「開賣即售完」蔡家牛排麵暫時休息　恢復營業將會再公告

▲蔡家牛肉麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

記者黃士原／台北報導

中和排隊困難店「蔡家牛肉麵」今年入選米其林必比登後，吸引更多人潮，往往是「開賣即售完」，不過業者因家中臨時有要事要處理而暫時休息，恢復營業將會再公告。

位於中和的蔡家牛肉麵，藏身於住宅區之中，由夫妻共同經營，招牌牛肉麵有清燉及紅燒兩種口味。紅燒湯頭選用澳洲牛腱心，燉煮至入口即化；清燉湯頭則是金黃色的牛骨高湯，搭配厚切台灣牛胸肉，肉質柔嫩卻帶有嚼勁。湯頭緊緊包裹著每日現做的Q彈手工麵條，味道清爽質樸。

▲「蔡家牛肉麵」原本就是中和的排隊困難店，今年入選米其林必比登後，吸引更多人潮。

蔡家牛肉麵原本就是排隊困難店，入選必比登後更吸引朝聖人潮，雖然11點30分才開始營業，但店家11點就會先點餐跟發號碼牌，當天可出餐的數量賣完，就會宣布今日已售完，常常是「開賣即售完」，想吃就要10點前到現場排隊。

不過明天起要前往品嚐的民眾要注意，店家今日下午公告，「因家中臨時有要事要處理，故先暫時休息，恢復營業將會再公告」。

▲晶華酒店「冠軍清燉牛肉麵」。（圖／晶華提供）

另外，日本男神山下智久15日在台北Legacy TERA舉辦見面會，一天挑戰3場演出，熱愛台灣美食的他，除了在活動現場大嗑雞排外，隔天還在IG限動打卡「牛肉麵」，有網友根據照片推測是台北晶華酒店的清燉牛肉麵，飯店也證實這項消息。

台北晶華酒店的清燉牛肉麵（680元）曾在台北國際牛肉麵節奪冠，採用中西合併作法，先將牛大骨、牛腱心塊和青蔥、薑、洋蔥分別煎炒，逼出香氣後再入鍋燉煮約2至3小時，而且上述食材在煎炒過後還要以清水沖洗，將焦色與多餘的油質去除，保持湯色的清澈；燉煮完成的牛腱心肉還要再以原高湯滾煮一次確保入味，並以逆紋的方向切片、維持燉煮後軟嫩的口感。