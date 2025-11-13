訪札幌必看藻岩山夜景！纜車登頂只要7分鐘　附停車交通完整攻略

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

藻岩山夜景是日本新三大夜景之一，不過這個名單每年都會重新投票，網路上介紹藻岩山夜景曾經在2015年和2018年分別得到這個殊榮。不管是不是日本新三大夜景之一，至少它是北海道三大夜景之一，到函館必看函館山夜景、到札幌必看藻岩山夜景、到小樽必看天狗山夜景。其實我們去年到北海道自由行的時候也有安排這個景點，無奈當天要開車上山時收費人員有提醒當天大霧看不到夜景，所以我們就直接回頭了。

交通方式

藻岩山距離札幌市區並不遠，大眾交通方式如下：

►從札幌市區搭乘地鐵南北線到大通站，從11號出口走出來。

►在西4丁目站（中央圖書館前）搭乘電車站搭乘路面電車到ロープウェイ入口站（纜車入口）。

►搭乘免費接駁穿梭巴士到もいわ山麓駅（藻岩山麓站）。

►或是直接從ロープウェイ入口站（纜車入口）步行10分鐘左右就可以到山麓站。

備註：穿梭巴士大概15分鐘有一班。

停車場

▲如果是自駕的話，可以把車子停在藻岩山纜車站對面的停車場，是可以免費停車的！

纜車站

▲停車場對面就是纜車的起始站－山麓站，走到二樓就可以直接買票囉！

纜車價格

大人（13歳以上）：2100日圓（約新台幣425元）

小孩（6－12歳）：1050日圓（約新台幣210元）

我們買的是山麓站到展望台的來回票。後來發現在KKday上面購買的話有優先乘車的待遇！不用像一般人那樣排隊，所以有點後悔，我下次也要買KKday的優惠券。

需搭乘兩段纜車

もいわ山麓駅 ⇢ もいわ中腹駅 ⇢ もいわ山頂駅（展望台）

纜車總共有兩段，是使用不同的纜車，還滿特別的！我們是從山麓站直接搭乘，如果是開車的朋友也可以在中腹站搭乘，不過我們覺得既然都來了，當然兩段都要體驗看看囉！第一段只要5分鐘，第二段更只要2分鐘，真的是超快的！

▲第一段もいわ山麓駅 ⇢ もいわ中腹駅使用的是這種纜車，不確定一台可以搭乘幾個人，反正滿了就等下一班。

▲建議在天色還沒變暗之前先上山，可以看到很清楚的市景，接著就是群山，雖然只有短短5分鐘左右，但是景色變化很大。

▲沒多久就到中腹站了，真的是快到有點來不及反應。

伴手禮店

中腹站有伴手禮店可以稍微逛一下，這個是藻岩山的吉祥物「もーりす MORISU」，很多人會在這裡拍個照。原本以為這兩隻是兔子，後來才知道是松鼠！怎麼那麼不像松鼠的松鼠？

第二段纜車

第二段就是中腹站到山頂站的纜車，大家都想要搶在天黑之前抵達山頂，所以幾乎沒有人在中腹站停留。第二段的纜車是兩個車廂相連的，要依照工作人員的分配搭車。

2分鐘即抵達觀景台

第二段的風景也很漂亮，難得天氣好，能見度也很好！不過第二段又更快了，真的2分鐘就到了！原本還擔心這天也看不了夜景的說，畢竟白天的時候下了一場大雨，我們以為這次藻岩山夜景又要泡湯了。

▲這時候山頂已經聚集了很多人了。

▲觀景台的招牌有清楚的介紹眼前的景點，連我們下午去的羊之丘展望台也看得到！

▲看到我們的停車場了！隱身山群山之山，可可愛愛的！

提早卡位等日落

其實要上山之前可以用Google查一下日落時間，提前20分鐘抵達就夠了。終於讓我們從白天等到黑夜了，不過其實我們也才待了20－30分鐘而已啦！

▲不知道是不是天空不夠清澈的關係，覺得天空有點雜點，不過夜景倒是滿清楚的。

▲隨著天空漸漸暗下來，夜景會隨著時間而產生不同的氛圍。

視野遼闊

也可以利用望眼鏡觀看，視野應該會更清楚喔！藻岩山夜景和長崎夜景還有函館山夜景不一樣的是，少了遮敝物。沒有函館山特有的腰間，也沒有長崎夜景的海景，看上去有點單調了些，比較像是一般在市區看得到的夜景。

▲敲敲幸福之鐘。

回程人潮眾多

因為怕回程人多纜車要等很久，再加上我們還要去還車，所以拍完幾張照片我們就立刻準備搭回程的車了。果真一下樓就看到排隊的人潮，還好我們排得滿前面的，等待的時間也沒有很久。

▲其實樓下還有咖啡館和禮品店，也可以上個廁所，也可以買個愛の南京錠將兩個人鎖在一起。

▲回程的時候在纜車上拍的藻岩山夜景。

評論

有的接駁車已經在山麓站等候客人了，我們的車子就停在山麓站的對面，而且不用停車費，覺得這樣好像更方便許多！覺得離札幌市區不遠就可以有這麼一個看夜景的地方，還是覺得很方便，如果有到札幌的話，還是推薦可以來看看喔！為了避免一趟路撲空，要前往之前可以先上YouTube看看即時影像。

藻岩山展望台

地址：札幌市中央區伏見5丁目3－7

營業時間：夏季4月至11月 10：30－22：00、冬季12月至3月 11：00－22：00

