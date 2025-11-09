全台宵夜飯店懶人包！吃至尊寶牛肉麵看夜景　24小時點心吧免費吃

▲台北圓山大飯店金龍餐廳推出宵夜場。（圖／業者提供）

想吃宵夜不用出飯店！全台越來越多飯店貼心提供深夜美食服務，從設計旅館推出免費宵夜任旅客享用，到星級飯店在館內餐廳推出宵夜場，讓旅客能邊用餐邊賞夜景。《ETtoday旅遊雲》就整理全台提供宵夜的飯店懶人包，夜貓族入住就能直接開吃。

▲▼金龍餐廳宵夜場吃得到至尊三寶牛肉麵（上圖）和多種菜單。（圖／業者提供）

台北 圓山大飯店

圓山大飯店首度推出金龍餐廳宵夜場，於每天晚上9點30分至11點30分開放，菜單包括潮州蝦兵蟹將砂鍋粥、鮑魚花膠粥、蟹粉龍皇雲吞麵、蔥油水晶雞、雞蛋豆干、時菜牛肉丸、鮑魚燒賣、水晶鮮蝦餃、玉帶海鮮餃、竹笙菌王粥等多款精緻粥麵與港點。

此外，主廚以港式作法融入台灣經典，打造人生首碗「至尊三寶牛肉麵」，以牛腱、牛筋、牛肚慢火熬煮濃醇湯底，搭配手工拉麵，於深夜呈現暖心風味，讓旅人能一邊在金龍廳吃宵夜，邊欣賞窗外台北夜景。

台北 兄弟大飯店

兄弟大飯店的蝶花廳及酒廊於晚上9點30分至11點提供宵夜時段，增加供應多種台菜小品，包括許多饕客最愛的台式紅燒牛肉麵或米粉選擇，讓夜晚突然嘴癢想要吃宵夜的旅客，也有一處舒適的用餐地點。

▲▼台南康橋慢旅。（圖／記者蔡玟君攝）

台南 康橋慢旅

康橋慢旅坐擁市中心優越的地理位置，主打文青設計風格，最大特色是24小時提供冰淇淋與飲料免費享用，還有下午茶與能當作宵夜的晚點心同樣免費吃，貼心服務吸引許多民眾青睞。

入住的旅客，除了可以免費享受24小時提供的冰淇淋與飲料，還有吃得到台南在地特色點心如連得堂煎餅、章成麥芽餅以及益生堂蜜餞的下午茶，以及與能當作宵夜的晚點心同樣免費吃；飯店內更設有啤酒吧，讓旅客能小酌一杯。

▲▼台南南科贊美酒店的小食吧。（圖／記者蔡玟君攝）

台南 南科贊美酒店

台南南科贊美酒店在1樓設有小食吧，24小時提供免費點心、飲品、小點供住客免費享用。小食吧內提供各式各樣懷舊點心，在每天晚上9點至10點期間提供宵夜，有包子、湯品、炒菜等，不定時變化。

台南 宅夏都

台南宅夏都飯店內設有24小時開放的「輕食吧」 ，不定期推出各式無料飲品和餐食，包括雞蛋仔、八寶冰，宵夜時段還有熱食、沙拉、輕食、現烤麵包供住客享用。

▲▼天成飯店集團新作「天成逸旅-蝴蝶谷」試營運，也有宵夜提供。（圖／天成飯店集團提供）

花蓮 天成逸旅-蝴蝶谷蝶谷森湯

天成飯店集團的全新旅宿「天成逸旅-蝴蝶谷蝶谷森湯」開始試營運，雙人一泊三食8888元起，專案內容除舒適客房住宿一晚外，可享用以原住民風味與在地食材為靈感，結合當令特色的森活百匯所提供的自助式早餐與晚餐；位於大廳一隅的「宵香拾味」，則提供宵夜選擇。

入住旅客還可免費暢遊富源國家森林遊樂區，感受山林芬多精的洗禮，並可盡情享受飯店內的多項休閒設施，包括湧泉溫泉風呂、SPA水療池、蒸氣室、烤箱與健身房等。

▲台東趣淘漫旅。（圖／凱撒飯店連鎖提供）

台東 趣淘漫旅

台東趣淘漫旅在周五至周日的晚上8點30分至9點30分，於2樓餐廳免費提供多種點心、零食、在地飲品，讓遊玩整天返回飯店歇息的旅客不用擔心肚子餓。