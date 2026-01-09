ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

屏東185沿山公路雙層巴士啟航　假日開跑慢遊山城一次玩遍

▲「奔FUN 185」雙層巴士開跑。（圖／屏東縣政府提供）

▲「奔FUN 185」雙層巴士開跑。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東185沿山公路雙層巴士觀光活動，將自1月24日至3月1日期間於例假日行駛「奔FUN 185」雙層巴士，屏東縣政府邀請民眾搭乘雙層巴士，暢遊沿山公路的自然風景、人文聚落與農遊體驗，感受屏東慢活、永續又充滿驚喜的旅遊魅力。

▲「奔FUN 185」雙層巴士開跑。（圖／屏東縣政府提供）

▲「奔FUN 185」雙層巴士開跑。（圖／屏東縣政府提供）

本次「奔FUN 185」雙層巴士以輕鬆、有趣、親近土地為核心概念，規劃南、北兩條主題路線，皆自「水門轉運站」出發，北線行程主打農業與社區風貌，行經「大路觀樂園酒店」、「鴻旗有機休閒農場」、「屏東智慧農業學校」及「隘寮社區」，透過實地走訪，認識屏東農業創新成果與在地聚落的人文底蘊；南線行程則串聯「屏東咖啡園區」、「萬金教堂」、「屏東可可巧克力園區」、「林後四林平地森林園區」及「銘泉生態休閒農場」，從咖啡、可可到鳳梨農遊體驗，展現185沿線豐富多元的觀光樣貌。車上安排專業導覽人員隨車解說，讓旅客一路聽故事、看風景，深入認識185縣道沿線的特色景點與產業文化。

屏東縣政府交通旅遊處指出，「奔FUN185」雙層巴士營運期間為1月24日至3月1日，除農曆除夕至初二不營運，於每週六、日含國定假日行駛，南、北線均一票價每人200元，12歲以下兒童享優惠價100元；活動期間，旅客憑訂票紀錄可享受185縣道沿線店家的專屬優惠及精美好禮。

即刻下載「TBS臺北轉運站」APP進行預約購票與查詢優惠，亦可撥打服務專線：0968-825-135、08-799-2776。更多活動、交通運輸及觀光旅遊訊息請上縣府「屏東旅遊網」、「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」社群粉專，或下載「屏東GO好玩」APP，來一趟185沿山公路好運旅程，開啟新年的美好序幕，期待各地民眾前來收獲好運！

關鍵字： 屏東旅遊 雙層巴士 沿山公路 農遊體驗 觀光活動

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【你的人生隨便～】多慧聽粉絲要見藝斌　直接可愛瞪人+冷笑超萌

推薦閱讀

長田本庄軒台中首店1/13開幕

長田本庄軒台中首店1/13開幕

量販店買得到米其林年菜！祥和、錦霞樓都有　滿額最高折5千

量販店買得到米其林年菜！祥和、錦霞樓都有　滿額最高折5千

基隆45年老味道！油蔥極香千萬別點大碗

基隆45年老味道！油蔥極香千萬別點大碗

韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」再度登台快閃

韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」再度登台快閃

正值雲海旺季！嘉義5個必訪景點&美食

正值雲海旺季！嘉義5個必訪景點&美食

士林「湖畔落羽松」轉紅　北市12大花季1/16起接力綻放

士林「湖畔落羽松」轉紅　北市12大花季1/16起接力綻放

泡麵雪糕買1送1！超商周末優惠懶人包

泡麵雪糕買1送1！超商周末優惠懶人包

屏東185沿山公路雙層巴士啟航

屏東185沿山公路雙層巴士啟航

安平燈塔因整修作業　本月15日起園區暫時封閉

安平燈塔因整修作業　本月15日起園區暫時封閉

「魯蛋肉粽＋抓仔麵」40元就能飽足一頓

「魯蛋肉粽＋抓仔麵」40元就能飽足一頓

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大「我家牛排」插旗高雄

民生早午餐「荷包蛋賣140元」網嫌貴

蘊泉庄日蘊堂再推港點吃到飽

九族櫻花祭「十大必玩」快存起來　

入境峇里島擬提供財力證明、回程機票

手工現桿蔥肉餅＋豬油半煎炸只要20元

「魯蛋肉粽＋抓仔麵」40元就能飽足一頓

士林「湖畔落羽松」轉紅　北市12大花季1/16起接力綻放

牛室平日自助吧339元吃到飽

東京名店「爆彈燒本舖」登台快閃

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

長田本庄軒台中首店1/13開幕

量販店買得到米其林年菜！祥和、錦霞樓都有　滿額最高折5千

基隆45年老味道！油蔥極香千萬別點大碗

韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」再度登台快閃

正值雲海旺季！嘉義5個必訪景點&美食

士林「湖畔落羽松」轉紅　北市12大花季1/16起接力綻放

泡麵雪糕買1送1！超商周末優惠懶人包

屏東185沿山公路雙層巴士啟航

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366