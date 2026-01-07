ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
4飯店「春節住房含早餐」　六福莊加贈晚餐、最新斑馬生態體驗

▲六福莊馬到成功住房專案把六種動物體驗包進住房專案中，包含最新的斑馬生態體驗，還會加贈關西仙草茶+紅茶禮盒，與六福新春福袋一份。（圖／業者提供）

▲六福莊「馬到成功住房專案」把六種動物體驗包進住房專案中，包含最新的斑馬生態體驗。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

跨完年緊接著將迎來農曆春節，不少飯店陸續釋出住房優惠，提供民眾吃住玩全包的便利選擇，以下整理出四家飯店專案，供讀者過年度假參考。



▲六福村猛獸籠車。（圖／業者提供）

關西六福莊
新竹關西六福莊推出「2026馬到成功新年住房專案」，適用於2月16日至20日（除夕至初四），三人成行入住剛果原野或藍天客房，每房提供活力早餐3客、春節限定自助晚餐3客、六福村兩日入園手環3條，以及非洲探險遊戲島及淺山農場導覽。



▲六福莊馬到成功住房專案加贈關西仙草茶、紅茶禮盒，與六福新春福袋一份。（圖／業者提供）

專案還特別設計「六畜興旺好運到」，包括與六種動物（如河馬、斑馬、非洲大羚羊等）進行生態體驗。3人成行每房16,888元起，並附贈六福莊關西仙草茶、紅茶禮盒及「六福新春禮包」。 

▲福容桃園機捷A8店「金馬迎春」春節住房專案，每晚4,161元起。（圖／業者提供）

▲福容桃園機捷A8店「金馬迎春」春節住房專案，每晚4,161元起。（圖／業者提供）
福容大飯店桃園機捷A8店
春節期間，許多旅客將搭機捷出國，憑藉鄰近桃園機場捷運A8站的地理優勢，福容大飯店桃園機捷A8店於2月16日至21日春節期間，祭出「金馬迎春」住房專案，含雙人自助早餐每晚未稅價4,161元起，並提供迎春贈禮，包括A8熊寶寶和福隆海洋溫泉入浴粉。

▲住和逸飯店‧台北民生館台北忠孝館舒適客房每晚4,200元起贈佳德鳳梨酥。（圖／業者提供）

▲住和逸飯店台北民生館、台北忠孝館每晚4,200元起，還贈佳德鳳梨酥6入乙盒。（圖／業者提供）

和逸飯店台北民生館、台北忠孝館
和逸飯店兩館別以「馬到財到好運到」為主題，推出馬年專屬住房專案及現場抽獎。即日起至2月28日，預訂春節住房專案，入住舒適客房每晚最低4,200元起，含雙人早餐、台中大甲鎮瀾宮虎爺御守乙個，以及台北知名伴手禮佳德鳳梨酥6入乙盒，為旅程增添年節祝福。

【太惡劣了】北投國小前闖紅燈！休旅車差點撞飛小學生

