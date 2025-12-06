ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

最低280元吃到飽！台中火鍋「30種蔬菜＋熟食自助吧」無限供應

FALSE

FALSE Nini and Blue玩樂食記

妮妮布魯

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳品勻

「似錦涮太平店」台中太平區火鍋自助吧吃到飽推薦。由台中十大伴手禮首獎的似錦堂與小胖鮮鍋聯手打造。火鍋最低280元，就能吃到30種蔬食自助吧食材、飲料冰淇淋和熟食區吃到飽，最後還贈送似錦堂蛋捲、磅蛋糕或加價選購瓶子布丁都很超值。現在來吃，肉品自動加量升級還免服務費。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

全新開幕
台中市太平區一家新開幕的火鍋店，由人氣伴手禮「似錦堂」與火鍋品牌「小胖鮮鍋」聯手創立。 提供自助吧吃到飽，還有麻辣鴨血、肉燥飯和咖哩飯等熟食， 消費套餐贈送似錦堂的招牌甜點：手工蛋捲或磅蛋糕。

位置與停車資訊
火鍋店在太平區立文街6號旁，位於太平區育賢二期社會住宅一樓，鄰近台中74號太原交流道，交通還算便利。附近大多住宅大樓，路邊停車不易，建議開車者可停放在太平育賢站停車場。

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲網友笑稱店面入口處很像停車場或是公務機關的大門出入口，第一次來的人可別走錯了，這真的是一家火鍋店。

蛋捲販賣機
這家是似錦堂手工蛋捲老闆開的，一進入店內就看到蛋捲販賣機，不吃火鍋的話，也能單純入內買蛋捲，提醒你布丁和磅蛋糕只提供內用客人加購喔！

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

台中十大伴手禮
榮獲2024年台中市十大伴手禮首獎、2023年台灣烘焙大賞TOP 30，送禮自用兩相宜。除了飯後甜點能吃到，也能單買蛋捲方盒、輕巧包。除了蛋捲外，似錦堂近期推出的杯子布丁和磅蛋糕也頗受好評。

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

布丁
杯子布丁大份量又好吃，一個只要100元，可是常常缺貨，來這裡用餐只需50元加購，超級划算，看到架上有現貨的話，先下手買起來就對了。

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

用餐環境

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲用餐環境簡單，透過挑高格局、大面窗戶引進戶外陽光，座位多為4人座，也有8人座、個人座位。

座位空間
坦白說，座位空間和動線上沒有很寬敞，但相對地把裝潢回饋反映在食材品質與價格上，讓價格更實惠，對於一般用餐消費者更實在。

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲店家有貼心規劃單人區，一個人也能靜靜吃火鍋，享受獨處的自在。

自助吧
自助吧菜色種類多元，粗算一下約莫有30種，葉菜都很新鮮，夾菜空間比較侷限，人多的時候要稍等一下，可以先去拿取其他東西。店員的補貨速度也算快，有看到架上被清空的蔬食，立馬補了一盒出來。

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲原本對丸子興趣不高，先拿一顆嘗鮮一下，沒想到裡頭竟然是包芋頭，好好吃啊！當然要再多吃幾顆才行。

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲除了白飯吃到飽外，另外有4款麵食可供選擇，不怕你吃不飽，只怕你吃不下。

熟食區
肉品、湯底還沒上桌前，先來吃點水嫩又鹹香的麻辣鴨血，肉燥飯和咖哩飯也都不錯吃，咖哩醬中還有炒到焦糖色的洋蔥丁，真的有細心。不得不說這肉燥實在太強大了！八角香氣非常濃郁且舒服，肉燥瘦肉頗多，醬油不會過於死鹹還帶有蔭瓜甘甜，重點是，裡面還有好多滷蛋和油豆腐！我們很喜歡這鍋肉燥，簡直是可以拿出來單獨販售！

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲台梗11號霧農米、麻辣鴨血、阿嬤的肉燥、招牌咖哩，通通吃到飽。

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

飲料冰品區
除了基本的可口可樂系列機台，還有英式奶茶、伯爵紅茶、無糖綠、檸檬水，咖啡機則是選用莫凡彼，還有好時可可歐蕾。餐具部分需自取，放在消毒箱中，有注重衛生呢！

