台中無印風老宅享受隱密早午餐！入口藏二樓、綠意窗景讓人秒放鬆

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

田樂二店旁邊有一個小公園，所以又叫田樂小公園店。最近一次再訪田樂小公園店，發現餐點變化不大，不過服務好像變得比較好了，也把文章更新一下。

▲一直很喜歡田樂的餐點和環境，目前台中三間門市我最喜歡的就是田樂小公園店，最大的缺點是很難停車。

環境

▲這次回訪田樂小公園店，覺得住在這種鬧中取靜的環境很不錯，而且又有一個小庭院，可以種種花草。

▲田樂小公園店的入口是在二樓，真是有夠特別的，拉開這個日式的拉門就是餐廳的入口。

▲一店和二店有很多相同的元素，不過我比較喜歡二店的氛圍，看起來自然些，而且也寧靜一些。

▲這天雖然是非假日，但是生意也挺不賴的，我們到的時候只剩兩桌了。

▲開水餐具自取。

▲一樓的空間也不錯，旁邊是一整面的窗戶，所以採光很好。

▲餐廳沒有過多的裝潢，不過環境保留了老宅風格，帶點日式無印良品的氛圍，整體質感很舒適。

菜單

菜單的差異性不大，田樂小公園店主要提供鬆餅套餐，也有鬆餅和一般套餐，另外也有單點的飲料和甜點。

▲小黑板上面也有餐點的介紹，我覺得這個黑板字真的很可愛，多了點藝術感。

田樂鬆餅

▲甜口味的要到下午才有，所以我就點了一份鬆餅套餐。

自由朝午餐

佛卡夏麵包不知道是不是手工的，我覺得超好吃的，我拿來沾我鬆餅套餐的太陽蛋也覺得很對味，生菜沙拉淋上特製的胡麻醬，還不錯，東西都很養生，這一份應該可以吃飽。

▲這是最近一次去的時候點的，這份我是搭配了唐揚雞，主食我選了麵包，覺得質感也不錯。

冰豆乳

▲我們選擇去冰，喝起來的濃度剛好，我還滿喜歡這杯豆乳的，感覺很養生，而且味道也挺有水準的。

靜崗抹茶

▲夏天搭配冰抹茶喝起來還滿舒服的，而且喝不完的抹茶，我用保溫杯外帶回家再加一點冰豆漿就變成抹茶豆奶了。

評論

我喜歡田樂小公園店，因為氛圍比較好一點，一訪的時候覺得服務人員的態度並不是那麼親切，不過最近一次再訪覺得改善很多，平日來用餐有點鬧中取靜的感覺，而且餐點也很有質感，是一間讓人喜歡的店。

田樂小公園店

地址：台中市西區大忠南街82巷36號

電話：04－23728672

營業時間：09：00～18：00

飛天璇

