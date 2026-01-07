胡椒廚房首間餐廳型門市明天開幕　牛肉飯買1送1

▲胡椒廚房全台首間「餐廳型門市」明天進駐大葉高島屋。（圖／橘焱胡同提供）

記者黃士原／台北報導

由橘焱胡同集團代理的「Pepper Lunch 胡椒廚房」，全台首間「餐廳型門市」將於明天進駐大葉高島屋，同時祭出開幕優惠，當天招牌「胡椒牛肉飯」買一送一，而且是不限量供應。

胡椒廚房主打使用專利鑄鐵製造的鐵板鎖住肉汁，以及可以讓客人自己選擇醬料拌炒，其中「胡椒牛肉飯」是最著名的招牌菜單，鮮嫩牛肉加上飽滿的米飯，放在熱鐵板上滋滋作響，並搭配香甜玉米與特製黃油，最後佐以特製醬汁，撒上新鮮現磨的黑胡椒粒，香氣誘人。

▲胡椒廚房招牌菜「胡椒牛肉飯」。（圖／橘焱胡同提供）

胡椒廚房原本由捷利國際代理經營，但該公司在2023年7月無預警倒閉，全台胡椒廚房也跟著收掉，當年10月由新團隊接手，新竹巨城店和台中三井LALAPORT店重新營業。去年2月橘焱胡同集團宣布取得台灣區代理權，除了接手台中三井LALAPORT店、新竹巨城店外，也陸續拓展了台中三井店、新莊宏匯店、台南南紡店、台北101店。

▲胡椒廚房「牛肉鐵板壽喜燒」。（圖／橘焱胡同提供）

橘焱胡同集團今日宣布，胡椒廚房全台首間餐廳型門市「大葉高島屋店」明天正式開幕，有別於過去的快餐模式，這次店型全面升級，提供更完整的用餐體驗與多元菜色選擇，推出多款餐廳店型限定的「鐵板料理系列」，最受矚目的莫過於邪惡指數破表的「日式起司鐵板燒飯系列」，在熱騰騰的鐵板飯上鋪滿大量起司，搭配香味濃郁的咖哩醬汁，配搭上海鮮與雞肉的組合，提供消費者海陸雙重的滿足感。

新品還涵蓋了「鐵板義大利麵系列」，包含「蒜香起司牛肉義大利麵」及「蒜香起司海鮮義大利麵」，在鐵板上翻拌義大利麵，蒜香及起司香氣撲鼻而來，讓人胃口大開。

慶祝胡椒廚房大葉高島屋店開幕，明天招牌「胡椒牛肉飯」買一送一，而且不限量供應。品牌會員1月8日起於大葉高島屋店內單筆消費滿699元，也可參加「幸運鐵板敲敲樂」活動1次，最大獎項可免費獲胡椒牛肉飯1份。

▲七三茶堂」與新誥餐飲集團合作，推出全台首家以台灣茶泡飯為核心概念的期間限定店。（圖／新誥餐飲提供）

另外，致力於實踐茶文化生活提案的台灣茶品牌「七三茶堂」與新誥餐飲集團合作，在中和環球購物中心推出全台首家以台灣茶泡飯為核心概念的期間限定店「茶與餐的實驗場」，明天正式開幕。除了提供6款台灣茶泡飯套餐，也展售七三茶堂全系列茶品與茶周邊。

「茶與餐的實驗場」中，茶湯不再只是配角，而是被定義為提升餐點風味的「靈魂角色」，這裡提供6款台灣茶泡飯套餐，分別是明太子嫩雞（280元）、三升漬鴨胸（320元）、薑燒煮豚肉（340元）、蒲燒炙鰻魚（380元）、昆布漬鮮鮭（380元）、壽喜燒和牛（420元）。

▲昆布漬鮮鮭魚。（圖／新誥餐飲提供）

為了完整體驗茶泡飯的味覺層次變化，餐廳還建議三步驟來提升用餐儀式感。第一吃 （主食的原味）品嚐由主廚設計的日式主食搭配米飯的原始風味；第二吃（高湯的鮮美）倒入無限量供應的昆布柴魚雞高湯；第三吃（茶湯的昇華）喝一口七三茶堂精選的台灣風味熱茶，再倒進高湯主食碗中。茶湯的單寧與香氣能瞬間去油解膩。

緊接日式風味主食後，餐廳將喫茶的概念延續至甜點，帶來七三茶堂烘焙研製的4款「茶靈魂系甜點」，分別是花蓮蜜香紅茶布蕾、炭焙烏龍提拉米蘇、三峽碧螺春巴斯克以及清香烏龍茶奶凍捲。