最低280元吃到飽！台中火鍋「30種蔬菜＋熟食自助吧」無限供應

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳品勻

「似錦涮太平店」台中太平區火鍋自助吧吃到飽推薦。由台中十大伴手禮首獎的似錦堂與小胖鮮鍋聯手打造。火鍋最低280元，就能吃到30種蔬食自助吧食材、飲料冰淇淋和熟食區吃到飽，最後還贈送似錦堂蛋捲、磅蛋糕或加價選購瓶子布丁都很超值。現在來吃，肉品自動加量升級還免服務費。

全新開幕

台中市太平區一家新開幕的火鍋店，由人氣伴手禮「似錦堂」與火鍋品牌「小胖鮮鍋」聯手創立。 提供自助吧吃到飽，還有麻辣鴨血、肉燥飯和咖哩飯等熟食， 消費套餐贈送似錦堂的招牌甜點：手工蛋捲或磅蛋糕。

位置與停車資訊

火鍋店在太平區立文街6號旁，位於太平區育賢二期社會住宅一樓，鄰近台中74號太原交流道，交通還算便利。附近大多住宅大樓，路邊停車不易，建議開車者可停放在太平育賢站停車場。

▲網友笑稱店面入口處很像停車場或是公務機關的大門出入口，第一次來的人可別走錯了，這真的是一家火鍋店。

蛋捲販賣機

這家是似錦堂手工蛋捲老闆開的，一進入店內就看到蛋捲販賣機，不吃火鍋的話，也能單純入內買蛋捲，提醒你布丁和磅蛋糕只提供內用客人加購喔！

台中十大伴手禮

榮獲2024年台中市十大伴手禮首獎、2023年台灣烘焙大賞TOP 30，送禮自用兩相宜。除了飯後甜點能吃到，也能單買蛋捲方盒、輕巧包。除了蛋捲外，似錦堂近期推出的杯子布丁和磅蛋糕也頗受好評。

布丁

杯子布丁大份量又好吃，一個只要100元，可是常常缺貨，來這裡用餐只需50元加購，超級划算，看到架上有現貨的話，先下手買起來就對了。

用餐環境

▲用餐環境簡單，透過挑高格局、大面窗戶引進戶外陽光，座位多為4人座，也有8人座、個人座位。

座位空間

坦白說，座位空間和動線上沒有很寬敞，但相對地把裝潢回饋反映在食材品質與價格上，讓價格更實惠，對於一般用餐消費者更實在。

▲店家有貼心規劃單人區，一個人也能靜靜吃火鍋，享受獨處的自在。

自助吧

自助吧菜色種類多元，粗算一下約莫有30種，葉菜都很新鮮，夾菜空間比較侷限，人多的時候要稍等一下，可以先去拿取其他東西。店員的補貨速度也算快，有看到架上被清空的蔬食，立馬補了一盒出來。

▲原本對丸子興趣不高，先拿一顆嘗鮮一下，沒想到裡頭竟然是包芋頭，好好吃啊！當然要再多吃幾顆才行。

▲除了白飯吃到飽外，另外有4款麵食可供選擇，不怕你吃不飽，只怕你吃不下。

熟食區

肉品、湯底還沒上桌前，先來吃點水嫩又鹹香的麻辣鴨血，肉燥飯和咖哩飯也都不錯吃，咖哩醬中還有炒到焦糖色的洋蔥丁，真的有細心。不得不說這肉燥實在太強大了！八角香氣非常濃郁且舒服，肉燥瘦肉頗多，醬油不會過於死鹹還帶有蔭瓜甘甜，重點是，裡面還有好多滷蛋和油豆腐！我們很喜歡這鍋肉燥，簡直是可以拿出來單獨販售！

▲台梗11號霧農米、麻辣鴨血、阿嬤的肉燥、招牌咖哩，通通吃到飽。

飲料冰品區

除了基本的可口可樂系列機台，還有英式奶茶、伯爵紅茶、無糖綠、檸檬水，咖啡機則是選用莫凡彼，還有好時可可歐蕾。餐具部分需自取，放在消毒箱中，有注重衛生呢！

▲冰品則有冰淇淋和霜淇淋，非常推薦加購甜點－瓶子布丁，然後自己加上霜淇淋，好好吃。

▲基本醬料都有，蒜末的部分要給個讚，不是蒜泥水，而是滿滿實在的蒜粒。

▲湯底擺在角落，可以自助加湯。

菜單、優惠活動

最低價位280元，免服務費，都有自助吧吃到飽。開鍋就送甜品提貨券，可以選首獎蛋捲（迷你包四片）或是磅蛋糕（一片），加入會員肉品加量不加價（當天即可用）、Google評論任一評論送薯條。（尚無公告結束日期，依店家現場為主，如有疑慮可以電話訂位時先詢問）

