綠皮列車穿梭青山田野探險！九州由布院之森＆內部座位美食一次看

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

九州不可錯過的特色列車「由布院之森（ゆふいんの森）」，多樣化的特色列車是吸引旅人玩九州的一大誘因。九州特色列車有由布院之森、阿蘇男孩、坐A列車去吧、海幸山幸、雙星4047、36+3，以及ARU RESSHA等，其中又以布院之森的翡翠綠車廂更吸引旅人的目光。

這是一條可從福岡博多車站到別府的特色列車，質感車廂給人放鬆感，還有規劃特色布景車廂供旅人選擇，沿途能欣賞療癒山景和瀑布，小孩能體驗車長服，也可以預約鐵路便當，以及在列車上購買餐飲及紀念品，讓前往由布院玩樂的旅人，也能有趟放鬆的乘車感受。

時刻表

簡單分享一下，這是一台從博多開往別府的特色列車，沿途會停靠鳥栖、久留米、日田、天瀨、豐後森、由布院、大分，最後一站是別府，也就是想要玩福岡人氣夯點的由布院、大分，或是別府的朋友，都很推薦能安排搭乘。（請注意：由布院之森每日的班次不多，若是想要搭乘的朋友，一定要盡早購票預約）

預約購票方式＆價格

列車採全車預約制，也就是說，想搭乘一定要先預約購票。可以在九州列車官網上訂票，但最簡單也最方便的方式，就是直接在Klook上預訂，預約超級簡單，選擇出發的地點及時間即可，Klook平台上有列出詳細的抵達時間，一目了解，更加分的是，Klook還推出獨家選位功能，而且開放90天前就能預購，真的是太讚了！（官網僅開放30天前預訂）

從博多到由布院的單程車票1168元起，取票方式，就是在驗票閘門插入進站即可。第二種方式，是已購買九州JR pass的朋友，就直接在九州JR鐵路的平台上進行預約囉！此外，若有購買九州JR pass的朋友，最早可提前180天購買預售票，而且也可以在兌換票券前可免費取消。

專人專車接送遊程

想體驗搭乘列車，又覺得購票預約燒腦的朋友們，很推薦可以直接選擇由布院之森觀光列車一日遊，專人專車接送走訪福岡熱門景點，又能體驗特色列車，精彩行程也不會錯過，輕鬆玩樂由布院也很讚。

乘車體驗



▲我們當天是準備從別府出發，前往鳥栖站，當然，朋友們都能依行程安排來決定從哪裡乘車啦！

兌換車票

平台上預約購票後，於車站現場就能直接兌換車票，車票上會有乘車站及下車站以及時刻表，入站時，車務員也會檢查車票。當天我們到別府車站時，就能看「由布院之森」亮眼的翡翠綠車廂太吸睛，大家都很期待！

必拍火車頭

上車前的第一件事，當然就是先去和列車合影，因為由布院之森早就是我們的口袋名單，此行順利預約且能搭乘，真的覺得很開心，給我們一種，即將前往綠林探險的感覺。

車廂室內空間

列車上規劃座席、包間車廂和休閒車廂，其中最具人氣的就是車掌駕駛的車廂啦！此車廂擁有更遼闊的觀景視野，也是列車的第一視角，無遮蔽的鐵路探索之旅，景色讓人震撼，尤其是迷人的鐵路風光，還有穿越洞穴的唯美景色。

▲當天的車票座位是一般座席，空間還算寬敞，窗戶很大，可以拉開窗簾，延續綠色的車廂設計，佈景唯美有質感。

▲每個座席都有設計三角桌、杯架和置物掛鉤。

包廂座席

除了座席車站，也有包廂座席，空間更寬敞，而且是雙人互坐，很適合家庭或是多人的旅行，桌子可以展開，還有設計桌燈，就連窗戶都很大，當天趁著還沒有人，我也來拍照體驗一下啦！

吧台

這一區是吧台，有立食景觀空間，此車廂擁有大片的落地窗，可以輕鬆飽覽窗外景觀，而且設有桌台，可以買小食或是在這裡觀景享用便當。

▲列車上可以提前預約便當，或是也可以直接在車上購買飲料和點心。

▲列車設備完善，有洗手間、無障礙空間和行李區。

車廂間設計

而連結車廂間的設計，是一座質感的小橋，紅與綠的布景設計，讓我聯想到一蘭拉麵，列車在移動中還蠻顛簸搖晃，建議要小心步行。

紀念體驗活動

看板合影

▲「由布院之森」是九州的特色列車，可以紀念的小巧思也不能錯過啦！像是日期時間標牌。

集章體驗



▲列車上也有提供集章的服務，蓋章後寫上年月日，就是紀念當日的搭乘啦！

兒童車長服體驗

親子同行，列車還會提供車長服和帽子，小朋友可以穿由布院之森的車長服來拍照，可愛又好看，小朋友同行不要錯過啦！

移動餐車

列車上也有移動餐車的服務，若想要買紀念品，或是茶水的朋友，也可以直接坐在椅子上和餐車購買，我覺得好特別，當天也買了紀念品。

鐵路便當

最後一個亮點就是可以預約鐵路便當，想吃便當的朋友，需於搭乘前1個月至前3個營業日預定，直接在九州鐵道官方上預約就可以囉！

便當繽紛又吸睛

我點了由布院之森便當、由布院輪箱飯和大分和牛。列車便當好有質感，三種便當都各有特色，打開餐盒，色彩繽紛相當別緻，整體味道也不錯，肉片和壽司都很美味，就是日本鐵路便當通常都是冷食，雖說有點吃不慣，但還是覺得很特別。其中我比較喜歡的是由布院輪箱飯，有機會搭乘還是值得品嚐看看。

特色景觀

我們搭乘由布院之森，從別府到鳥栖站，沿途景色迷人，青山秀水，有田野風光，山巒美景，也有各小鎮的鄉村風情，更棒的是，我們當天還看到慈恩瀑布，還有耳納群山，療癒的山水風光讓人著迷。重點是，接近美景時，服務人員也會特別通知，讓初次體驗「由布院之森」的我們，覺得很是特別。

心得

當天體驗「由布院之森」玩拍得很開心，特色列車讓人印象深刻，小朋友也很喜歡，座位空間很有質感，也有景觀佳的包廂座位區，服務人員親切客氣，可以買火車便當，或是飲料在列車上享受，整體的感受是很棒的，就是移動過程中，車廂晃動得比較厲害，親子同行一定要注意安全，車廂上也有許多紀念體驗，像是拿由布院之森立牌合影、集章以及兒童車長服體驗，感受不一樣的九州玩樂之旅。

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

