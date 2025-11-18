ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「開賣即售完」蔡家牛排麵暫時休息　恢復營業將會再公告

▲▼蔡家牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲蔡家牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

記者黃士原／台北報導

中和排隊困難店「蔡家牛肉麵」今年入選米其林必比登後，吸引更多人潮，往往是「開賣即售完」，不過業者因家中臨時有要事要處理而暫時休息，恢復營業將會再公告。

位於中和的蔡家牛肉麵，藏身於住宅區之中，由夫妻共同經營，招牌牛肉麵有清燉及紅燒兩種口味。紅燒湯頭選用澳洲牛腱心，燉煮至入口即化；清燉湯頭則是金黃色的牛骨高湯，搭配厚切台灣牛胸肉，肉質柔嫩卻帶有嚼勁。湯頭緊緊包裹著每日現做的Q彈手工麵條，味道清爽質樸。

▲「蔡家牛肉麵」原本就是中和的排隊困難店，今年入選米其林必比登後，吸引更多人潮。

蔡家牛肉麵原本就是排隊困難店，入選必比登後更吸引朝聖人潮，雖然11點30分才開始營業，但店家11點就會先點餐跟發號碼牌，當天可出餐的數量賣完，就會宣布今日已售完，常常是「開賣即售完」，想吃就要10點前到現場排隊。

不過明天起要前往品嚐的民眾要注意，店家今日下午公告，「因家中臨時有要事要處理，故先暫時休息，恢復營業將會再公告」。

▲晶華酒店「冠軍清燉牛肉麵」。（圖／晶華提供）

另外，日本男神山下智久15日在台北Legacy TERA舉辦見面會，一天挑戰3場演出，熱愛台灣美食的他，除了在活動現場大嗑雞排外，隔天還在IG限動打卡「牛肉麵」，有網友根據照片推測是台北晶華酒店的清燉牛肉麵，飯店也證實這項消息。

台北晶華酒店的清燉牛肉麵（680元）曾在台北國際牛肉麵節奪冠，採用中西合併作法，先將牛大骨、牛腱心塊和青蔥、薑、洋蔥分別煎炒，逼出香氣後再入鍋燉煮約2至3小時，而且上述食材在煎炒過後還要以清水沖洗，將焦色與多餘的油質去除，保持湯色的清澈；燉煮完成的牛腱心肉還要再以原高湯滾煮一次確保入味，並以逆紋的方向切片、維持燉煮後軟嫩的口感。

關鍵字： 美食雲 蔡家牛排麵 中和美食 必比登

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【居然是倒車入庫】原來花園鰻是自己倒退鑽進沙裡的啦XD

推薦閱讀

高雄TWICE燈光文字秀今點亮　網：之後會不會真的有水舞

高雄TWICE燈光文字秀今點亮　網：之後會不會真的有水舞

米其林一星請客樓蟹宴登場

米其林一星請客樓蟹宴登場

藏壽司再推3波「哆啦A夢」滿額贈

藏壽司再推3波「哆啦A夢」滿額贈

「開賣即完售」蔡家牛排麵暫時休息

「開賣即完售」蔡家牛排麵暫時休息

沖繩潛水客必住！青之洞窟開車10分鐘

沖繩潛水客必住！青之洞窟開車10分鐘

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

日本樂高樂園看61萬積木打造耶誕樹

日本樂高樂園看61萬積木打造耶誕樹

就像住海上！星野界別府走到車站10分鐘

就像住海上！星野界別府走到車站10分鐘

台南萬楓酒店今動土　2028開幕

台南萬楓酒店今動土　2028開幕

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

八里飯店中餐廳吃到飽再度回歸

新北「野柳里登山步道」平台跳望海景

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

公主遊輪「2026、2027優惠」一次看

失眠來找貓店長喝咖啡！板橋深夜秘密基地

TWICE將來台！高雄全市應援4活動曝光

台北人氣水餃「巧之味」12/1漲價

宜蘭「裝甲車香腸攤」一定要電話預訂

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

最新新聞更多

高雄TWICE燈光文字秀今點亮　網：之後會不會真的有水舞

米其林一星請客樓蟹宴登場

藏壽司再推3波「哆啦A夢」滿額贈

「開賣即完售」蔡家牛排麵暫時休息

沖繩潛水客必住！青之洞窟開車10分鐘

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

日本樂高樂園看61萬積木打造耶誕樹

就像住海上！星野界別府走到車站10分鐘

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366