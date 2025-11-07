佇立湖畔隻身守望雪山！全世界最孤獨的樹　紐西蘭南島必訪景點

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

位於紐西蘭南島的瓦納卡有紐西蘭最美的小鎮之稱，而位於瓦納卡湖畔的瓦納卡之樹更是鼎鼎大名，瓦納卡之樹被稱為世界上最孤獨的樹，曾引起CNN等媒體的報導。我們這天的行程是從庫克山直接到瓦納卡住一晚，因為抵達的時候已經有點晚了，所以隔天退房之後才直接開車到瓦納卡之樹，我們住的Lakeside Apartments Wanaka瓦納卡湖畔飯店距離瓦納卡之樹只要5分鐘的車程。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



瓦納卡之樹停車場

位於Wanaka Station Park旁邊，這裡就有免費停車場了，車子停好一下來就可以看到公共廁所。在紐西蘭大部分的公共廁所都是不收費的，不過少數是要收費，像我們在蒂卡波湖旁邊的那個公共廁所就需要投幣，一次1元紐幣。

▲這座雕塑的名字是View Over The Interior，由已故的藝術家Paul Dibble所創作，當初是為了紀念瓦納卡家族的母親而建立。

▲這天雖然沒有下雨，不過天氣陰陰的，可惜沒拍到藍天白雲的美景。

▲即使如此我們仍覺得現場氛圍很不錯，畢竟白雪皚皚的雪山只有在冬天的時候才看得到，對我來說不同的美就是不同的感動。

▲先走過一整片樺樹森林，應該是樺樹，畢竟都枯了也看不出什麼樹。

▲大概走一小段就抵達瓦納卡之樹了，公共廁所就在前方而已。

瓦納卡之樹地址

傳說中的瓦納卡之樹，原來它就真的只是一棵樹，不過以南阿爾卑斯山為背景，感覺很有意境，只是你不會想到照片的背後是滿滿的遊客！只好用修圖軟體修圖。看一下網路的介紹，這棵瓦納卡之樹是一棵柳樹，在80年前原本只是為了要防止動物逃跑的欄椿。

▲但是驚喜的是它根本沒有枯死，而且竟然在湖邊開始生根了，並且在寒冷的水域中緩緩的生長。

瓦納卡之樹

之所以會爆紅是因為來自基督城的攝影師Dennis Radermacher的一張照片，他當時拍攝的這棵樹的照片榮獲 2014 年新西蘭地理年度照片，從此聲名大噪，也成為紐西蘭最紅的樹。

瓦納卡之樹評論

可能因為天氣的關係，我們並沒有拍出瓦納卡之樹最美的時候。網路上分享的大多是清晨或是黃昏的美照，所以有機會的話可以在不同的時間和季節過來看看。這次在紐西蘭南島待了很多小鎮，我還滿喜歡瓦納卡的氛圍，感覺步調很慢，而且很有休閒感，可惜我們這次只有停留一個晚上。有興趣的朋友也可以參加瓦納卡套裝行程。

瓦納卡之樹 That Wānaka tree

地址：Roys Bay 59 Wanaka Mount Aspiring Road, Wānaka 9305

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、FB

【你可能也想看】

►享受日本世界壽司大賽季軍板前秀！台中無菜單日料＆席次限量

►步道盡頭是皚皚雪山！紐西蘭庫克山新手友善步道 來回只要1小時

►台南直飛熊本、沖繩12月底首航！每周兩班 過聖誕、跨年更方便