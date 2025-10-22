開箱紐西蘭庫克山最美步道！沿途欣賞雪山冰川、夢幻牛奶藍溪流

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

「Hooker Valley Track」有庫克山最美的步道之稱，它總共有三座吊橋，不過我們這天來的時候剛好遇到第二座吊橋因為大雨損毀而封閉整修中，所以只能走到第一吊橋。庫克山有很多健行步道，我們前一晚抵達庫克山之後就直接住在隱士飯店，隔天退房之後我們直接開車到庫克山登山步道口，先來挑戰一下Hooker Valley Track。從隱士飯店到庫克山登山口大概只要3至5分鐘車程，如果沒開車的話，用走路來的話也可以，大概只要10到15分鐘。

地圖

全程10公里，來回大概3到4個小時，沿途還滿好走的，不但步道平緩，而且可以看到雪山、冰川和湖泊。途中會經過三座吊橋，不過我們這天去的時候第二座吊橋因為大雨損壞封閉整修中，所以只走到第一座吊橋，來回大概只要1個小時，預計於2026年8月重新開放。

停車場

庫克山登山步道口就是一個停車場，這裡也就是白馬山營地White Horse Hill Campground，如果要露營的話需要先申請。這裡還滿好停車的，停好車之後直接走到你選擇的步道入口即可。

庫克山步道推薦

介紹

我們在停車場的地方看到黑胸麻鴨，又稱天堂鴨，是紐西蘭的特有種。如果是公鴨的話，它的頭是黑色的，如果是母鴨的話，它的頭是白色的。看到遊客在旁邊卻一點會不會懼怕，所以我們跟著牠的屁股後面拍牠，真是可愛啊！登山口旁邊就有廁所，要進入步道之前建議先去上個廁所，因為步道是沒有設置廁所的喔！

▲當天溫度雖然不到10度，但還不至於下雪，再加上天氣不錯，遠方都可以看到清楚的雪山。

▲穿過這個隧道就表示進入步道囉！

四季都有不同景色

這次來紐西蘭南島，真的體會到什麼叫天然純淨無污染，紐西蘭真的是一個好美的國家，每個地方都有不同的面相，而且四季都有不同的感受。

阿爾卑斯山紀念碑

走了一小段左邊就有一小條叉路可以通往Alpine Memorial的，當時原本覺得有點懶，怕浪費時間。不過經過的一群台灣遊客聽到我們在用中文討論要不要走的時候，突然回我們說：「 那個走進去幾步就到了，可以去看看！」走進來1到2分鐘就可以看到前方的阿爾卑斯山紀念碑（Alpine Memorial），它就設在一個小山丘上，聽說天氣好時還可以看到普卡基湖（Lake Pukaki）。不過我們這天來的時候能見度不是很好，所以看不到湖。

▲這麼美的景緻，真的很慶幸我們有來走走，雖然天氣有點冷，不至於會覺得很不舒服，反而邊走邊聊天，覺得還滿快的。

▲走不到半個小時，左邊就是一號吊橋的觀景台，這裡也是最佳拍攝點之一喔！

▲後方就是Mueller Lake，遠遠的看真的好美，不管是白色的雪山還是綠色的湖泊。

▲這個就是一號吊橋，因為時間的關係我們就沒下去走了，不過看著橋下的小溪，呈現出漂亮的牛奶藍，好夢幻。

▲從官網下載其他照片讓大家觀賞一下。

▲目前二號吊橋因為大雨的關係造成損毀，已經封閉修繕中，預計2026年8月會重新開放。

▲我們這天只走到一號吊橋，所以無法拍攝到後面的風景，一樣從官網下載幾張照片讓大家觀看一下。

評論

如果像我們一樣只走到「Hooker Valley Track」一號吊橋來回的話，那大概只要一個小時的時間。因為步道很平緩好走，再加上我們腳程還滿快的，覺得很輕鬆。結果因為時間比預期的還快，所以我們接著又走了另外一條Kea Point Track，一樣是來回一個半小時而已，很值得走！

Hooker Valley Track

地址：紐西蘭庫克山Mt Cook National Park

飛天璇

部落格、粉絲團

