全台最大「九族櫻花祭」月底開跑　5品種接續綻放、3月迎薰衣草

▲「2026九族櫻花祭」將在1月31日至3月8日開跑。（圖／翻攝自Facebook／九族文化村）



記者彭懷玉／綜合報導

全台最大櫻花盛會即將引爆！「2026九族櫻花祭」將在1月31日開催，由枝垂櫻開先鋒，接著八重櫻、吉野櫻等各色櫻花妝點園區，花期延續至3月8日，3月中以薰衣草畫下句點；為慶祝40周年，今年加碼太鼓、火舞表演，營造氛圍滿滿的櫻花慶典。

▲▼1月31日由枝垂櫻開先鋒，接著八重櫻、吉野櫻等品種接棒。（圖／翻攝自Facebook／九族文化村）



九族文化村櫻花大道共有超過6千株櫻花，從1月底枝垂櫻開始，接著2月上旬八重櫻接棒，吉野櫻、台灣雪櫻、富士櫻等按時序登場，整座園區染成深淺不一的粉紅夢境。賞完櫻花，3月中旬起，由紫色薰衣草獨領風騷，為花季寫下浪漫詩篇。

▲3月中旬起，由紫色薰衣草獨領風騷，為花季寫下浪漫詩篇。（圖／翻攝自Facebook／九族文化村）



九族櫻花祭企劃部副理彭翔毅表示，今年冬天較晚變冷，可能導致花芽休眠解除得晚，讓開花初期稍微延後。因每年天候狀況略有差異，花季預估是依據過去多年的經驗平均，並於官網、社群平台上定期更新即時花況，供遊客出遊參考。

同時，「2026夜櫻＆夜舞祭」2月14日至3月8日登場，能體驗日夜皆美的粉色奇蹟。不過需提醒民眾，2月16日除夕夜僅營業至下午3點；早鳥票780元（原價980元），即日起販售至1月31日，1月31日至4月6日花季期間均可使用。

▲「武陵農場櫻花季」將於2月13日至3月1日開跑，預估紅粉佳人櫻與昭和櫻在2月中旬達盛況。（資料照／翻攝自Facebook／武陵農場）



說到櫻花，不能錯過一訪武陵農場！「武陵農場櫻花季」今年將於2月13日至3月1日開跑，預估紅粉佳人櫻與昭和櫻在2月中旬達盛況。為了維護賞櫻品質，疏運管制時程同步實施，每日進場人數嚴格控管為6,000人。值得一提的是，櫻花季期間成人全票150元、一般優待票120元，但須先取得通行證方能購票入園，無法單憑電子門票入場。

▲目前白色系梅花初開約2成，整個一月份都適合賞梅。（圖／翻攝自Facebook／武陵農場）



若想避開櫻花季人車潮，目前武陵農場白色系梅花初開約2成，整個一月份都適合賞梅，漫步梅花樹下，親睹白色花朵如雪般盛放，徜徉冬末初春的迷人時光。