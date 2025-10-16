板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元　內用還有炒麵炒飯吃到飽

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳品勻

新北板橋的「龍門客棧便當」在地經營10多年，菜單提供雞腿、排骨、糖醋、合菜便當等，60元就能炒飯炒麵地瓜粥白飯和湯品吃到爽，合菜便當4菜60元都快滿出來，也有鄉親分享曾爽吃100元糖醋排骨＋5配菜。鄰近板橋石雕公園、華江黃昏市場，近江翠國小、新北市議會。

好吃嗎

是經濟實惠的自助餐，有豐富多樣的菜色可供選擇，點內用湯品、白飯、炒米粉、炒麵和稀飯吃到飽，性價比非常高，是月底的好選擇，緊鄰板橋華江黃昏市場旁。

在哪裡

店家位於新北市板橋區雙十路三段15號；距離新北市公車站－錦輝電纜走路4分鐘、新北捷運－江子翠站1號出口走路2分鐘；鄰近板橋石雕公園、華江黃昏市場、江翠國小、新北市議會，周邊有等阿準越南料理、湖口老街 客家美食、豐華小館、吉哆火鍋百匯、串岐日式居酒屋、澎發號：雞湯小卷米粉（新北江子翠店）、東加炸雞（創始店）、津味肉圓、三武魂餐飲。

價目表

菜單提供炸雞腿、排骨、魚排、糖醋排骨等主食，也有合菜便當可搭配，內用提供白飯、炒飯、炒麵、地瓜粥和湯品、飲品續加；價格當時吃是60元沒有主菜，店內沒有詳細計價方式，而是由老闆娘看菜色與主菜來定價。

環境

環境就是簡單的小吃攤，有提供簡約的用餐座位區，內用有紙巾與洗手台，相比於餐廳略顯簡陋，當然環境衛生也比不上餐館，但以價格與菜市場旁的定位，就看大家的需求與接受度囉！

料理過程

料理過程多是一爐一爐出餐，所以冬天時放比較久會涼掉，夏天則是鮮度有所差距，建議餐期等熱騰騰出爐，便當自己選擇配菜與主菜，外帶用紙餐盒，內用則是紙盤，炒飯、炒麵則是陸續出爐，被夾完了就要等下一輪。

吃什麼

▲這次來到了新北板橋出差，這裡來到江子翠吃晚餐，在這裡我們點了一個合菜便當，與附贈的湯品與飲品。

合菜便當

60元的便當在超商都買不到最便宜的便當了，這裡有四道菜在雙北超有競爭力，而且還有炒飯麵湯品可以續，沒有葷菜是意料之內，畢竟一分錢一分貨，我們的配菜選擇的是咖哩、紅蘿蔔炒蛋、花椰菜、麻婆豆腐，還有佐料的辣菜脯自己酌量挖取，菜量自己夾得滿滿當當，還是60元真的很佛。

龍門客棧便當

地址：新北市板橋區雙十路三段15號

電話：0983－864251

營業時間：10：00－20：00

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

