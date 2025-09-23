整隻雞下鍋油炸！高雄炸全雞撕開酥脆外皮瞬間爆汁

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「友炸炸雞 梓官店」是高雄在地很有人氣的炸雞專賣，招牌必點炸全雞，一整隻裹粉現炸、金黃酥香，很適合聚餐享用。炸全雞外皮薄脆不油膩，肉質鮮嫩多汁，撒上胡椒粉或搭配胡椒鹽、辣粉更夠味。想要更多層次，可以試試碳烤全雞，先炸再刷醬現烤，甜鹹醬香完整包覆雞皮與麵衣，咬下去鮮嫩爆汁，讓人忍不住一口接一口。

除了全雞碳烤雞排也很受歡迎

厚實炸雞排刷醬燒烤，肉質扎實不乾柴，甜甜醬香越吃越涮嘴！店裡還有多款現炸小點，像是酥香的三角骨、脆口多汁的四季豆與A級杏鮑菇、厚實的酥炸豆包、Q彈手工黑輪片、香氣十足的酥炸雞皮都很不錯。建議想吃碳烤或全雞系列的朋友可以提前預訂，避免現場久候。他們家滿額還可外送，適合聚餐、宵夜或邊追劇邊嗑！

炸全雞 320元

▲一整隻炸全雞裝盒超霸氣！老闆會撒上胡椒粉提味，也有另外附調味料，可以自己加胡椒鹽和辣粉享用更夠味。

▲每一隻全雞都是點餐後裹上麵糊現炸。

▲現炸至金黃，吃起來外酥裡嫩。

▲雞肉扎實、口感鮮嫩多汁，雞皮金黃酥香不油膩。

▲趁熱享用會爆汁。

碳烤全雞 380元

▲如果你也喜歡多一點風味，推薦點碳烤全雞，我們更愛這個口味。一整隻雞炸好再刷醬現烤，吃起來鮮嫩多汁又有醬香味，甜甜鹹鹹很涮嘴。

▲全雞裹粉現炸。

▲炸過再刷醬燒烤，醬汁完全包覆麵衣，有濃郁的醬香味。

▲老闆會加胡椒粉和糖粉，吃起來層次更豐富。

▲趁熱撕開完全爆汁，但要小心燙手！

▲雞肉非常鮮嫩多汁，加上碳烤醬的甜鹹滋味更香醇。

碳烤雞排 90元

▲碳烤雞排一定要點！現炸厚厚雞排刷醬燒烤，雞皮微酥、肉質扎實不乾柴，吃起來甜甜的富含香氣。

必吃炸物

▲來這裡除了買炸雞，也可以多點幾樣炸物一起享用，買到足夠份量，老闆會幫你裝分享盒。

▲都是現點現炸出鍋。

▲加上胡椒粉調味。

三角骨 50元

▲三角骨炸得酥香，肉質鮮嫩又涮嘴。

酥炸雞皮 35元

▲雞皮酥脆不油膩，香氣十足。

酥炸豆包 25元

▲豆包酥酥的很厚實，帶點豆香及胡椒香。

魚漿酥條 35元、手工黑輪片 30元

▲魚漿酥條口感酥酥的帶有鮮香味，手工黑輪片微酥軟Q。

魷米花 50元

▲魷米花是切成小方塊的魷魚，一口一顆很涮嘴。

小肉豆 25元

▲小肉豆口感扎實帶鹹香。

A級杏鮑菇 30元

▲厚厚的A級杏鮑菇麵衣薄酥，口感飽滿多汁。

四季豆 30元

▲四季豆脆爽多汁，推薦來一份。

門市外觀

友炸炸雞 梓官店（高雄總店）

地址：高雄市梓官區進學路21號

電話：0933－326739

營業時間：周一至周日 14：30－22：30（售完即止）／不定時店休，請參考店家粉絲團公告（店休時訂購電話不會開機）

