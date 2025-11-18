Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

九州別府住宿推薦「星野集團界別府」，界別府網路評價不錯，住過的朋友都說讚。星野集團精品溫泉旅館「界」，玩別府也能住宿，距離別府車站只要步行10分鐘，周邊商圈熱鬧，旁邊就是便利商店、美食餐廳和星巴克，住宿同時也能免費體驗手湯、足湯，以及療癒大浴場，還能品嚐豐盛的晚餐饗宴和精緻早餐，真的是太享受了。還有規劃好玩的溫泉街，以及趣味十足的手作體驗，親子同行玩九州別府，這裡絕對值得安排！

優勢亮點

這次玩九州，來到我們最期待的星野集團界別府啦！我們一家之前住過北海道的界，印象特別深刻，擁有高評價的界別府，外觀低調給人神秘的感覺，直接先來分享星野集團界別府的人氣優點啦！



1.星野集團界別府周邊商圈熱鬧，景點也很豐富，飯店對面就有便利商店和星巴克。

2.距離別府車站步行只要10分鐘。

3.日式房型質感寬敞，部分房型享獨立湯屋和無敵海景。

4.親子友善環境，未滿6歲能免費與大人同宿。

5.開車自駕，提供免費停車場。

6.提供旅行圖書館，有免費咖啡茶飲和冰棒無限暢飲。

7.退房當天，可住到12點再退房。

8.界別府還有規劃夜間版免費的溫泉街活動，以及精彩的溫泉木桶演奏。

9.可以預約付費的溫泉法課程及手作溫泉絞染體驗。

交通方式＆停車資訊

光看整理出來界別府的特色亮點，就讓人好想住一晚，界別府還有一大特色，就是服務相當親切，賓至如歸，接下來，就由我實際分享，當天的入宿的整理感受啦！

建築外觀低調具質感

初訪時，我真的有點意外，因為界別府的外觀建築相當低調，卻很有質感，飯店坐落在熱鬧商圈，給人鬧中取靜的感覺。

周遭機能佳

旁邊就是餐廳，對面有便利商店和星巴克，對於想要喝飲料或是覓食吃宵夜的人來說，很是方便。飯店外有大片停車場，開車自駕停車或是搭配也輕鬆。

接待大廳

飯店大廳柔美舒服，且充滿藝術氛圍，結合別府溫泉的意象，可以體驗手湯和足湯，特色的燈飾設計，也讓人覺得別有洞天喔！

服務品質

服務人員非常貼心，協助旅人辦理住房外，還會同時先幫旅客將行李拿至房間。接待櫃台也布置得很美，葉子造型的椅子很漂亮，彷彿與大自然相結合，讓人有渡假的感覺。

咖啡休息區

接待櫃台旁有一間寬敞的休息室，走進就有能聞到濃郁的咖啡香啦！這裡有規劃舒適的座位區也是閱讀室，同時提供免費的咖啡、拿鐵、茶飲等，住客可以免費來這裡閒坐聊天喝咖啡，多人同行入宿，這個區域也能當交誼廳喔！

足湯體驗

大廳旁，還有一區是足湯體驗區，在界別府裡命名為湯的廣場，足湯體驗區景觀優美，可以眺望海景風光，旁邊就是港灣，還能看到船隻在海上航行。

▲入宿期間，我們來泡足湯看海景色迷人，讓人無比放鬆，旁邊也有提供毛巾，真的是太貼心啦！

紀念品店

飯店的規劃，也給人渡假村的感覺，因為飯店裡還有一間紀念品店，商品精緻多樣，搭配別府在地的特色產物，也很值得收藏紀念，看到有喜歡的商品，很推薦朋友不要錯過囉！

雙人套房

拿到房間鑰匙後，迫不及待想進房啦！這裡房型的最大特色，就是每一間都能看到海，的確，一走進房間，最吸引我們的就是無敵海景。雙人房的榻榻米房間，空間相當寬敞，燈光柔美，方正的格局空間，走進房間就讓人覺得放鬆。

奢華氛圍感設計

房型一看就知道是有特別設計，延續飯店低調帶點奢華的藝術氛圍，生活的備品也很齊全，有兩張大床，舒適大沙發、電視、冷氣、冰箱應有盡有，客廳空間也很大，可以買宵夜啤酒享受，整間溫泉海景房就像是一間家庭小套房啦！

