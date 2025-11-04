安排一趟火車輕旅行！港灣邊享用龜山島海景下午茶、漫遊樸實村落

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者柯珮萱

位於頭城的「梗枋漁鐵驛站（漁村廚房）」是相鄰龜山車站的宜蘭五漁村景點之一，它在今年初重新修整再出發，以結合梗坊漁港內天然的景觀資源，以特色料理和甜品咖啡，讓來此的旅人們可以悠閒地享受，海天一色的太平洋龜山島純樸美景。

龜山車站

最理想的造訪交通方式，便是搭乘大眾交通工具前來，建議可由熱鬧便利的頭城車站搭乘區間車，確認班次後約莫30多分鐘左右的時間即可抵達。而梗枋漁鐵驛站便是在車站的對面，步行過碼頭後，便能輕鬆來到這個優美景點。

梗枋漁鐵驛站 環境

政府單位推廣的「宜蘭五漁村」是將外澳、梗坊、大溪、大里、石城，全長約21公里的海岸線做串連，讓遊客旅人們可以在此感受山海美景，並且結合鐵道文化與漁業生活，令「里海精神」在此落地發揚。

▲初次造訪的我，在進入之後發現裡頭別有洞天，今年4月初重新修繕完成的景觀餐廳相當地有特色。

▲結合老宅自帶的紅磚瓦牆，並以全新布置和在地文創做結合，感受舒適輕鬆悠閒的特色環境。

▲教職出身的女老闆本身很有氣質，親手泡製的咖啡更是一絕，並且還有許多故事可以聽她分享。





▲餐點內容以咖啡茶飲甜點為主，平均單人消費100－200元，真的便宜又划算。

梗枋漁港 宜蘭五漁村

趁著空檔我將裡裡外外逛個遍，本身有樸實的中庭花園之外，還可以順行走到後方的漁港裡，在此可以看到漂亮精美的彩繪藝術創作，是相當棒的拍照打卡處。





▲二三樓是半戶外的景觀座位區，在這裡設計不同的使用空間，讓來客可以在此辦活動或是用餐。

▲最絕佳的位置，便是裡頭臨海面港的座位，可將美景盡收眼底。

▲上回來此也是好幾年前，那時相鄰梗枋漁港更新海堤的全家便利店，讓人很驚豔，但可惜現今已經歇業。

▲幸好有梗枋漁鐵驛站可造訪，讓我重溫當時的美好回憶。

新推出的套餐及單點

平均單人消費500元左右，來此可以選擇時令單點菜餚，可依人數做選擇。套餐的部分，除了主食之外還有魩仔魚飯、鮮魚味噌湯、飲料小點及一份主菜，目前的售價是一份400元；食材很新鮮，所以簡單料理就已經很好吃了。

整體心得

跟在地友人聊天時，我說到這裡讓我回憶起許久以前去沖繩離島的旅行回憶，同樣是在船泊停靠的港灣旁，享受著寧靜但卻熱情的碧海藍天，令我相當地放鬆。很謝謝他帶我來這裡玩耍拍照，也讓身為宜蘭人的異鄉遊子，發現不一樣的頭城之美。

梗枋漁鐵驛站 漁村廚房

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路三段246號

電話：0937－908516

時間：10：00－18：00（周三四公休）

