ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

原燒、和牛涮離峰時段吃更久　宵夜嗑肉戰線最長達5小時

▲逾40款品項吃到飽！原燒西門店也有自助吧　6/22前2人同行85折　。（圖／記者黃士原攝）

▲原燒3分店下午1點30分後用餐，可以吃到5點。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

年末迎接聚餐潮，吃到飽自助吧的餐廳總是熱門選擇，王品旗下「原燒日式燒肉」、「和牛涮」延長離峰用餐時間，嗑肉戰線最長達5小時。

「原燒」自從將台中西屯家樂福店和竹北光明店新增自助吧以後，營業額平均成長8成，即日起至今年年底將與台北西門店，一同延長下午時段用餐時間，下午1點半以後內用消費，可以用餐到5點，時間長達3.5個小時。

▲逾40款品項吃到飽！原燒西門店也有自助吧　6/22前2人同行85折　。（圖／記者黃士原攝）

▲原燒自助吧提供近40款食材與生菜沙拉。（圖／記者黃士原攝）

「原燒」即日起同步推出極上三味，分別是北海道干貝、奶油蒜味牛舌和薄切帶骨牛小排，優惠加購價99元起。瘋美食會員福利再加碼，1月31日前憑電子票券內用消費1客澳洲和牛套餐，可兌換海鮮拼盤。

▲和牛涮宵夜用餐時間長達5小時。（圖／記者黃士原攝）

除了高雄夢時代、高雄博愛、頭份尚順和台南仁德家樂福店4家分店，全台和牛涮也延長宵夜用餐時間，6月30日後周一至周五晚上9點後用餐，可以一路吃到凌晨2點，嗑肉戰線最長達5小時。

王品強鍋季最後倒數，1月31日前到「和牛涮」、「聚」、「青花驕」、「向辣」及「尬鍋」用餐，瘋美食會員消費不限金額，即領800元開鍋金，還有機會抽中價值萬元999純金火鍋金飾，並透過王品瘋美食集章瘋挑戰，集滿2個徽章爽領1200元年終紅包，還可獲5折、7折雙人套餐吃鍋券等好禮。

▲涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6。（圖／記者黃士原攝）

另外，日式涮涮鍋「涮乃葉」主打火鍋吃到飽，去年推出的「平日午餐不限時」，可以從早上11點一路吃到下午4點，由於活動大受好評，從暑假一直延到去年底。業者日前再宣布加碼，2月6日前的平日都可以爽嗑火鍋5小時。此外，除了桃園台茂店、統一時代市府店、新竹SOGO巨城店、台中秀泰文心店，其他分店同步適用這個活動。

橫濱牛排今年3月推出平日午餐不限時同樣持續到2月6日，民眾平日午餐可從早上11點吃到下午5點，自助吧爽吃6小時。適用分店從4家增加到6家，分別是台南三井店、LaLaport台中店、宜蘭新月廣場店、新竹大魯閣店、高雄SKM park店、岡山樂購廣場店。

關鍵字： 美食雲 原燒 和牛涮 吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【火流星劃破夜空！】墾丁天空突現藍光　單車環島男全錄下

推薦閱讀

總預算案未審影響平日旅遊補助　觀光署：有信心4月上路

總預算案未審影響平日旅遊補助　觀光署：有信心4月上路

和牛涮宵夜嗑肉戰線最長達5小時

和牛涮宵夜嗑肉戰線最長達5小時

整顆現熬白玉烤梨！台中暖胃美食懶人包

整顆現熬白玉烤梨！台中暖胃美食懶人包

「皮蛋多力多滋」開賣！獵奇零食一次看

「皮蛋多力多滋」開賣！獵奇零食一次看

4飯店春節住房專案　贈早餐、樂園票

4飯店春節住房專案　贈早餐、樂園票

每年只賣8個月！大溪老街神秘石頭火鍋

每年只賣8個月！大溪老街神秘石頭火鍋

清心福全首賣「厚雪奶蓋系列」　3款新品指定門市販售

清心福全首賣「厚雪奶蓋系列」　3款新品指定門市販售

北投2公園賞16萬盆花海、60株櫻花

北投2公園賞16萬盆花海、60株櫻花

日本甜甜圈Truffle Donut周六登台

日本甜甜圈Truffle Donut周六登台

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

房內不限時泡泥漿溫泉！關子嶺湯宿推薦

牛室平日自助吧339元吃到飽

北市「2.6萬盆喜氣花海」綻放至2月

貓下去新品牌「民生早午餐」試營運　

千元有找「超過30種肉品海鮮」吃到飽

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台北25元古早味珍奶！1998年開業至今

基隆廟口「60年紅燒鰻魚羹」續湯免錢

蛋包飯名店「ポムの樹」插旗林口三井

每年只賣8個月！大溪老街神秘石頭火鍋

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

總預算案未審影響平日旅遊補助　觀光署：有信心4月上路

和牛涮宵夜嗑肉戰線最長達5小時

整顆現熬白玉烤梨！台中暖胃美食懶人包

「皮蛋多力多滋」開賣！獵奇零食一次看

4飯店春節住房專案　贈早餐、樂園票

每年只賣8個月！大溪老街神秘石頭火鍋

清心福全首賣「厚雪奶蓋系列」　3款新品指定門市販售

北投2公園賞16萬盆花海、60株櫻花

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366