瓦納卡自駕皇后鎮必經「紐西蘭十大最美公路」　必逛隱藏版觀景台

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

「Crown Range Road皇冠山脈公路」是從瓦納卡到皇后鎮的一條公路，也是紐西蘭十大最美公路之一，沿途九彎十八拐，很多地方都讓我們忍不住想停下來。其中Crown Range Road Scenic Lookout是我們覺得很值得停留的景點，其實從瓦納卡到皇后鎮有兩條公路，不過Crown Range Road是風景是比較美的，也是紐西蘭海拔最高的一條公路。

介紹

如果想眺望Crown Range Road皇冠山脈公路的話，其中有一個Crown Range Road Scenic Lookout觀景台是很建議停留的景點。原本我們也沒有特意排什麼必停的景點，不過經過的時候看到滿多人把車子停在路邊，我們也就順勢跟著停了下來。這裡的海拔是1121公尺，也是紐西蘭最高的公路。

Crown Range Road Scenic Lookout風景

從瓦納卡往皇后鎮，如果走Crown Range Road的話，沿途會經過卡德羅納胸罩圍欄Cardrona Bra Fence和卡德羅納酒店Cardrona Hotel，沿途真的很美，每次寫到紐西蘭的文章時都覺得在紐西蘭自駕是一大享受，一路都是風景，就算開車也不會覺得累。

▲這是觀景台的入口處，記得門口有寫說不能空拍！

▲當天雖然是陰天，不過因為8月的紐西蘭是冬天，山頂還看得到積雪，再加上枯黃的草皮，整個很有孤寂感，也是意外的美。

▲因為海拔比較高的關係，所以往前可以看到山谷，其實再往前一點還有一個湖景，看一下Google Maps的位置，沒錯的話應該是Lake Hayes Estate。

▲然後背對著公路，有一條小徑可以往下走。

▲走到底大概只要20～30公尺，然後就是一個小懸崖，小心一點的話都不是問題，只要不推擠就不用擔心。

▲我們在這裡拍了很多照片，我看了一下地圖上面其他旅客的分享，有時候天氣比較不好，起霧的時候前方是一整片雲海的！

▲春天和夏天當然是一整片綠油油的山坡，冬天下雪的時候更不用說了，整條小徑是被白雪完全覆蓋的，都是不同的美。

Lake County

離開之後，往皇后鎮的路上就是九彎十八拐的路，也是紐西蘭最彎曲的一條公路了。不過對平時有在開車的人來說，也不至於會有技術上的問題，只是紐西蘭的車子車速都很快就是了。接著我們路上又停留了一個景點，不過這個景點好像就沒那麼有吸引力了。

▲視野上來說兩個地點差不多，不過以地勢和能見度來說，還是Crown Range Road Scenic Lookout強多了！

Crown Range Road Scenic Lookout 皇冠山脈公路觀景台

地址：Roaring Meg 9384紐西蘭

營業時間：24小時

飛天璇

