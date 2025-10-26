ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台中無印風老宅享受隱密早午餐！入口藏二樓、綠意窗景讓人秒放鬆

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

田樂二店旁邊有一個小公園，所以又叫田樂小公園店。最近一次再訪田樂小公園店，發現餐點變化不大，不過服務好像變得比較好了，也把文章更新一下。

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲一直很喜歡田樂的餐點和環境，目前台中三間門市我最喜歡的就是田樂小公園店，最大的缺點是很難停車。

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

環境

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這次回訪田樂小公園店，覺得住在這種鬧中取靜的環境很不錯，而且又有一個小庭院，可以種種花草。

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲田樂小公園店的入口是在二樓，真是有夠特別的，拉開這個日式的拉門就是餐廳的入口。

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲一店和二店有很多相同的元素，不過我比較喜歡二店的氛圍，看起來自然些，而且也寧靜一些。

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這天雖然是非假日，但是生意也挺不賴的，我們到的時候只剩兩桌了。

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲開水餐具自取。

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲一樓的空間也不錯，旁邊是一整面的窗戶，所以採光很好。

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲餐廳沒有過多的裝潢，不過環境保留了老宅風格，帶點日式無印良品的氛圍，整體質感很舒適。

菜單
菜單的差異性不大，田樂小公園店主要提供鬆餅套餐，也有鬆餅和一般套餐，另外也有單點的飲料和甜點。

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲小黑板上面也有餐點的介紹，我覺得這個黑板字真的很可愛，多了點藝術感。

田樂鬆餅

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲甜口味的要到下午才有，所以我就點了一份鬆餅套餐。

自由朝午餐
佛卡夏麵包不知道是不是手工的，我覺得超好吃的，我拿來沾我鬆餅套餐的太陽蛋也覺得很對味，生菜沙拉淋上特製的胡麻醬，還不錯，東西都很養生，這一份應該可以吃飽。

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這是最近一次去的時候點的，這份我是搭配了唐揚雞，主食我選了麵包，覺得質感也不錯。

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

冰豆乳

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲我們選擇去冰，喝起來的濃度剛好，我還滿喜歡這杯豆乳的，感覺很養生，而且味道也挺有水準的。

靜崗抹茶

▲▼台中西區老宅改建早午餐店「田樂小公園店」，坐擁公園綠意美景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲夏天搭配冰抹茶喝起來還滿舒服的，而且喝不完的抹茶，我用保溫杯外帶回家再加一點冰豆漿就變成抹茶豆奶了。

評論
我喜歡田樂小公園店，因為氛圍比較好一點，一訪的時候覺得服務人員的態度並不是那麼親切，不過最近一次再訪覺得改善很多，平日來用餐有點鬧中取靜的感覺，而且餐點也很有質感，是一間讓人喜歡的店。

田樂小公園店

地址：台中市西區大忠南街82巷36號
電話：04－23728672
營業時間：09：00～18：00

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
部落格FB

東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366