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲冰品則有冰淇淋和霜淇淋，非常推薦加購甜點－瓶子布丁，然後自己加上霜淇淋，好好吃。

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲基本醬料都有，蒜末的部分要給個讚，不是蒜泥水，而是滿滿實在的蒜粒。

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲湯底擺在角落，可以自助加湯。

菜單、優惠活動
最低價位280元，免服務費，都有自助吧吃到飽。開鍋就送甜品提貨券，可以選首獎蛋捲（迷你包四片）或是磅蛋糕（一片），加入會員肉品加量不加價（當天即可用）、Google評論任一評論送薯條。（尚無公告結束日期，依店家現場為主，如有疑慮可以電話訂位時先詢問）

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

餐點介紹

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

招牌咖哩醬、阿嬤肉燥
熟食自助吧的招牌咖哩醬、阿嬤的肉燥，用料都頗多、醬汁風味也好吃而不會太過重鹹，搭配好吃的台梗11號霧農米，真的可以多吃好幾碗！

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲喜歡炸物的人，也推薦可以單點炸甜不辣，一份50元，相當酥脆鹹香。

祥瑞昆布湯
我們吃火鍋喜歡用一個基本鍋來燙肉片，特色風味的湯底則是用來喝湯後再煮菜盤。這樣吃鍋負擔少，也比較能品嘗到食材最原始風味。

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

好運麻辣湯

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲麻辣湯不至於會辣到不行，但香氣頗足，很適合涮油脂豐沛的肉。

暖心麻油湯
天冷時最想來一碗暖心的麻油湯！喝起來溫潤順口，不會有厚重油膩感，表面也不會浮著一層油，加入大量青菜後，湯頭更顯清甜爽口。

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

肉品加量不加價
以肉類為主，有牛肉、豬肉、雞肉、羊五花、櫻桃鴨胸，少部分的海鮮。目前有肉品加量不加價活動，點6oz直接自動變成8oz，再加上蔬食、熟食自助吧，不用加價點肉就很有飽足感！而且肉品都是秤重，所以切的厚薄度主要是考量口感。（肉品免費加量活動截止日依店家公告為主）

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

穀飼低脂沙朗牛

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲低脂沙朗牛很適合不愛太油又想要口感不會太柴者，適度的油花增添嫩口度，又能保有咀嚼肉的滿足感。

紐澳草飼嫩肩牛
如果喜歡油脂更少者可以選擇嫩肩牛，但這部位牛肉帶有嫩筋、口感扎實，建議不要煮得太久，以免過老影響嫩滑的口感。

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

美國濕式熟成雪花牛

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲上面兩款肉片都是點6oz直接升級成8oz，這盤疊高高的美國濕式熟成雪花牛則是10oz變成12oz。

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲以肉品口感來說，當然是最推薦這款，油脂分布較為細緻、整體相當嫩口好吃，沒有預算考量者當然直接選最頂的。

好棒棒雞腿鍋

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲完整的去骨雞腿肉，相當有飽足感！

霜降松阪豬肉

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲豬肉選項有基本款的梅花肉，也有松阪豬可選。

飯後甜點
套餐中的飯後甜點有似錦堂蛋捲、磅蛋糕可選擇，或是加價50元選布丁，私心大推薦一定要加購布丁，不只很好吃，而且來這裡吃火鍋才能用半價買到啊！

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲點餐後會提供兌換券，想換甜點的時候自己去選物機點取。

隱藏版吃法
有選布丁的人，千萬別錯過這隱藏吃法，將霜淇淋擠在布丁上，然後插上手工蛋捲，超級好吃！因為霜淇淋甜度不會太高，搭配布丁剛剛好！

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲這樣吃蛋捲相當酥脆軟，感覺比以前我們單吃似錦堂蛋捲時更好吃！趕快吃起來！

瓶子布丁
瓶子布丁的部分，我們也是要大力推薦一下，口感綿密、香甜卻不膩，份量簡直是咖啡店的兩倍多，但價格只要100元，這裡加購只要50元，難怪是超級大熱賣，如果你來吃火鍋看到布丁還有貨，請手刀購買！

