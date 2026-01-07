住新竹老爺贈「台版濟州島」採橘門票、含早餐　順遊風糖湖畔

▲新竹桔滿緣寶山農場又被譽為「台版濟州島」，滿山滿谷的橘子是冬日寫照。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

新竹桔滿緣寶山農場又被譽為「台版濟州島」，是繼苗栗橙香森林後的當紅採橘點，滿山滿谷的橘子呈現冬日最美風景。新竹老爺酒店與農場合作住房專案，住一晚4,180元起，並加贈「桔滿緣寶山農場」採果門票。

▲桔滿緣寶山農場橘樹結實累累，後方是山景與森林，蔚為近日熱門打卡景點。（圖／業者提供）

桔滿緣寶山農場位於新竹縣寶山鄉，橘子盛產期為每年12月至隔年2月。每當此時，橘樹結實累累，後方是層層山景與森林，蔚為近日熱門打卡景點。農場不僅開放採果，若想將新鮮的橘子帶回家，農場也提供秤重計價服務。園內並設有親子及寵物友善區域及簡單的造景，供拍照留念。

旅客可在農場內品嚐多款當季柑橘，農場主打的加拿大品種「佛利蒙柑」，以其香氣濃郁、甜度高而受到好評，另外還有桶柑、茂谷柑、椪柑、帝王柑、砂糖橘等，今年更推出尚未公開的「隱藏版品種」沃柑，各品種依成熟期輪番登場，現採現吃，免費品嚐，感受香甜多汁的在地滋味。

▲▼新竹老爺雅緻客房；新竹老爺家庭客房。（圖／業者提供）

老爺酒店位於新竹縣市交界，距離農場車程約30分鐘，客房可遠眺雪山山脈或市區景觀。業者因應採橘熱潮，推出「好桔利」住房專案，含雙人雅緻客房或四人豪華家庭客房住宿一晚，依房型贈送早餐，每房4,180元起，並加贈「桔滿緣寶山農場」採果門票，專案從即日起至2026年2月28日開賣。

▲▼新城風糖休閒園區曾是台灣重要的甘蔗製糖產地之一；新城楓糖自種有機甘蔗田。（圖／業者提供）



附近還有新城風糖休閒園區，這裡曾是台灣重要的甘蔗製糖產地之一，現在則轉變為提供各種DIY課程的觀光場所，並推出不灑農藥、無化學肥料的純甘蔗產品。旅客可以在這裡體驗甘蔗農事，或品嚐黑糖點心。園區內的迴龍步道及風糖湖畔也適合輕鬆散步，在山水間放鬆心情。

▲台北凱達大飯店春節住房專案，每房4,188元起，入住贈送花生糖及開運紅包。（圖／業者提供）



另外，為搶攻春節連假出遊商機，台北凱達大飯店攜手萬華在地老店「布田食品」，推出期間限定的「凱達迎春‧好事花生」住房專案，從2月14日至2月21日期間，精緻雙人房每晚含早餐4,188元起，入住即贈布田花生糖乙盒及價值千元的開運紅包。

▲大年初一早上9點30分於飯店大門口舉辦「祥獅獻瑞」表演。（圖／業者提供）



此外，生肖屬馬的旅客入住享限量升等豪華客房，預訂兩間或連住兩晚再加贈精選紅酒乙瓶，輕鬆展開一趟結合祈福走春與在地美食的台北迎春小旅行。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。