新聞訂閱
朝聖日劇《First Love初戀》札幌鬆餅店！口感細緻軟Q　奶香濃厚

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼日本北海道札幌人氣鬆餅芭菲店「Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint」，電視First Love拍攝地。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

這間「Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint」是粉絲頁網友推薦的，原本以為鬆餅只是鬆餅，沒想到這裡的鬆餅真的很不一樣，真的很好吃！寫文的時候才知道原來這裡是日劇電影初戀First Love的拍攝地。男主角晴道當時和妹妹還有外甥女，就是來這裡吃芭菲哦！

位置
就位於大通公園附近，如果搭乘地鐵的話，從大通公園站走過來不用3分鐘。如果對札幌比較熟的應該都知道札幌PARCO，這間就在札幌PARCO大樓後面。

▲▼日本北海道札幌人氣鬆餅芭菲店「Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint」，電視First Love拍攝地。（圖／部落客飛天璇提供）

環境
一樓是同一集團的PENNY，主要賣的是芭菲，Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint在二樓，需要搭乘電梯上來，立牌上面有寫，鬆餅大概要等候30分鐘，然後用餐時間限時2個小時，一人低消限點一份（沒有限定飲料還是甜點）。

▲▼日本北海道札幌人氣鬆餅芭菲店「Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint」，電視First Love拍攝地。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道札幌人氣鬆餅芭菲店「Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint」，電視First Love拍攝地。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道札幌人氣鬆餅芭菲店「Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint」，電視First Love拍攝地。（圖／部落客飛天璇提供）

▲我們來的時候是夏天，當時有推出季節限定的椰子和鳳梨口味的鬆餅，另外還有夏季限定的熱帶飄浮冷飲。

▲▼日本北海道札幌人氣鬆餅芭菲店「Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint」，電視First Love拍攝地。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道札幌人氣鬆餅芭菲店「Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint」，電視First Love拍攝地。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道札幌人氣鬆餅芭菲店「Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint」，電視First Love拍攝地。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道札幌人氣鬆餅芭菲店「Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint」，電視First Love拍攝地。（圖／部落客飛天璇提供）

▲可能因為這天是平日的關係，店裡的用餐客人並不多，所以我們不用排隊就可以直接就座。

▲▼日本北海道札幌人氣鬆餅芭菲店「Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint」，電視First Love拍攝地。（圖／部落客飛天璇提供）

▲裝潢有點美式復古風。

季節鬆餅
我們點了一個夏季限定的鬆餅，然後再點了一杯飲料，其實我也忘了多少錢了，看了一下官網應該是2800左右的日幣。看起來超厲害，而且鳳梨給了半顆耶，還有一大球冰淇淋和一大陀鮮奶油，上面撒上了椰子粉，賣相超好的！鬆餅使用的是Konsen鮮奶油，來自於北海道根室和釧路的根釧地區，是北海道最大的乳牛養殖區，生乳產量位居日本第一。

▲▼日本北海道札幌人氣鬆餅芭菲店「Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint」，電視First Love拍攝地。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道札幌人氣鬆餅芭菲店「Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint」，電視First Love拍攝地。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道札幌人氣鬆餅芭菲店「Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint」，電視First Love拍攝地。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道札幌人氣鬆餅芭菲店「Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint」，電視First Love拍攝地。（圖／部落客飛天璇提供）

▲旁邊還附了一小壺的芒果丁，應該也是夏天才吃得到的水果。

▲▼日本北海道札幌人氣鬆餅芭菲店「Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint」，電視First Love拍攝地。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道札幌人氣鬆餅芭菲店「Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint」，電視First Love拍攝地。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道札幌人氣鬆餅芭菲店「Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint」，電視First Love拍攝地。（圖／部落客飛天璇提供）

心得
原本以為鬆餅就只是鬆餅，但真的跟想像中的美式鬆餅完全不一樣，口感很細緻軟Q，而且送上來的時候還是熱熱的，蛋香氣非常的濃郁，單吃就很好吃，我們一邊吃一邊說：「怎麼那麼好吃！」

Sapporo Pancake＆Parfait Last Mint

地址：日本〒060-0062 Hokkaido, Sapporo, Chuo Ward, Minami 2 Jonishi, 3 Chome−12−2 トミイビルNo.37,2F
營業時間：11：00～19：00

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
關鍵字： Sapporo Pancake & Parfait Last Mint 日本旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

