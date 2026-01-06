北投三層崎花海增至16萬盆　兼賞60株櫻花、遠眺山海風光

▲北投三層崎公園結合薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠等16萬盆花卉點綴山坡。（資料照／公園處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

被譽為「台版富良野」的三層崎花海將在2月11日起至3月15日於北投社三層崎公園開跑，別於去年的8萬株草花，本次以薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠等16萬盆花卉點綴；而鄰近的嗄嘮別公園也種下約60株櫻花，從一月中到三月中都能賞花。

三層崎公園坐落於北投大屯山系下，今年花季以「花願同行」為主題，首度將路線延伸至嗄嘮別公園，透過S型花路引導動線，將賞花體驗轉化為結合散步、感受與祈願的行程，邀民眾深度走進北投，捕捉不同風景。

▲北投三層崎花海運用GPS定位放樣技術，將象徵守護的大冠鷲意象融入花景設計。（資料照／公園處提供）



三層崎公園以層疊起伏的地形結合壯麗花海，在社群媒體上一砲而紅，今年選用薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠與銀葉菊等16萬盆花卉，交織出繽紛浪漫的圖騰景觀，並運用GPS定位放樣技術，將象徵守護的大冠鷲意象融入花景設計。

今年三層崎花海展期延後，且草花數量較往年增加一倍之多，對此，公園處解釋，三層崎花海已為台北市民新年走春必遊景點，今年春節假期（2月14日至22日）較往年晚，故配合調整育苗期，使花季於2月11日至3月15日期間綻放；而盆栽原為5寸規格，今年改採3寸規格，數量增加為16萬盆，以描繪細緻的種植線條及植栽配置，更能呈現富良野及花毯的景觀效果。

▲北投社三層崎花海被譽為「台版富良野」。（資料照／記者彭懷玉攝）



從三層崎公園步行約20分鐘，或是騎乘YouBike約6分鐘，即能抵達嗄嘮別公園。公園處表示，「嗄嘮別」源自平埔族凱達格蘭族的聚落名稱，北投一帶為凱達格蘭族活動與居住範圍，其中即有所謂的「嗄嘮別社」，該名稱被沿用作為地方地名，並保留於嗄嘮別公園，以紀念在地原住民族歷史。

公園處說，為延伸賞花體驗，嗄嘮別公園共種植60株櫻花，分別有1月15日至月底盛開的山櫻花；2月15日起綻放的重瓣山櫻花，以及壓軸的吉野櫻，花期預計從3月1日至3月15日，公園內還能遠眺八里觀音山、淡水河及台北盆地。

花季期間亦同步聯名北投地區25間特約店家，涵蓋餐飲、伴手禮與休憩據點，另訂於2月11日、2月21日、2月28日及3月7日將有胖卡餐車進駐，民眾可依自身喜好，彈性規劃半日或一日的賞花路線，藉此收進北投由近而遠的春日樣貌。