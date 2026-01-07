再睡5分鐘換菜單「最貴新品飆95元」　7系列飲品升級

▲再睡5分鐘1月10日起全新升級菜單。（圖／再睡5分鐘提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

百萬YouTuber滴妹的手搖飲「再睡5分鐘」1月10日將換上新菜單，除升級7大系列原茶，飲品更增加至39款，價格25元至95元不等；新品上市，業者再推2波優惠，31日前熱飲任2杯折20元，2月1日至16日，消費就能獲得刮刮樂，有「滿百折20元」與「第2杯半價」優惠。

▲新菜單提供39款飲品選擇。

再睡5分鐘針對飲品進行升級，「棉被厚奶蓋」系列，透過茶湯配方增加茶香與韻味；「簡單喝原茶」系列結合窨製、拼配與焙炒等工法，還原茶葉的甘甜；「清爽喝果茶」新增以100%檸檬原汁調製的果茶，再加入水蜜桃果丁、富士蘋果汁等不同搭配。

奶茶系列除鮮奶調製的「躺著喝歐蕾」系列，「日日喝奶茶」系列也提供「濃茶」與「厚奶」2種風味；「療癒喝厚奶」則可搭配黑糖珍珠、嫩仙草、芋圓啵啵等配料。

全新的「5分鐘特調」系列，有只要25元的新品「檸檬梅梅」；以統一原味多多搭配不同茶湯與水果的4款多多；加入整顆布丁、珍珠、茶凍的「小咖喝飽飽」以及綿密清爽的「葡萄沙沙」。部分品項以門市現場提供為主。

新品部分有「日安紅奶茶」，日安紅茶可搭配濃茶或厚奶；「金萱多多」則是統一多多結合淺焙四季金萱 ；「葡萄沙沙」為午茉綠搭配巨峰葡萄果，再加入檸檬凍；「果然桃氣」選用水蜜桃果丁、富士蘋果汁融入四季金萱。

▲歡慶新品上市購買2杯熱飲現折20元。

歡慶新品上市，1月10日起至31日期間凡購買任一系列熱飲任2杯即可現折20元；2月1日起至16日則推出期間限定「品牌刮刮樂紅包袋」活動，期間於門市消費可獲得品牌刮刮樂紅包袋（每份2入），紅包袋內含多款驚喜獎項包括「滿百折20元」、「第2杯半價」等，刮刮樂兌換期限為2月1日至3月31日。

▲冬韻擂焙珍奶加入99元組合優惠。（圖／CoCo提供）

另外，CoCo今日周三好友日祭出「粉角鮮奶茶買1送1」，2杯特價75元，且開放糖度、冰量任選，須在線上平台領券後，再使用都可訂線上或官方LINE點餐，每人可領2張（共4杯飲料），各門市售完為止。

2杯99元組合優惠即日起至2月28日則加入全新「冬韻擂焙珍奶」、「莓好雙果茶」，還有28茉輕乳茶、21歲輕檸烏龍、日焙珍珠奶茶」，可享任選2杯99元優惠，限大杯。