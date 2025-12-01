勤美誠品頂樓「千元有找」青旅！高空露台輕鬆俯瞰台中夜景

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

台中住宿推薦這家「誠星青年旅館」，位於台中勤美誠品頂樓，交通方便地點很棒，充滿綠意的公共空間，加上超棒景觀視野很迷人，房型從單人房、雙人房到背包客棧床位選擇很多，其中背包客棧床位房價最便宜，不到千元就能入住，住過的評論心得都不錯，值得來推薦給大家。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲地址就在台中市西區公益路上，位於台中勤美誠品頂樓15樓。

▲勤美誠品綠園道總共有7台電梯，只有1、2、3號電梯能通往誠星旅館15樓，夜間時段23：00～07：00，只有3號電梯開放。

停車資訊

與勤美誠品綠園道共用停車場，4～11樓皆可使用，入口於台灣大道二段311巷，請搭乘 1、2、3號電梯前往15樓，出電梯即是誠星旅館。



停車優惠費用：250元／天（從入住起至隔日中午12點，請於入住時向櫃台辦理）

停車辦法：繳費請於15樓櫃台辦理登記及繳費。

停車繳費機：超過中午12點離場務必前往繳費機，輸入車號方可離場，設置於4～11樓的4、5號電梯旁。

特斯拉充電辦法：於1樓警衛室登記，即可至B3充電最多1.5小時。

旅館大廳

▲位於商場頂層坐擁城市天際線，戶外露台以及溫室綠植設計概念，迎接世界旅人感受台中花園城市的魅力。

▲在勤美誠品15樓，旅店指引明顯好找，來到頂樓就被採光很棒的休息區所吸引，來的這天天氣很好，大片落地窗加上綠色植栽，完全媲美咖啡廳也不為過。

▲緊接著這個區域就是櫃台，打開電梯看到的應該算是大廳，櫃台以木頭為主加上清水模來營造出悠閒輕鬆的氛圍。

▲在櫃台辦理完入住，服務人員就會提供房卡以及鞋櫃號碼，在裡面都需要脫鞋換成拖鞋才可以進到住宿以及公共空間，鞋櫃有對應房號，鞋櫃空間也不小。

公共空間

▲因為位於高樓層頂樓的關係，所以這裡的視野也是一大亮點，日式文青風路線加上很棒的採光。

▲不少房客都來到這裡休息，看書也好發呆也行，整個環境就讓人有夠放鬆。

▲可以看到許多用心的裝潢擺飾，還有藤椅、懶骨頭可以讓你輕鬆欣賞落地窗景，白天來看都市景觀，晚上則是有夜景。

▲主打溫室綠植設計概念，在公共區域就能看到溫室的棚架，掛著許多綠色植栽，打造出頂樓空中花園的即視感。

▲公共區域也有免費自助吧，提供飲料、茶包、餅乾、糖果等等，也有烤箱、微波爐可以使用，附設小型雜貨店販售少部分即食商品。

▲房間要透過樓梯走到樓下，因為沒有電梯所以行李也需要自行搬下樓，整體房間外的走道也很乾淨，光線算充足。

▲房型有單人房、雙人上下舖房、私人套房、雙人房、三人房、家庭房、宿舍床位有八人女生宿舍、八人男女混合宿舍等等。

▲小編這次入住的是豪華雙床房，柳杉地板有別於地磚增添溫潤的氛圍，房間空間說真的不算大，但對於我來說算是很夠用，也有一定舒適度。

▲進門就能看到洗手台延伸到裡面變成工作桌面，房間內有提供不斷電插座，所以不用擔心離開手機以及相機無法充電的問題。

▲洗手台下有冰箱以及吹風機，應該就是動線配置上面的考量，進門就看到冰箱真好，不用花時間找冰箱，剛好可以讓小編冷藏伴手禮以及飲料。

▲衛浴空間是乾濕分離，整個空間使用白色瓷磚，原本想說這樣很容易藏污納垢，但仔細看發現意外乾淨，提供沐浴乳、洗髮精等等，不過盥洗用具記得要自己帶。

露台咖啡吧

▲室外有露台以及咖啡吧，晚上來這裡氣氛不錯，還能看到台中夜景，小編白天也有來到這裡休息，享受空中咖啡廳的輕鬆氛圍。

早餐

▲來到15樓公共空間用早餐，這裡提供簡易早餐可以選擇，無限量供應這房價其實也沒啥好挑剔。

▲這裡地理位置很棒交通又方便，整體住宿環境裝潢有特色，難怪在網路上的評論一直都不錯，想要入住記得最好提前先訂房，以上分享給大家參考。

Star Hostel Taichung Parklane 誠星青年旅館

地址：台中市西區公益路68號15樓

電話：04－23219696

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

【你可能也想看】

►宜蘭「裝甲車香腸攤」一定要電話預訂！現場排至少30分鐘起跳

►桃園580元羊肉爐吃到飽！免收服務費＋羊排肉片蔬菜無限供應

►近百種中式早點可選！新店超過60年歷史點心總匯、凌晨4點開賣