▲對於這裡的雙人海景溫泉房，我非常滿意！

遼闊海景近在眼前

這邊也分享一下白天的房間景觀，海景太美了！大片落地窗真的好加分，超寬廣的海景視野，站在玻璃窗前，彷彿大海就在旁邊，很是震撼。

房內就能泡湯

房間的衛浴空間也超大，採乾濕分離，選用免治馬桶，親子同行也能準備澡盆，洗髮沐浴保養品應有盡有，還有化妝鏡。更讚的是，房間就有迷人個人湯屋，雖說空間不大，但在房間就能泡湯很加分，重點是，還可以邊泡湯邊欣賞海景。

▲別府溫泉真的很棒，不想去大浴場，在房間就能低調享受九州別府的溫泉，重點是，還有美景相伴，舒服又減壓。

備品一應俱全

房間參觀起來，多少覺得有點空，但其實，房間的備品都是收納起來啦！打開抽屜，通通都能看得到，包含牙膏牙刷、毛巾浴巾和布包，還有超級齊全的洗臉和保養乳液等，房間還有茶具組、茶包和熱水壺，高質感配備的溫泉飯店真的很讚啦！

晚餐會席料理

▲餐廳佈置也太美，有種在森林用餐的錯覺，餐廳內是包廂，讓每位客人都有專屬自己的空間。

海鮮料理鮮甜美味

晚餐是會席料理饗宴，餐點會依在地的當季美食去準備，當天我們吃到美味的生魚片料理、鮮魚龍蝦鍋，還有各式料理拼盤，精緻的擺盤和爽口的海鮮很是對味，就連米飯都好吃。海鮮鍋物湯頭也很清甜，甜點上桌，也都好看到讓人十指大動，出餐方式是一道道上桌，讓旅人可以吃得很優雅。

▲親子同行，幼兒會提供米飯和味噌湯，還有一包拌飯海苔，加分的是還特別提供兒童餐具，好貼心。

早餐

早餐也很豐富，一樣是精緻擺盤，一早就能吃到新鮮的鯖魚，還有海鮮鍋物料理，搭配日本可口的米飯，真的會整碗吃光光。

精彩活動體驗



溫泉精油噴霧DIY

這裡不僅有舒適的房間和好吃的美食外，整間飯店都能發現有特色的布景小巧思，還有特別的活動可以體驗，趣味的溫泉法教學，帶領旅人認識泡溫泉的方式，以及日本溫泉的奧秘。像是溫泉的物質，還有別府溫泉的分布位置，再加上專業老師，教你製作溫泉精油，好玩有趣又實用，絕對值得參與體驗。

浪漫溫泉街

其中最好玩的就是界別府夜間的溫泉街，現場有許多好玩的小遊戲，像是套圈圈，玩糖餅、打彈珠，還有免費喝燒酒，以及好吃的蒸玉子，香甜又可口。

溫泉木桶音樂表演

當天晚上的重頭戲，就是界別府的溫泉打鼓秀，將溫泉加入木桶中，搭配溫泉用品的藝術音樂會，現場欣賞好精彩，伴隨著旋律和拍子，大家都玩得很開心。

▲活動體驗結束，還可以和表演者合影，也可以現場體驗溫泉打鼓，真的好好玩。

溫泉絞染體驗

睡一晚後，第二天可以玩到12點再退房，寬裕的時間，還能報名界別府的溫泉絞染體驗，選用別府溫泉來染布，在布料裡設計喜歡圖案，製作方式老師會教，我覺得有點像台灣的藍染。

▲當天玩得很開心，一起創意發想，設計專屬自己的絞染巾。

大浴場

最後想分享一下大浴場，大浴場是男女裸湯分開，溫泉相當不錯，室內空間舒服柔美，到處都是藝術氛圍，重點是露天溫泉真的好美，在泡溫泉的同時，還能欣賞皎潔月亮，還有松林景緻，讓每個來泡溫泉的朋友，擁有絕對的放鬆。

免費冰棒

大浴場旁有提供免費的冰棒讓旅人享用，我個人覺得若大浴場還能買在地牛奶，待泡完湯再來一瓶鮮乳，真的是更沁涼舒爽啦！

心得感受

此行入宿「星野集團界別府」覺得好棒，喜歡這裡質感的房型設計，還有賓至如歸的服務，會席料理美味好吃，親子同行也很友善，溫泉很放鬆，海景很迷人，還有精彩的溫泉打鼓體驗，晚上的溫泉街遊戲也讓人印象深刻，重點是小孩也喜歡，同時滿足大人放鬆，小孩放電的高質感溫泉放鬆，玩大分別府，很推薦旅人安排界別府住一晚啦！

星野集團界別府

地址：2 Chome-14-29 Kitahama, Beppu, Oita 874-0920日本

時間：15：00進房／12：00退房

