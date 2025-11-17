ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
宜蘭「裝甲車香腸攤」一定要電話預訂！現場排至少30分鐘起跳

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼宜蘭壯圍隱藏版美食「吳記米腸包香腸」！炭烤臘肉拼盤香氣爆棚，宜蘭宵夜必吃。（圖／部落客darren提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

「吳記米腸包香腸」是不少在地人都會推薦的宜蘭壯圍美食，隱藏在美功路上外型像裝甲車的小餐車，可以說是壯圍人的宵夜，現烤炭香從遠處就能聞到，招牌大腸包小腸香氣逼人，另外還有超人氣綜合拼盤，點上一盤就能吃到米腸、香腸、臘肉等等，每樣都烤到鹹香夠味不油膩，是許多吃貨心中的人氣宜蘭宵夜。

▲▼宜蘭壯圍隱藏版美食「吳記米腸包香腸」！炭烤臘肉拼盤香氣爆棚，宜蘭宵夜必吃。（圖／部落客darren提供）

在哪裡？
地址位在宜蘭縣壯圍鄉美功路一段168號，靠近大福路以及美功路交叉口，全家便利商店的斜對面，下宜蘭交流道大約只要5分鐘車程很方便。

▲▼宜蘭壯圍隱藏版美食「吳記米腸包香腸」！炭烤臘肉拼盤香氣爆棚，宜蘭宵夜必吃。（圖／部落客darren提供）

▲▼宜蘭壯圍隱藏版美食「吳記米腸包香腸」！炭烤臘肉拼盤香氣爆棚，宜蘭宵夜必吃。（圖／部落客darren提供）

營業時間
這間攤位雖小，但因為外觀像裝甲車，所以有不少網路鄉民封為裝甲車香腸，小編遠遠就認出來，營業時間為15：00～21：30，周末通常人潮較多，建議想吃的朋友可先電話預訂，因為現烤需等20～30分鐘，可以節省不少時間。

▲▼宜蘭壯圍隱藏版美食「吳記米腸包香腸」！炭烤臘肉拼盤香氣爆棚，宜蘭宵夜必吃。（圖／部落客darren提供）

▲▼宜蘭壯圍隱藏版美食「吳記米腸包香腸」！炭烤臘肉拼盤香氣爆棚，宜蘭宵夜必吃。（圖／部落客darren提供）

▲開始營業就陸續出現人潮，不少在地人或上班族會來買宵夜，周末假日更有許多觀光客，現場點餐需等待約30分鐘，所以完全建議先電話預訂後再取餐。

▲▼宜蘭壯圍隱藏版美食「吳記米腸包香腸」！炭烤臘肉拼盤香氣爆棚，宜蘭宵夜必吃。（圖／部落客darren提供）

點餐方式
店家有提醒東西都是現點現做請勿催單，趕時間的朋友請勿點餐，小編當天選擇先電話預訂，來到現場發現好險有先預約，因為很多人現場在線等，有些預訂大單則是在前面，店家完成會叫號，如果前面來個20份也很有可能，真的會等到長蜘蛛網。

▲▼宜蘭壯圍隱藏版美食「吳記米腸包香腸」！炭烤臘肉拼盤香氣爆棚，宜蘭宵夜必吃。（圖／部落客darren提供）

▲▼宜蘭壯圍隱藏版美食「吳記米腸包香腸」！炭烤臘肉拼盤香氣爆棚，宜蘭宵夜必吃。（圖／部落客darren提供）

▲▼宜蘭壯圍隱藏版美食「吳記米腸包香腸」！炭烤臘肉拼盤香氣爆棚，宜蘭宵夜必吃。（圖／部落客darren提供）

▲菜單選項不多，主要販售大腸包小腸、烤臘肉、炭烤香腸、綜合拼盤（米腸＋香腸＋臘肉）等等。

▲▼宜蘭壯圍隱藏版美食「吳記米腸包香腸」！炭烤臘肉拼盤香氣爆棚，宜蘭宵夜必吃。（圖／部落客darren提供）

▲▼宜蘭壯圍隱藏版美食「吳記米腸包香腸」！炭烤臘肉拼盤香氣爆棚，宜蘭宵夜必吃。（圖／部落客darren提供）

米腸包香腸
來到這裡一定要吃他們家的經典款大腸包小腸，米腸外皮烤到表面微微酥，裡頭的糯米香Q，香腸則是烤到炭香十足，咬下一口香腸肥瘦比例恰好，再加上蒜頭、酸菜以及花生粉等等香氣堆疊很涮嘴！

▲▼宜蘭壯圍隱藏版美食「吳記米腸包香腸」！炭烤臘肉拼盤香氣爆棚，宜蘭宵夜必吃。（圖／部落客darren提供）

▲▼宜蘭壯圍隱藏版美食「吳記米腸包香腸」！炭烤臘肉拼盤香氣爆棚，宜蘭宵夜必吃。（圖／部落客darren提供）

▲▼宜蘭壯圍隱藏版美食「吳記米腸包香腸」！炭烤臘肉拼盤香氣爆棚，宜蘭宵夜必吃。（圖／部落客darren提供）

綜合拼盤
綜合拼盤也是人氣選項，如果通通都想要吃看看就點這個，份量實在又多樣，店裡三種主角通通都有，香腸多汁、米腸則柔軟，臘肉鹹香有層次，臘肉厚切炭烤後外脆內Q，好適合當成下酒菜，加上店家自製的菜料更提味。

▲▼宜蘭壯圍隱藏版美食「吳記米腸包香腸」！炭烤臘肉拼盤香氣爆棚，宜蘭宵夜必吃。（圖／部落客darren提供）

▲▼宜蘭壯圍隱藏版美食「吳記米腸包香腸」！炭烤臘肉拼盤香氣爆棚，宜蘭宵夜必吃。（圖／部落客darren提供）

▲▼宜蘭壯圍隱藏版美食「吳記米腸包香腸」！炭烤臘肉拼盤香氣爆棚，宜蘭宵夜必吃。（圖／部落客darren提供）

餐後心得
這家宜蘭壯圍小吃攤，裝甲車造型吸睛充滿亮點，烤功火候到位用料實在，不論是大腸包小腸還是臘肉拼盤，都吃得出店家的用心，很適合當宵夜、聚會配酒。

▲▼宜蘭壯圍隱藏版美食「吳記米腸包香腸」！炭烤臘肉拼盤香氣爆棚，宜蘭宵夜必吃。（圖／部落客darren提供）

吳記米腸包香腸

地址：宜蘭縣壯圍鄉美功路一段168號
電話：0989－929160
營業時間：15：00～21：30

