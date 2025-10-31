參拜萬和宮順路必訪麵店！餛飩飽含鹹香肉汁　藏民宅飄香60年

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳品勻

台中南屯的「阿有麵店」藏身民宅煮了60年，大姊超猛一次掌杓10碗麵，只賣三種麵一種湯還是大排隊，是百年大廟旁的好味道，在地人從小吃到大。菜單提供陽春麵、餛飩湯、滷味等，鄰近萬和宮、南屯老街，價格親民、口味實在，是不少人的南屯麵食、南屯老街小吃、萬和宮美食、台中餛飩麵好選擇。

好吃嗎？

是台中南屯老街上的麵店，緊鄰著萬和宮，只賣三種麵食陽春麵、餛飩湯和米粉，已經有超過60年的歷史，價格平實、口味傳統。

在哪裡？

麵店距離台中市公車站－南屯（南屯路）走路5分鐘、萬和宮過來1分鐘；近萬和宮、南屯老街、南屯國小、南屯市場；週邊有竹仔腳麵食館、南屯橋小籠湯包、松富亭、麵由辛生、十一街水煎包、黎明路大腸蚵仔麵線、品味香麵攤、林金生香糕餅店、南屯郵局麻糬、廖記老街麵線和富春肉圓等餐飲、場所。

價目表

菜單提供麵食、湯品與滷味；陽春麵、餛飩湯和米粉、餛飩湯、滷蛋、魚丸、油豆腐；陽春麵、餛飩麵、米粉可以為乾麵和湯麵。

環境

提供紙巾、電扇、水冷氣，有圓桌與方桌，提供2或4人座席，中間有一個6人圓桌適合團體用餐，尖峰時要與大家併桌；懷舊的白色磁磚牆面有點像是傳統的廁所，有種在香港地鐵站的感覺。

點餐方式

內用僅能使用現金，外帶的客人在紅線區內等候點餐，點完餐再去外頭等候餐點，而內用則需自行找位子坐下，等待師傅拿著點單過來詢問點餐，店內沒有菜單可以畫。

料理過程

料理過程由多年經驗的師傅掌廚，從包餛飩、滷味、煮麵、調味不假他人之手，可以看到師傅現場包餛飩，將精肉包覆入餛飩皮捏花；門口有大鍋專門煮麵，鍋中放了好幾個撈網，餐期可以同時煮10碗麵。另一鍋則用來煮餛飩。肉燥桶滿滿的肉燥與肉汁在鍋中沸騰，滷味也在其中滷製，獨特的調味與比例燉滷多時相當入味；麵條出爐後將肉燥淋在麵上，再撒上一些蔥花點綴。

調味料

▲東泉辣椒醬、廖眼鏡五香醋與自炒辣椒醬。

吃什麼？

這次來到了台中南屯找美食，我們前往南屯橋的「阿有麵店」吃午餐，在阿有麵店我們點了陽春麵、餛飩湯、米粉湯與滷味。

陽春乾麵

陽春麵可以選擇乾麵抑或是湯麵，就是肉燥麵，可惜店內沒有提供麻醬麵，乾麵淋上店家手炒滷過秘方肉燥，麵條偏向薄寬的陽春麵，有點類似鹽水意麵的薄嫩感，算是台中蠻具代表性的麵條，在公益麵攤、霧峰圓環牛肉麵都有吃過，口感滑嫩軟彈咬感不那麼彈性。

淋上滿滿肉燥

麵條上淋滿肉燥調味香噴噴，些許點綴著蔥花，還有油蔥與爽口的豆芽畫龍點睛，味道豐富層次分明，想吃重口味一些可以搭配手炒辣醬提出香氣，香辣好帶勁，也有提供東泉給在地人搭配。

米粉湯

不吃麵的朋友也可以選擇米粉，整體調味方式跟麵條差不多，這次選擇的是湯米粉，有別於北部的米粉湯偏白湯，這裡的則是醬油感的大骨湯為基底，米粉吸滿湯汁相當滑順，相較麵條更彈牙，肉燥相當提味，鮮鹹感十足帶油蔥酥芬芳。

餛飩湯

相比於最近分享的里港餛飩，這裡的口味偏鹹甜一些；算是薄皮小顆的扁食，店內現包更加新鮮，皮薄滑嫩餡料多，飽滿帶彈性豬肉內餡，扎實肉感不說是顆小肉丸。咬下去時肉汁與鹹香感回味無窮。

滷味三兄弟

滷味三兄弟有魚丸、油豆腐與滷蛋，跟台南吃肉燥飯的組合差不多，滷蛋相當入味有點像是鐵蛋，油豆腐吸飽湯汁還不錯，魚丸就是中規中矩。

▲這是我們自己DIY的餛飩乾麵。

阿有麵店

地址：台中市南屯區萬和路一段70號

電話：04－23869555

營業時間：07：00－18：30（周一公休）

