蛋包飯名店「ポムの樹」插旗林口三井　1/13起連3天買一送一

▲蘋果樹蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼台灣首家分店落腳LaLaport南港後，來自日本的「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」專門店，第2家分店進駐林口三井OUTLET，1月6日試營運，1月13日正式開幕，首3日祭出「買一送一」。

「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」創立於1994年，是日本知名的創作蛋包飯專門店，在日本各大城市包含東京澀谷、台場、大阪梅田、難波等都有分店，至今已在日本全國擁有近百家分店，成為日本最大規模的蛋包飯連鎖品牌，其中Premium 燉牛肉蛋包飯與咖哩豬排蛋包飯等經典口味更穩居人氣榜首。

▲Premium燉牛肉蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

蘋果樹蛋包飯去年6月在LaLaport南港開出台灣首店，經過半年多後，今日宣布2號店將進駐MITSUI OUTLET PARK林口店，並於1月6日展開試營運，1月13日正式開幕，滿足廣大饕客的味蕾。同時品牌也祭出優惠，1月6日至1月12日試營運期間全店9折，開幕首3日「招牌蛋包飯買一送一」（每日限量30組），現場還有消費滿額即可抽「日本原裝模型扭蛋機」活動。

▲咖哩豬排蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

蘋果樹蛋包飯2號店選址於MITSUI OUTLET PARK林口店，提供高達80個座位，是首店的兩倍大，延續品牌職人精神，每份蛋包飯皆由職人手打全蛋、現點現做，呈現「外熟內嫩」，合計提供約40種多元口味的蛋包飯，從酸甜適中的番茄醬、溫潤清爽奶油白醬、濃郁咖哩醬、和風蘿蔔泥醬到明太子醬都有，組合超過200種，滿足各種口味需求。

▲綜合時蔬美乃滋絞肉蛋包。（圖／業者提供）

慶祝2號店開幕，蘋果樹蛋包飯同步推出「減醣蛋包」，「綜合時蔬美乃滋絞肉蛋包」將傳統米飯替換為以豬牛絞肉與洋蔥醬慢火炒香的濃郁肉餡，外層裹上滑嫩金黃蛋皮；另一款日式療癒派「山藥泥和風燴醬蛋包飯」與「明太子山藥泥蛋包飯」，則以日本山藥泥結合微辣明太子與清爽柑橘醋醬，為蛋包飯注入前所未有的滑順層次。

▲尊鴻餐飲集團於台中西區推出全新品牌「所SUO」，以現代義大利麵為核心。（圖／記者黃士原攝）

另外，台中勤美商圈再添美食地標！旗下擁有「HUN混」、「JAI宅」、「杉SHAN」等超人氣品牌的尊鴻餐飲集團，於台中西區推出全新品牌「所SUO」，該品牌以「現代義大利麵」為核心，大膽將台式靈魂如花雕酒、烏魚子、脆皮五花豬融入義大利料理，打造出兼具藝術美感與味覺衝擊的全新食尚空間。

▲現刨烏魚子．海味炸吻仔魚扁麵。（圖／記者黃士原攝）

「所SUO」主打將熟悉的台式香氣提取，拆解其中的酸、香、辣，再與專業義式烹飪工藝揉合。以下為5款推薦餐點。「蒜油細煨青龍椒牛三寶圓麵（385元）」將牛肋、牛肚與牛筋等食材，透過牛肋汁與奶油慢火細煨，再讓香氣滲透麵體。糯米椒與乾辣椒交織出清爽辛香，最後由酸奶醬點綴出靈魂酸度，層次感分明。

「現刨烏魚子．海味炸吻仔魚扁麵（330元）」以干貝魚湯為底韻，酥炸吻仔魚的焦香與現刨烏魚子的鹹鮮相互映襯，最後滴入九層塔油帶出草本芳香。「法式焦糖洋蔥．蛤蜊雞湯燉飯（350元）」用慢火炒製的焦糖洋蔥與蛤蜊雞湯交織出甘甜，佐以奶油與乾酪，賦予絲滑圓潤的口感。