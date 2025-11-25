古亭40年老味道開攤秒排隊！只賣豆沙和蘿蔔絲餅　薄酥外皮超涮嘴

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

古亭美食來分享這家「古亭佳味蘿蔔絲餅」，網路評價4.5顆星，開賣已經40多年，每年還會固定休息3個月，營業時間通常都會有排隊人潮，排我前面的客人還一次買了20個蘿蔔絲餅，趁熱吃外皮薄酥不油膩，吃完覺得不錯趕緊來跟大家分享。

▲地址就在台北大安區和平東路一段43號，出捷運古亭站5號出口，往前走不到3分鐘就能看到小攤車。

營業時間

從1980年創立至今也已經有40多年，星期六日會公休，不想要排隊的朋友，建議2點前就可以先來看看，因為通常還沒有開攤就會有人在等待了。

▲其實之前經過很多次都撲空，後來就索性放棄了，這天剛好經過看到居然有開，總算讓我吃到口袋美食了。

▲老闆娘說因為天氣太熱，加上身體需要休息，每年的7、8、9月會休息，大家可以關注一下FB粉絲頁，會有相關訊息，簡單來說就是且吃且珍惜。

▲才開賣沒有多久，就已經有死忠粉絲跑來排隊，而且隊伍會隨著時間越來越長，就可以知道這家小吃攤有多受歡迎。

菜單

▲菜單價錢請依店家現場為主，賣的品項就只有兩種分別是蘿蔔絲餅以及豆沙餅，價格都是一樣，賣完就會提早打烊。

▲剛開始就是老闆娘一個人負責，壓餅、煎餅以及打包等等，後來又來了一位年輕人來負責打包收錢。

▲老闆娘包餅的速度不算很快，加上不少客人都會一次買很多個，所以想要吃要有耐心。

▲炸到金黃色的餅，會先放在鐵架上瀝油。

蘿蔔絲餅

現煎的非常燙，還有加上一層紙，我是等到稍微沒那麼燙再吃，蘿蔔絲餅及豆沙餅其實外觀上也有些許不同，蘿蔔絲餅會有點綠綠的。然後金黃色的餅皮可以看到內餡有蘿蔔絲以及蔥花，吃起來鹹香好吃，吃的瞬間我就有感受到古早味菜包的內餡錯覺。

豆沙餅

我買了一鹹一甜兩種口味，豆沙餅可以看到外觀會有黑黑的，咬下去裡面的豆沙內餡甜度剛好，外皮同樣非常酥香不會太過硬口。裡面的豆沙餡料也很均勻，基本上每一口都能咬到豆沙餡料，喜歡吃甜的朋友建議可以買，重點就是要趁熱吃最好吃。

心得

來說結論我個人蠻喜歡「古亭佳味蘿蔔絲餅」外皮的口感，有點類似炸彈蔥油餅的酥香感，然後內餡調味也不錯，難怪休息很久一開賣就一堆人來報到，以上分享給大家參考囉。

古亭佳味蘿蔔絲餅

地址：台北市大安區和平東路一段43號

營業時間：13：30～16：30（周六／日公休）

