近百種中式早點可選！新店超過60年歷史點心總匯、凌晨4點開賣

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼長江早點點心總匯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

新店美食分享這家「長江早點點心總匯」，營業時間非常早，從早上4點就開賣，一直營業到下午1點打烊，上網查了一下他們家創立於1960年，算算也超過60年了。

位置

▲▼長江早點點心總匯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲早上來到這一帶附近，人來人往非常熱鬧。

▲▼長江早點點心總匯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼長江早點點心總匯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

介紹
這家經營超過半世紀的早餐店，有一次生意好到蛋餅皮全部用完了，老闆娘急中生智，拿了河粉來做蛋餅，結果河粉蛋餅意外爆紅，反而吸引了年輕客群。

▲▼長江早點點心總匯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼長江早點點心總匯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼長江早點點心總匯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼長江早點點心總匯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲這裡的餐點就跟店名「總匯」一樣，有許多燒餅點心以及傳統早點品項，還有許多包子、饅頭可以選擇。

▲▼長江早點點心總匯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單

▲▼長江早點點心總匯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲網路鄉民推薦必買的有河粉蛋餅、燒餅、饅頭花捲、油豆腐細粉、蝦子蒸餃等等。

▲▼長江早點點心總匯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼長江早點點心總匯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

環境

▲▼長江早點點心總匯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲有內用座位，角落還有醬料以及薑絲。一早來這裡報到，發現外帶的客人比較多，倒是內用的人很少。

▲▼長江早點點心總匯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

餐點

饅頭花捲

▲▼長江早點點心總匯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲個頭不大，當作早餐或點心剛剛好，花捲口感蓬鬆，咬下略帶Q彈，有著明顯鹹香蔥花味。

燒餅

▲▼長江早點點心總匯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲吃起來的口感酥酥脆脆的，餅皮烤到挺酥的，還有芝麻以及蔥花香氣。

河粉蛋餅

▲▼長江早點點心總匯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲餅皮口感軟Q涮嘴，有別於一般蛋餅的滋味，散發淡淡的香氣，如果再加點起司應該會更好吃。

▲▼長江早點點心總匯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

長江早點點心總匯

地址：新北市新店區中正路282之2號
電話：02－29110648
營業時間：04：00－13：00（周一公休）

