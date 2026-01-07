原燒、和牛涮離峰時段吃更久　宵夜嗑肉戰線最長達5小時

▲原燒3分店下午1點30分後用餐，可以吃到5點。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

年末迎接聚餐潮，吃到飽自助吧的餐廳總是熱門選擇，王品旗下「原燒日式燒肉」、「和牛涮」延長離峰用餐時間，嗑肉戰線最長達5小時。

「原燒」自從將台中西屯家樂福店和竹北光明店新增自助吧以後，營業額平均成長8成，即日起至今年年底將與台北西門店，一同延長下午時段用餐時間，下午1點半以後內用消費，可以用餐到5點，時間長達3.5個小時。

▲原燒自助吧提供近40款食材與生菜沙拉。（圖／記者黃士原攝）

「原燒」即日起同步推出極上三味，分別是北海道干貝、奶油蒜味牛舌和薄切帶骨牛小排，優惠加購價99元起。瘋美食會員福利再加碼，1月31日前憑電子票券內用消費1客澳洲和牛套餐，可兌換海鮮拼盤。

▲和牛涮宵夜用餐時間長達5小時。（圖／記者黃士原攝）

除了高雄夢時代、高雄博愛、頭份尚順和台南仁德家樂福店4家分店，全台和牛涮也延長宵夜用餐時間，6月30日後周一至周五晚上9點後用餐，可以一路吃到凌晨2點，嗑肉戰線最長達5小時。

王品強鍋季最後倒數，1月31日前到「和牛涮」、「聚」、「青花驕」、「向辣」及「尬鍋」用餐，瘋美食會員消費不限金額，即領800元開鍋金，還有機會抽中價值萬元999純金火鍋金飾，並透過王品瘋美食集章瘋挑戰，集滿2個徽章爽領1200元年終紅包，還可獲5折、7折雙人套餐吃鍋券等好禮。

▲涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6。（圖／記者黃士原攝）

另外，日式涮涮鍋「涮乃葉」主打火鍋吃到飽，去年推出的「平日午餐不限時」，可以從早上11點一路吃到下午4點，由於活動大受好評，從暑假一直延到去年底。業者日前再宣布加碼，2月6日前的平日都可以爽嗑火鍋5小時。此外，除了桃園台茂店、統一時代市府店、新竹SOGO巨城店、台中秀泰文心店，其他分店同步適用這個活動。

橫濱牛排今年3月推出平日午餐不限時同樣持續到2月6日，民眾平日午餐可從早上11點吃到下午5點，自助吧爽吃6小時。適用分店從4家增加到6家，分別是台南三井店、LaLaport台中店、宜蘭新月廣場店、新竹大魯閣店、高雄SKM park店、岡山樂購廣場店。