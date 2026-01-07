乾杯大改版！親親豬五花沒了　菜單降價「單點最低99元」

▲乾杯菜單大改版，單點最低99元。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

創立已有26年的「乾杯燒肉居酒屋」，今日宣布品牌大改版，以「好吃、便宜、快速、好玩」四大核心價值重新定義燒肉體驗，1月14日起取消了「8點乾杯」、「親親送五花」等4項互動活動，並且推出全新菜單，餐點定價只有399元、299元、199元及99元4種，過去售價近700元的A5和牛，也只賣399元。

▲厚切牛舌排（299元）。（圖／記者黃士原攝）

乾杯集團董事長平出莊司表示，當代年輕世代高度重視「TP（時間效率）」與「CP（性價比）」，同時考量餐飲產業人力持續吃緊的環境下，營運策略將由過往著重互動氛圍的加值設計，轉向更高效的模式，透過導入平板點餐與流程精簡，將節省下的成本直接轉化為更具競爭力的價格回饋給消費者，所以1月14日起取消了「8點乾杯」、「親親送五花」等4項互動活動。

▲A5日本宮崎和牛沙朗399元。（圖／記者黃士原攝）

▲日本和牛後腹肉。（圖／記者黃士原攝）

▲椒鹽豬五花（99元）。（圖／記者黃士原攝）

乾杯新營運模式節省下的成本，直接轉化為更具競爭力的價格，1月14日登場的全新升級菜單，共有上百道餐點，其中新增品項超過30道，從和牛、海鮮到下酒小菜都有，同時呼應「TP（時間效率）」與「CP（性價比）」，全菜單精簡為四大固定價格帶：399元、299元、199元與99元，讓高端和牛變得平價好入手，像是過去定價680元的「和牛大腹」，新售價為399元（59折），新增的「A5日本宮崎和牛沙朗」、「澳洲和牛橫膈膜」也只要399元。

▲膠質豐富的牛筋麵。（圖／記者黃士原攝）

▲蔬菜多數都是99元。（圖／記者黃士原攝）

配菜同樣全面升級，從濃郁香辣的和牛油麻婆豆腐、膠質豐富的牛筋麵，到趣味十足的馬鈴薯沙拉和跳跳糖雪貝，讓用餐過程像一場味覺探索，吃得盡興又好玩。

▲森森燒肉進軍新北林口。（圖／森森燒肉提供）

另外，台中起家的「森森燒肉」正式插旗大台北地區，首家店落腳新北市林口區，目前正在徵才網召募員工。

森森燒肉為台中知名燒肉店，用餐方式可選擇套餐或單點，套餐1980元起，單點菜色90元起至1168元，餐廳內還設有沙拉水果區、甜點櫃、熟食區、飲品區與冰淇淋區等，都能無限取用，其中甜點櫃提供10種以上的精緻甜點，包含馬卡龍、法式塔、閃電泡芙、可麗露等，被網友譽為「被燒肉耽誤的甜點店」。