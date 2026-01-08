ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全台最大「九族櫻花祭」月底開跑　5品種接續綻放、3月迎薰衣草

▲「2026九族櫻花祭」將在1月31日至3月8日開跑。（圖／翻攝自Facebook／九族文化村）

▲「2026九族櫻花祭」將在1月31日至3月8日開跑。（圖／翻攝自Facebook／九族文化村）

記者彭懷玉／綜合報導

全台最大櫻花盛會即將引爆！「2026九族櫻花祭」將在1月31日開催，由枝垂櫻開先鋒，接著八重櫻、吉野櫻等各色櫻花妝點園區，花期延續至3月8日，3月中以薰衣草畫下句點；為慶祝40周年，今年加碼太鼓、火舞表演，營造氛圍滿滿的櫻花慶典。

▲「2026九族櫻花祭」將在1月31日至3月8日開跑。（圖／翻攝自Facebook／九族文化村）

▲▼1月31日由枝垂櫻開先鋒，接著八重櫻、吉野櫻等品種接棒。（圖／翻攝自Facebook／九族文化村）

▲「2026九族櫻花祭」將在1月31日至3月8日開跑。（圖／翻攝自Facebook／九族文化村）

九族文化村櫻花大道共有超過6千株櫻花，從1月底枝垂櫻開始，接著2月上旬八重櫻接棒，吉野櫻、台灣雪櫻、富士櫻等按時序登場，整座園區染成深淺不一的粉紅夢境。賞完櫻花，3月中旬起，由紫色薰衣草獨領風騷，為花季寫下浪漫詩篇。

▲「2026九族櫻花祭」將在1月31日至3月8日開跑。（圖／翻攝自Facebook／九族文化村）

▲3月中旬起，由紫色薰衣草獨領風騷，為花季寫下浪漫詩篇。（圖／翻攝自Facebook／九族文化村）

九族櫻花祭企劃部副理彭翔毅表示，今年冬天較晚變冷，可能導致花芽休眠解除得晚，讓開花初期稍微延後。因每年天候狀況略有差異，花季預估是依據過去多年的經驗平均，並於官網、社群平台上定期更新即時花況，供遊客出遊參考。

同時，「2026夜櫻＆夜舞祭」2月14日至3月8日登場，能體驗日夜皆美的粉色奇蹟。不過需提醒民眾，2月16日除夕夜僅營業至下午3點；早鳥票780元（原價980元），即日起販售至1月31日，1月31日至4月6日花季期間均可使用。

▲武陵農場櫻花、梅花。（圖／翻攝自Facebook／武陵農場 ）

▲「武陵農場櫻花季」將於2月13日至3月1日開跑，預估紅粉佳人櫻與昭和櫻在2月中旬達盛況。（資料照／翻攝自Facebook／武陵農場）

說到櫻花，不能錯過一訪武陵農場！「武陵農場櫻花季」今年將於2月13日至3月1日開跑，預估紅粉佳人櫻與昭和櫻在2月中旬達盛況。為了維護賞櫻品質，疏運管制時程同步實施，每日進場人數嚴格控管為6,000人。值得一提的是，櫻花季期間成人全票150元、一般優待票120元，但須先取得通行證方能購票入園，無法單憑電子門票入場。

▲武陵農場櫻花、梅花。（圖／翻攝自Facebook／武陵農場 ）

▲目前白色系梅花初開約2成，整個一月份都適合賞梅。（圖／翻攝自Facebook／武陵農場）

若想避開櫻花季人車潮，目前武陵農場白色系梅花初開約2成，整個一月份都適合賞梅，漫步梅花樹下，親睹白色花朵如雪般盛放，徜徉冬末初春的迷人時光。

關鍵字： 南投旅遊 花海旅遊 九族文化村 賞花 九族櫻花祭 台中旅遊 武陵櫻花季

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【手冷也不用這樣放閃吧】爸媽互動過頭...女兒：你們好噁噢！XD

推薦閱讀

「發發X乖乖」開賣4款聯名新品　限時88折、送餅乾

「發發X乖乖」開賣4款聯名新品　限時88折、送餅乾

九族櫻花祭月底開跑　盛開時程全公布

九族櫻花祭月底開跑　盛開時程全公布

豪邁舖滿香菜！宜蘭古早味辣菜脯油飯

豪邁舖滿香菜！宜蘭古早味辣菜脯油飯

超商連續5天「買1送1」懶人包

超商連續5天「買1送1」懶人包

住新竹老爺贈人氣橘園門票、早餐

住新竹老爺贈人氣橘園門票、早餐

大阪拉麵店「價格雙標」被炎上　中國客氣炸

大阪拉麵店「價格雙標」被炎上　中國客氣炸

胡椒廚房首間餐廳型門市明天開幕

胡椒廚房首間餐廳型門市明天開幕

酷洛米變身佛跳牆！特色年節商品開賣　超市有麻將蜂蜜蛋糕

酷洛米變身佛跳牆！特色年節商品開賣　超市有麻將蜂蜜蛋糕

嘉義親子飯店結合寵物旅館！

嘉義親子飯店結合寵物旅館！

老賴茶棧應援金唱片「冬瓜檸檬買1送1」　員瑛最愛甜度、冰量曝

老賴茶棧應援金唱片「冬瓜檸檬買1送1」　員瑛最愛甜度、冰量曝

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北投千禧湯整修延至7月完工　鄰近溫泉飯店「單日600人搶泡湯」

北市「2.6萬盆喜氣花海」綻放至2月

牛室平日自助吧339元吃到飽

基隆廟口「60年紅燒鰻魚羹」續湯免錢

千元有找「超過30種肉品海鮮」吃到飽

胡椒廚房首間餐廳型門市明天開幕

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

乾杯燒肉菜單降價「單點最低99元」

和牛涮宵夜嗑肉戰線最長達5小時

貓下去新品牌「民生早午餐」試營運　

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

「發發X乖乖」開賣4款聯名新品　限時88折、送餅乾

九族櫻花祭月底開跑　盛開時程全公布

豪邁舖滿香菜！宜蘭古早味辣菜脯油飯

超商連續5天「買1送1」懶人包

住新竹老爺贈人氣橘園門票、早餐

大阪拉麵店「價格雙標」被炎上　中國客氣炸

胡椒廚房首間餐廳型門市明天開幕

酷洛米變身佛跳牆！特色年節商品開賣　超市有麻將蜂蜜蛋糕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366