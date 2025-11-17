八里飯店中餐廳吃到飽再度回歸　皮片鴨+40多道料理無限供應

▲「八里福朋喜來登酒店」中餐廳吃到飽再度回歸。（圖／取自八里福朋喜來登酒店官網）

記者黃士原／台北報導

烤鴨控又可以多吃幾次了！新北八里福朋喜來登酒店中餐廳吃到飽活動重新回歸，「櫻桃片皮鴨饗宴」今日登場，片皮鴨及超過40道料理無限供應，成人每位1180元+10%。

位於新北八里福朋喜來登酒店「禧粵樓」，今日再度推出「櫻桃片皮鴨饗宴」，除了櫻桃片皮鴨、掛爐烤鴨無限供應外，主廚新創熱炒、港點與甜品也都可以吃到飽，合計48道料理都是無限供應，成人每位1180元+10%，7到12歲兒童為590元+10%，3到6歲幼兒為300元+10%。

▲各式港點也能吃到飽。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

吃到飽菜單包括明爐掛鴨/燒臘、開胃冷菜、湯品、經典熱菜、主食、點心及甜品水果，除了櫻桃片皮鴨、掛爐烤鴨無限供應，還有芥籽淡燻鴨胸、五味鮑魚、貴妃藥膳蝦、蔬果沙律蝦球、經典黑椒牛仔骨、避風塘沙蟹身，及大家熟悉的海鮮腐皮捲、鮮蝦腸粉、魚子燒賣、叉燒包等。

▲島語桃園台茂店12月下旬開幕。上圖為高雄漢神店。（圖／記者黃士原攝）

島語是漢來美食前年10月推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，目前已有台北漢來店及高雄漢神店，第3家則是落腳桃園台茂購物中心，預計12月下旬開幕。

此外，台北現存最老精品百貨「SOGO敦化館」即將在12月熄燈，位於6樓的漢來海港自助餐廳也隨著結束營業，官方日前公告12月14日為最後營業日，同時祭出最後優惠，12月12日前的平日時段，持4張餐券用餐即享5人同行1人免費。