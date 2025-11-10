近百種中式早點可選！新店超過60年歷史點心總匯、凌晨4點開賣

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟
新店美食分享這家「長江早點點心總匯」，營業時間非常早，從早上4點就開賣，一直營業到下午1點打烊，上網查了一下他們家創立於1960年，算算也超過60年了。
位置
▲早上來到這一帶附近，人來人往非常熱鬧。
介紹
這家經營超過半世紀的早餐店，有一次生意好到蛋餅皮全部用完了，老闆娘急中生智，拿了河粉來做蛋餅，結果河粉蛋餅意外爆紅，反而吸引了年輕客群。
▲這裡的餐點就跟店名「總匯」一樣，有許多燒餅點心以及傳統早點品項，還有許多包子、饅頭可以選擇。
菜單
▲網路鄉民推薦必買的有河粉蛋餅、燒餅、饅頭花捲、油豆腐細粉、蝦子蒸餃等等。
環境
▲有內用座位，角落還有醬料以及薑絲。一早來這裡報到，發現外帶的客人比較多，倒是內用的人很少。
餐點
饅頭花捲
▲個頭不大，當作早餐或點心剛剛好，花捲口感蓬鬆，咬下略帶Q彈，有著明顯鹹香蔥花味。
燒餅
▲吃起來的口感酥酥脆脆的，餅皮烤到挺酥的，還有芝麻以及蔥花香氣。
河粉蛋餅
▲餅皮口感軟Q涮嘴，有別於一般蛋餅的滋味，散發淡淡的香氣，如果再加點起司應該會更好吃。
長江早點點心總匯
地址：新北市新店區中正路282之2號
電話：02－29110648
營業時間：04：00－13：00（周一公休）
