愛麗絲夢遊仙境神還原！化身巨人鑽進迷你屋　台北必玩沉浸展

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」台北站正式降臨微風廣場！這是一場結合360度光影、獨特香氛與豐富互動體驗的五感冒險展覽。展覽將經典的愛麗絲夢遊仙境場景以高科技沉浸式手法完美重現，每個人都將成為愛麗絲，親身參與拯救仙境的行動。

在哪裡？怎麼去？
展覽地點：台北微風廣場Breeze MEGA Studio 8F-C廳＆9F-D廳
詳細地址：台北市松山區復興南路一段39號
大眾交通：建議搭乘捷運至忠孝復興站，由5號出口出站後，步行約5分鐘即可抵達微風廣場。

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲微風廣場設有地下收費停車場可供利用，周邊也可停至市民大道地下停車場，再步行前往即可。

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

門票價格
一般票價：480元
優惠票價：380元（適用於學生、孩童及特定優惠族群，入場時請出示有效證件）
套票優惠：雙人套票900元、三人套票1,300元、四人套票1,650元

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

亮點一：360°光影×香氛，沉浸式五感體驗
本次展覽最大的魅力就是規劃了全方位的感官設計。展區橫跨微風廣場8樓與9樓，一共分為12大主題區域，從視覺、聽覺、嗅覺到觸覺都能全方位的感受體驗。

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

視覺震撼
5米高的360度環繞投影，結合AI特效，讓你彷彿置身於巨大的魔法書中，親眼見證仙境從凋零到重生的過程。

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

嗅覺引導
展覽中加入了獨特的專屬香氛設計，隨著穿越不同的展區，氣味也會隨之變化。漫步在「夢幻森林」中感受自然的芬芳，讓夢境感更加真實。

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

聽覺饗宴
配合著主題情境的音樂與音效，讓冒險的氛圍更加沉浸。從踏入「夢境入口」的那一刻起，就會被光影與香氣所包圍，將沉浸式體驗全方位融入「愛麗絲拯救仙境」的探索過程中。

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

亮點二：經典場景神還原！重現愛麗絲夢遊仙境
在12大展區中，多個經典愛麗絲夢遊仙境的場景，透過科技光影重現眼前，絕對不容錯過！

白兔之家
還記得愛麗絲因為吃了蛋糕而變大、被困在白兔先生家中的場景嗎？在這裡我們再訪「白兔之家」，忽大忽小變換身形，你會選擇變大還是變小呢？

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

紅心宮殿
步入紅心宮殿，眼前華麗的紅與黑棋盤方陣，交織出緊張又迷人的氛圍。在此除了有撲克牌士兵，還有巨型的西洋棋，走入棋盤中，感受紅心宮殿的威嚴與奇幻。

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

亮點三：化身愛麗絲！親身參與拯救仙境行動
愛麗絲拯救仙境最特別之處，不只是靜態觀展，更是讓人親身參與愛麗絲的拯救仙境行動。透過每一次的抉擇與挑戰，幫助被污染的仙境修復生機，在這裡每個人都將化身為愛麗絲！

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

垃圾龍之戰
由於受到污染，仙境日漸凋零，最終誕生出「垃圾龍」即將毀滅仙境。在這個任務關卡中，各位愛麗絲們必須拿起武器，揮動長劍攻擊垃圾龍！最終打敗垃圾龍，淨化並拯救仙境。

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

AR造夢畫室
在旅程的尾聲，來到AR造夢畫室，在這裡可以親手為圖案上色塗鴉，隨後透過掃描，親手完成的作品就會被投影到大螢幕上。看到剛剛上色的作品與愛麗絲的仙境融合，並動了起來，實在是很新奇！這項互動也非常適合帶小朋友來體驗，發揮想像力與創造力，將獨一無二的作品上傳到仙境中。

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

周邊商品介紹
在故事的最後，來到了充滿歡樂的奇幻市集，這裡有非常豐富的周邊商品，而且商品內容都是此次展覽限定登場的，喜歡愛麗絲夢遊仙境主題的粉絲們可千萬別錯過這次的機會！

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台北展覽「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅」，微風廣場、交通、票價、展期、必看亮點推薦！（圖／部落客桃桃提供）

愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅

展覽日期：2025年11月8日（六）至2026年1月25日（日）
每日開放時間：11：00 ～21：00
最後入場時間：20：00