餐點介紹

招牌咖哩醬、阿嬤肉燥

熟食自助吧的招牌咖哩醬、阿嬤的肉燥，用料都頗多、醬汁風味也好吃而不會太過重鹹，搭配好吃的台梗11號霧農米，真的可以多吃好幾碗！

▲喜歡炸物的人，也推薦可以單點炸甜不辣，一份50元，相當酥脆鹹香。

祥瑞昆布湯

我們吃火鍋喜歡用一個基本鍋來燙肉片，特色風味的湯底則是用來喝湯後再煮菜盤。這樣吃鍋負擔少，也比較能品嘗到食材最原始風味。

好運麻辣湯

▲麻辣湯不至於會辣到不行，但香氣頗足，很適合涮油脂豐沛的肉。

暖心麻油湯

天冷時最想來一碗暖心的麻油湯！喝起來溫潤順口，不會有厚重油膩感，表面也不會浮著一層油，加入大量青菜後，湯頭更顯清甜爽口。

肉品加量不加價

以肉類為主，有牛肉、豬肉、雞肉、羊五花、櫻桃鴨胸，少部分的海鮮。目前有肉品加量不加價活動，點6oz直接自動變成8oz，再加上蔬食、熟食自助吧，不用加價點肉就很有飽足感！而且肉品都是秤重，所以切的厚薄度主要是考量口感。（肉品免費加量活動截止日依店家公告為主）

穀飼低脂沙朗牛

▲低脂沙朗牛很適合不愛太油又想要口感不會太柴者，適度的油花增添嫩口度，又能保有咀嚼肉的滿足感。

紐澳草飼嫩肩牛

如果喜歡油脂更少者可以選擇嫩肩牛，但這部位牛肉帶有嫩筋、口感扎實，建議不要煮得太久，以免過老影響嫩滑的口感。

美國濕式熟成雪花牛

▲上面兩款肉片都是點6oz直接升級成8oz，這盤疊高高的美國濕式熟成雪花牛則是10oz變成12oz。

▲以肉品口感來說，當然是最推薦這款，油脂分布較為細緻、整體相當嫩口好吃，沒有預算考量者當然直接選最頂的。



好棒棒雞腿鍋

▲完整的去骨雞腿肉，相當有飽足感！

霜降松阪豬肉

▲豬肉選項有基本款的梅花肉，也有松阪豬可選。

飯後甜點

套餐中的飯後甜點有似錦堂蛋捲、磅蛋糕可選擇，或是加價50元選布丁，私心大推薦一定要加購布丁，不只很好吃，而且來這裡吃火鍋才能用半價買到啊！

▲點餐後會提供兌換券，想換甜點的時候自己去選物機點取。

隱藏版吃法

有選布丁的人，千萬別錯過這隱藏吃法，將霜淇淋擠在布丁上，然後插上手工蛋捲，超級好吃！因為霜淇淋甜度不會太高，搭配布丁剛剛好！

▲這樣吃蛋捲相當酥脆軟，感覺比以前我們單吃似錦堂蛋捲時更好吃！趕快吃起來！

瓶子布丁

瓶子布丁的部分，我們也是要大力推薦一下，口感綿密、香甜卻不膩，份量簡直是咖啡店的兩倍多，但價格只要100元，這裡加購只要50元，難怪是超級大熱賣，如果你來吃火鍋看到布丁還有貨，請手刀購買！

評價

「似錦涮」消費價位從280元起、不收服務費，提供蔬食自助吧、熟食吃到飽、飲料暢飲、冰品免費續，還有飯後甜點。以這個價位來說，在蔬菜的新鮮度、肉品的品質，以及熟食的用料上都不馬虎，CP值可以說是相當高。如果你在台中太平區，想找個不必花太多錢、又能吃得滿足、有品質的鍋物吃到飽，這裡絕對是個值得一試的好選擇！

吃法推薦：基本昆布湯、點6oz肉自動升級成8oz、蔬菜吧的蔬菜和芋頭貢丸夾多多，再來兩碗雙滷蛋肉燥飯、一大碗麻辣鴨血，中午來吃飽晚上省一餐，很划算！

似錦涮太平店

地址：台中市太平區立文街6號

電話：04－23939687

營業時間：11：00－21：30

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁、Nini and Blue 玩樂食記部落格

