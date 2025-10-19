ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
步行3分鐘就到高雄車站！自助式旅店有房卡控電梯＋智慧管家

胖貓咪的奇幻旅程

胖貓咪的奇幻旅程 胖貓咪的奇幻旅程

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者蘇相云

來高雄旅行，最大的難題之一就是住宿選擇，這次我鎖定CU Hotel高雄車站館，位置就在高雄車站旁，拖著行李走路三分鐘就能抵達，完全是懶人救星，飯店主打智慧自助入住，還有充滿文青感的設計風格。不過，我也遇到了一些小小困擾，究竟這間飯店值不值得住，就跟著我一起看完整分享！

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

六大亮點

1.地點方便
住太遠真的會很累，尤其高雄的太陽超級毒辣，而這間旅館就在高雄火車站旁邊，走路3～5分鐘，捷運也在旁邊，行李拖到手斷掉的時候，真的會覺得這個距離是救命恩人。

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

2.自助入住
這間是智慧型自助旅館，報到不用排櫃台，自己操作機台就能搞定，整個超快速，房間裡還有智能語音管家「小美犀」，可以控制燈光、冷氣，甚至播故事給你聽，第一次玩真的覺得有趣，科技宅應該會玩到忘記睡覺。

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

3.文青旅館
CU Hotel的設計感讓人一進去就有「這不是一般商旅」的感覺，色彩繽紛、空間有巧思，以「老屋翻新」結合「文青氛圍」為核心，比起冷冰冰的商務飯店，我更喜歡這種有點溫度的風格。

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

4.房間空間寬敞
不是那種小到只能放下一張床的房型，我這次住的雙人房，還能攤開行李箱，公共空間也有飲水機、洗衣機，旅行久一點的人會覺得很方便。

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

5.安全感滿分
房卡才能控制電梯，算是小小安心感，尤其我常一個人旅行，這種小細節真的很重要。

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

6.環保旅館的堅持
他們不提供一次性備品，牙刷牙膏要自備，一開始我有點不習慣，但其實這樣也很環保，還有一點是他們沒設停車場，等於間接鼓勵大家搭捷運來，算是落實「綠色旅遊」的理念。

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

心得
整體住宿體驗不錯，但還是有一些小地方想跟大家說說，雖然它靠近高雄車站，但周邊不是那種熱鬧的美食戰區，要走個十分鐘才會到吉林夜市，好處是環境比較安靜，不會吵到睡覺。另外，如果你是開車族，這裡沒有附設停車場，需要自己找停車位，對自駕旅行來說可能不那麼方便。

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

西悠巢旅高雄車站館CU Hotel適合誰住？
小資背包客：交通方便、價格不貴，CP值很高。
自由行旅人：深夜到高雄也能自助入住，不用怕沒櫃檯。
科技控：一定會愛智能語音管家，超新奇。
家庭／情侶：房間寬敞，帶小孩或行李多都沒問題。

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

總結
對我來說，CU Hotel高雄車站館位置超讚、文青設計還有科技小驚喜，真的不是完美，像枕頭偏硬、美食要走遠這些小細節，可能會成為你的糾結點，但如果你是走大眾運輸路線，或喜歡新鮮感的旅人，我覺得很值得一試！

▲▼高雄住宿推薦「西悠巢旅高雄車站館CU Hotel」，高雄車站館入住心得：近車站、智慧自助、文青設計。（圖／部落客胖貓提供）

西悠巢旅高雄車站館

地址：高雄市三民區安寧街454號
電話：07－3219999

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團部落格

CU Hotel 高雄車站館 星級飯店 商務旅館 設計旅館 度假旅館 豪華露營 特色民宿胖貓咪的奇幻旅程

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」

