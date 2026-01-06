北市「2.6萬盆水流系花海」綻放至2月　全新河濱地景公園月底完工

▲大溝溪生態治水園區冬季花海再度現身，到過年都能賞花。（圖／翻攝自Facebook／戀戀水綠 臺北水利，下同）



記者彭懷玉／台北報導

喜氣花海再次席捲內湖！北市水利處以一串紅、粉萼鼠尾草、萬壽菊等2.6萬盆草花妝點大溝溪生態治水園區，蜿蜒排列，拼湊出水流般意象，現在已陸續綻放，賞花期將持續至2月初。

▲今年花海主題為「生態 × 水淵」，以一串紅、萬壽菊、矮牽牛、粉萼鼠尾草花海鋪設草坡。

水利處表示，今年的花海主題為「生態 × 水淵」，以一串紅、萬壽菊、矮牽牛、粉萼鼠尾草花海鋪設草坡，紅、橘、白、粉等色花朵盛開，層層交織出猶如水流般匯聚、延展的景致，範圍約745平方公尺（225坪），比去年增加170平方公尺（51坪），以一串紅為大宗，其餘平均分配。

▲▼走進整片花海中，或從高處俯瞰而下，皆可以不同姿態感受自然的無限療癒感。

走進整片花海中，或從高處俯瞰而下，皆可以不同姿態感受自然的無限療癒感。賞完花海，沿著圓覺寺步道走，還能抵達碧山巖，在香火鼎盛的廟宇祈福、一併欣賞台北市百萬夜景。

▲成美右岸的河濱公園正進行大改造，1月底將變身為一座面積約2420坪的綠意樂園。（模擬圖／北市水利處提供，下同）



另外，成美右岸的河濱公園也正進行大改造，將變身為一座面積約8000平方公尺（2420坪）的綠意樂園，就在基13號疏散門旁，預計1月下旬完工。

▲▼重新改造後，設置包括攀爬網、磨石子滑梯及搖搖馬遊具，預計成為孩童放電新基地。



水利處表示，此區原先是生硬的河岸線，透過覆土綠化的低水護岸設計，變成更柔和、好親近的綠意空間。重新改造後，設置包括攀爬網、磨石子滑梯及搖搖馬遊具，預計成為孩童放電新基地。

此外，公園內將設有賞花平台和入口廣場，提供民眾舒適的拍照和散步空間。花園步道和複層植栽則能享受四季不同的景色，並規劃出遮蔭空間，完工後將成一處結合自然、生態、遊憩、美感一次到位的河岸綠洲。