紐西蘭最古老飯店！淘金時期建立超過150年　還是魔戒靈感來源

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

「Cardrona Hotel」是紐西蘭最古老的飯店，網路介紹說它是電影魔戒裡面躍馬旅店靈感來源，一定要進來喝杯咖啡，因為裡面超美的！於是，原本不在我們行程裡的Cardrona Hotel，硬是突然停了下來，但是我本來以為真的只是進去外帶一杯咖啡就出來了，沒想到我們又待了快2個小時。

位置

位於瓦納卡前往皇后鎮中間的Cardrona小鎮上，1863年在淘金時期所建立，至今已經超過150年歷史了，可想像當時的繁華。但其實Cardrona Hotel不只是一間飯店，它還是一間餐廳，如果有路過的話可以停下來歇會兒。

▲入口處是在右手邊。

▲裡面分成好幾個用餐區，都很有年代感，這天因為是假日的關係，很多家庭客和年輕人來這裡聚餐。

▲走出來就是後院，這天天氣大概10度左右，不過還滿舒服的，並不會特別冷。

▲走到後面才發現後院是露天廣場，有很多人在這裡用餐，而且也有玻璃屋座位區，還滿特別的。

住宿區

雖然Cardrona Hotel是擁有150年歷史的飯店，不過其實建築都有經過重新建造了，所以看起來還是很新穎的，有小木屋區也有石牆屋區，如果想要在這裡住一晚的話，也可以直接上Agoda看看房型訂房就可以了。

▲一家大小或是三五好友坐在一起聊聊天的感覺很不錯，然後庭院中間還有一個火爐區，如果怕冷的話可以坐在這個座位區取暖。

菜單

▲我只有拍到這張，其他的要看櫃台後方完整菜單。

咖啡

我看網路上大家都推薦來這裡一定要點一杯flat white，所以我們就從善如流了。另外小櫻桃不能喝咖啡，所以我幫她點了一杯babyccino，顧名思義就是不加咖啡只有牛奶然後一樣有奶泡的牛奶。至於咖啡的話我覺得是中規中矩，但是記得不會很貴，一杯好像2.8紐幣左右（大約新台幣50元），跟台灣差不多耶！

▲旁邊這間是郵局和電報中心，建築物也很漂亮。

▲另外停車場旁邊這間則是伴手禮店，可以留一點時間進去逛逛。

▲小小一間店，但是感覺滿溫馨的，衣服、帽子、鞋子都有。

▲還有一些家庭用品和明信片等。

▲因為曾經是淘金小鎮，所以這裡也買得到金磚造型的香皂。

▲馬路對面還有一間小木屋，一樣是小型商店，走過路過不能錯過！

心得

Cardrona Hotel算是沒有排進行程但是臨時加碼的景點，我覺得這樣的自由行方式很好，很隨意，喜歡的地點就停留久一點，不喜歡的地點就隨便看一下。因為我們每個景點都很喜歡，所以都停留的比預期還要久，以致於這天抵達箭鎮的時候很多店都關了。

Cardrona Hotel 卡德羅納酒店

地址：Cardrona Valley Road,Cardrona 9382紐西蘭

飛天璇