▲▼似錦涮太平店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

評價
「似錦涮」消費價位從280元起、不收服務費，提供蔬食自助吧、熟食吃到飽、飲料暢飲、冰品免費續，還有飯後甜點。以這個價位來說，在蔬菜的新鮮度、肉品的品質，以及熟食的用料上都不馬虎，CP值可以說是相當高。如果你在台中太平區，想找個不必花太多錢、又能吃得滿足、有品質的鍋物吃到飽，這裡絕對是個值得一試的好選擇！

吃法推薦：基本昆布湯、點6oz肉自動升級成8oz、蔬菜吧的蔬菜和芋頭貢丸夾多多，再來兩碗雙滷蛋肉燥飯、一大碗麻辣鴨血，中午來吃飽晚上省一餐，很划算！

似錦涮太平店

地址：台中市太平區立文街6號
電話：04－23939687
營業時間：11：00－21：30

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁Nini and Blue 玩樂食記部落格

【你可能也想看】

►台中新地標綠美圖開箱！環形天橋垂直貫通六層樓　還能逛屋頂花園
►全台首間東京風日式生甜甜圈　每人限購3顆、濕潤Q彈會爆漿
►無菜單鐵板燒隱身台中七期獨棟豪宅！每個餐期僅開放20席

關鍵字： 似錦涮太平店 台中美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 NINI AND BLUE 玩樂食記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【集體食物中毒？】狗狗躺地翻滾摩擦...原來是在撓癢癢XD

推薦閱讀

台中50元豆花「配料不限量自加」　裝太少還會被老闆娘退貨

台中50元豆花「配料不限量自加」　裝太少還會被老闆娘退貨

開箱台中海洋館！全台首創360度開放式企鵝缸　珊瑚寶盒必拍

開箱台中海洋館！全台首創360度開放式企鵝缸　珊瑚寶盒必拍

大人味「威士忌蛋黃酥」下午茶！藏身台中西區老公寓超隱密

大人味「威士忌蛋黃酥」下午茶！藏身台中西區老公寓超隱密

台中季節限定甜點！熔岩抹茶山再淋上茶醬　挑戰極限濃郁口感

台中季節限定甜點！熔岩抹茶山再淋上茶醬　挑戰極限濃郁口感

曼谷2025最新五星飯店開箱！

曼谷2025最新五星飯店開箱！

新加坡明年10月起收「永續航空燃料費」

新加坡明年10月起收「永續航空燃料費」

南投水里隱世古隧道！抬頭可見壯觀蝙蝠群

南投水里隱世古隧道！抬頭可見壯觀蝙蝠群

日本東北遊樂日今起2天免費玩

日本東北遊樂日今起2天免費玩

藏身桃園山間小路「窯烤工坊」秘境！

藏身桃園山間小路「窯烤工坊」秘境！

桃機航警「阻詐救人、追查慣竊」守護機場秩序

桃機航警「阻詐救人、追查慣竊」守護機場秩序

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台第3家「島語」12/29開幕

麥味登《PEANUTS》第2波聯名推7款周邊　史努比變身鬆餅堡吊飾

紅豆食府敦南店「868元吃到飽」

米其林入選餐廳「在來碗粿米糕」12/31熄燈

咖啡甜點通通免費！淡水放空秘密基地

桃園神社「跨年元旦活動」免費逛

芯聚苑推港點吃到飽

挽肉と米中部首店有譜

北投晶泉丰旅「神秘湯包廂」首度曝光

彰化田中切仔麵老店　超濃頭骨肉湯必點、乾麵甜鹹口味獨特

熱門行程

最新新聞更多

曼谷2025最新五星飯店開箱！

新加坡明年10月起收「永續航空燃料費」

南投水里隱世古隧道！抬頭可見壯觀蝙蝠群

日本東北遊樂日今起2天免費玩

藏身桃園山間小路「窯烤工坊」秘境！

桃機航警「阻詐救人、追查慣竊」守護機場秩序

青山連開4店「開幕日飲料免費」　Mr.Wish也有新門市

280元吃到飽！30種蔬菜＋熟食自助吧

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366