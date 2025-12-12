ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
整顆便當塞到鼓起來！永和超搶手燒臘店　剁刀聲不斷人潮滿到巷口

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

經過都會看到排隊的高CP值永和燒臘便當，網路評價破2000則4.2顆星，只要到營業時間門口永遠就是大排長龍，主打4種配菜任選自由搭配，份量大到直接塞到便當盒都快蓋不起來，尤其招牌燒肉、烤鴨等等油亮又香，不虧是在地社團鄉民推薦超人氣永和美食。

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

陳記燒臘位置

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲出捷運永安市場站步行大約10分鐘就能抵達，周邊機車位比較多，會比汽車位好找。

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲如果想要避免排隊，建議一開門就到，因為常常大排長龍，太晚來還有可能主菜直接完售。

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲永和排隊美食代表，這天我到現場前面排隊人潮，已經排滿排到巷子口轉彎，許多人都是一次就買好幾個便當。

大排長龍的人潮
現場可以看到師傅的手忙到停不下來，剁刀聲不斷，然後後面還有燒臘一直出爐，油亮烤鴨以及燒肉光看到就好誘人，排隊人雖然很多但出餐速度也算很快。

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

用餐環境

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲有提供內用座位，但店內座位不多，大部分客人都是外帶為主，內用提供熱湯以及紅茶自取，吃完要自行回收，流動速度很快。

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

菜單

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲餐點有叉燒、油雞、燒鴨、燒肉、香腸、鴨腿飯、三寶飯、招牌飯等等，最大亮點就是任選四種配菜，還有紅茶免費喝到飽，熱湯也是喝到爽。

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

陳記招牌飯
我直接點了陳記招牌飯，來到這必吃的就是陳記招牌飯，這盒裡面有燒雞皮香肉嫩又不油，燒鴨皮脆油香迷人，叉燒甜香偏瘦，我把香腸換成燒肉，脆皮咬下去卡滋卡滋，而且還不用加價真的很佛心。

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

油蔥可以跟店家多要
直接要蔥多，店員態度不錯都會直接給，配菜一次能選4樣真的很爽，如果你第一次來可以點招牌飯，可以一次吃到全部人氣主菜。

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲▼永和燒臘便當推薦超人氣大份量四配菜便當。（圖／部落客darren提供）

▲成為永和必排隊便當不是沒有原因，肉多飯多4樣配菜任選，還有熱湯以及紅茶自取喝到爽，難怪人氣可以那麼火爆。

陳記燒臘

地址：新北市永和區保平路32號
電話：02－29213803
營業時間：11：00－14：30／16：30－20：00（周日公休）

