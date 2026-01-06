ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台中炭火燒肉「超過30種肉品海鮮」吃到飽！不分平假日千元有找

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者蘇相云

台中燒肉吃到飽推薦「羊角炭火燒肉」，超過百種菜色，日本A5和牛、天使紅蝦、泰國活蝦、牛舌、安格斯牛小排、紐約客、伊比利豬、羊肩排、雞松阪、生啤，通通無限續點有夠讚。不分平假日頂級豪華餐869元／頂級旗艦餐1169元／和牛燒肉旗艦餐1969元，榮獲2025台中鍋烤節10大燒烤名店肯定！

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲位在台中市西屯區文心路三段靠近甘肅路附近，就在麥當勞的對面，地點很好找。鄰近台中捷運文心櫻花站，周邊有多個收費停車場，交通很便利。

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲榮獲2025台中鍋烤節10大燒烤名店肯定，真的很厲害。

用餐環境
空間蠻大的，兩人、四人及多人座位都有，走道寬敞取餐動線規劃得不錯。尤其桌面特別大，即使餐點擺滿桌也不會覺得擁擠，很舒適。烤爐的周圍都有抽風口，炭火用瓦斯調節火力，可以控制火候不會烤過頭，這一點很加分。

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

自助吧
自助吧有兩區，汽水、可樂、咖啡、果汁、冰沙還有沙瓦、酵素氣泡飲以及沾醬佐料集中一區，另一邊還有冰淇淋。冰淇淋有明治冰淇淋及超好吃的泰國明果冰淇淋、及最新的COLD STONE。冰淇淋新增了百貨公司才有的COLD STONE，6種口味隨你吃到飽，老闆真的是下重本回饋客人！

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲方水族箱裡是新鮮活跳跳的泰國蝦，每一隻都是頭好壯壯體格不小。新鮮現撈的泰國蝦無限吃到飽真的很加分，狂點泰國蝦就值回票價了。

菜單
羊角燒肉吃到飽菜單不分平假日分4種價位：頂級豪華餐869元／頂級旗艦餐1169元／超級滿貫餐1269元／和牛燒肉旗艦餐1969元（＋10%），價位越高，可以點的高檔食材越多，用餐時間2小時，最後40分鐘會提醒最後加點。（菜單內容及價位有可能變動，請依現場公告為準）

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

漬物小菜、生菜沙拉

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲韓式泡菜、黃金泡菜、柚香蘿蔔、百香木瓜等等都是搭配燒肉不可或缺的配角。生菜沙拉、生菜葉都是必點，大口吃肉也要配點蔬菜才不會油膩。

爆漿鮮蚵古早飯

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲白飯上頭滿滿爆漿鮮蚵以及肉燥，一上桌就聞到好香的味道，尤其是肥美的鮮蚵充滿海味，一咬爆漿味道很甜，好好吃。

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲牛肉先來一張合照，光是牛肉肉質就很頂級，隨便點都好吃。

日本A5和牛薄切
油花真是漂亮，A5和牛不必烤到全熟，粉嫩的色澤就是最佳美味，油脂香氣超迷人，軟嫩的口感加上香甜的肉汁，真的是極品，吃完馬上續點。A5和牛在外面燒肉餐廳點一盤就要千元左右，在這裡無限吃到飽真的很狂！不過因為油脂很多，吃多容易膩，建議搭配蔬菜、小菜一起吃。

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

日本奧羽和牛薄切

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲這裡的和牛肉質真的很優，日本和牛更是超級好吃，軟嫩極了，狂吃和牛就讓我們好滿足。

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

鹽蔥牛舌

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲牛舌單面燒烤就可以吃了，Q脆彈牙的口感加上鹽蔥鹹香滋味好好吃，我們連吃好幾盤。

美國安格斯牛排
燒肉店也能吃到安格斯厚切牛排，而且還可以吃到飽有夠狂，油花超級漂亮，我們每次來都會點。安格斯牛排在烤網上烤到表面變色，再用剪刀剪開繼續烤到5～7分熟，口感超級軟嫩又多汁，吃過就會愛上推薦必點！

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

美國安格斯紐約客

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲牛排炭烤後香氣十足，軟嫩多汁味道超棒，簡單灑點海鹽就是極品。

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

起司牛五花
五花肉的油脂比較多，烤的時候要小心底下噴火容易烤焦。牛五花油脂香氣十足，加上起司醬汁鹹香滋味，吃起來比較重口味，可以搭配生菜葉一起吃，爽口許多。

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

伊比利豬肋條

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲一般燒肉店吃到伊比利豬梅花豬就很美味了，竟然還有伊比利豬肋條好驚喜！

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲油脂比較多，味道特別甜，Q脆的口感我覺得比伊比利梅花豬還要好吃，大推。

嫩烤松阪豬

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲松阪豬口感比較Q脆，越咬越香，相較之下我個人比較偏愛伊比利豬的美味。

法式羊肩排

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲羊肩排烤過後逼出油脂香氣，軟嫩帶Q的口感，香甜好吃滋味很不錯。

生食級天使紅蝦

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲天使紅蝦都有去泥腸相當貼心，生食級非常新鮮，肉質不會粉粉的，又甜又嫩超好吃。

現撈泰國蝦

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲泰國蝦的體格不小，新鮮現撈肉質很結實Q彈，吃完無限續點保證吃得開心。天使紅蝦、泰國活蝦都很新鮮，我們先烤蝦子狂吃一輪，鮮甜海味真是過癮。

韓國生猛牡蠣

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲最基本的869元吃到飽就有生猛牡蠣，韓國牡蠣大顆飽滿，吃得到鮮甜海味，無限續點就是狂！

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲生啤酒也是無限喝到飽，吃蝦配生啤好享受。

扇貝、鮑魚
扇貝很貼心已經有事先處理過，在烤網上可以輕鬆夾起翻面，很快就能烤熟，鮮甜的海味一口接一口停不下來好好吃。鮑魚的肉質飽滿又有Q度，充滿海味吃起來味道特別甘甜。

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

絲瓜鮮蚵燒

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

▲喜歡鮮甜海味的朋友，這道絲瓜鮮蚵燒千萬不要錯過，鮮蚵本身就會爆漿，加上絲瓜一起燒煮味道更甜。

碳烤日式麻糬、卡士達一口酥
甜點種類很多，我們實在吃不下，最後點了這兩道人氣甜點。麻糬烤過後胖胖的樣子很可愛，彈牙軟綿的口感沾花生粉跟煉乳好好吃；一口酥是他們的招牌，烤到表面金黃酥脆，咬開來裡頭有爆漿的卡士達起司，鹹香甜的滋味超棒的。

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

評論
羊角炭火燒肉食材超過百種無限續點，而且份量很多不怕客人吃。今天我們來品嘗和牛燒肉旗艦餐，爽吃日本A5和牛、現撈泰國活蝦好過癮！再加上美國安格斯牛排、紐約客、牛舌、牛小排、天使紅蝦、鮑魚、扇貝、伊比利豬肋條、雞松阪通通無限續點有夠讚！還有生啤暢飲，配燒肉配海鮮都很正點。喜歡吃燒肉吃到飽的朋友，這家羊角炭火燒肉很適合聚餐，快揪大胃王朋友一起享受。

▲▼台中燒肉吃到飽869起！「羊角炭火燒肉」爽嗑日本A5和牛、牛舌、泰國活蝦、生啤等百種食材無限續。（圖／部落客商妮提供）

羊角炭火燒肉

地址：台中市西屯區文心路三段186號
電話：04－23118000
營業時間：11：30～15：00、17：30～22：30、周六／日11：30～23：00

