清心福全首賣「厚雪奶蓋系列」　3款新品指定門市販售

▲▼清心福全創立39年首度推出「厚雪奶蓋」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲清心福全首度推出「厚雪奶蓋」系列。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

清心福全首度推出「厚雪奶蓋」系列，綿密輕盈奶蓋搭配純茶、可可、水果打造3款限定新飲品，即日起於指定門市開賣。另外，大茗近日則為應援頑童推出限定飲品、飲料杯，限時販售至2月1日。

▲▼清心福全創立39年首度推出「厚雪奶蓋」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲厚雪奶蓋系列一共有3款飲品。

清心福全「厚雪奶蓋系列」，包括「厚雪‧烏龍奶蓋（北部售價60元、南部55元）」、「厚雪‧頂級可可奶蓋（售價80元）」，以及「厚雪‧紅心芭樂奶蓋（售價80元）」，全台指定門市限定販售。

▲▼大茗應援頑童。（圖／大茗提供）

▲▼大茗應援頑童。（圖／大茗提供）

▲▼大茗應援頑童。（圖／大茗提供）

另外，「頑童MJ116」將在1月31日、2月1日於台中洲際舉辦《OGS》演唱會，「大茗」至2月1日前也推出應援飲品「冬瓜蕎麥老鄉茶系列」，包括「冬瓜蕎麥老鄉茶」及「冬瓜蕎麥老鄉拿鐵」2款，並打造限定應援飲料杯，以黑色系杯身搭配大茗酪梨吉祥物，再印上Chilling like a OGS等字樣。販售的應援店包括台中區全門市、台北通化店、新竹城隍店、台南中正店、高雄至聖店。

大茗官方Threads也舉辦抽獎活動，至1月11日前凡於門市消費滿2杯飲品，並於置頂活動貼文下方留言完成指定任務，即有機會抽中「頑童演唱會2月1日雙人票」，共抽出2組，詳細活動資訊依官方公告為準。

