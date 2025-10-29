台中最大黃昏市場美食巡禮！品嘗古早味蛋糕、港式鮮肉包

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

一提到台中東區，小編第一時間就想到「台中最大的黃昏市場」——新光黃昏市場。這次小編帶著500元挑戰逛吃，從手工現煎的港式鮮肉包、立食壽司、濕潤綿密的古早味蛋糕，到份量浮誇的越南麵包、爆漿炸彈蔥油餅、扎實多汁的哈爾濱水餃，每一攤都有驚喜！如果你在找「台中美食」、「台中黃昏市場」、「台中東區美食」，這篇直接幫你排好一條好吃又好逛的路線。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

郎港式鮮肉包

手工現包＋底部煎到恰恰，皮外Q內多汁走到入口就被抓住了，一進市場入口就被香味勾走，現場看著店員手工包、下鍋、把底部煎到微焦「恰恰」。我點了兩顆招牌鮮肉包試水溫，外皮微甜有彈性，邊緣帶點焦香；內餡是豬肉與青蔥的黃金比例，一口咬下直接爆出肉汁，鹹香剛好，完全不需要加醬就很夠味。當作逛市場的「熱身點心」超讚，而且一顆15元真的佛。

圖／ReadyGo

圖／ReadyGo

郎港式鮮肉包

地址：台中市東區十甲路 470 號

電話：0952－765308

營業時間：周四～周日 14：00－19：00；周二～周三 14：00－19：00（周一公休）

花田壽司

立食壽司＋海鮮丼，品項多到選擇障礙，市場裡最繽紛的攤位非它莫屬，花壽司、握壽司、手捲、生魚片、丼飯通通都有。我挑了章魚壽司（飽口度滿點）和兩款花壽司，章魚新鮮、醋飯抓得穩，立食速度快、逛吃節奏不被打亂。喜歡海味的朋友可以直接衝海鮮丼，CP值也很可以。

圖／ReadyGo

圖／ReadyGo

花田壽司

地址：台中市東區十甲路 470 號

電話：04－22115668

營業時間：14：00－19：00（周一公休）

日初古早味

濕潤綿密的古早味蛋糕，每日口味好療癒，隱身在機車停車場旁、人潮照樣多。口味會隨星期更換，我這次拿巧克力，蛋糕體鬆軟、濕潤不乾，內餡給得很有誠意，當場吃或帶回家都很可以！小編大推配無糖飲品就是完美下午茶。小提醒熱門口味常賣得快，建議先看當天限定再出發。

圖／ReadyGo

圖／ReadyGo

日初古早味

地址：台中市東區十甲路 470 號

電話：0980－460502

營業時間：14：00－19：30

陳越南

份量浮誇的越南麵包，麵包超酥、內餡濕潤，這家是我這趟最驚喜的一間店。越南法國麵包外殼超酥、咬下卡滋卡滋，裡面是美乃滋、醃菜與炒豬肉的多層次口感，濕潤卻不油膩；另外也有人推薦海鮮卷，裡面放了蝦、米線、豬肉與香草，淋上酸甜醬汁一秒清爽。老闆說食材當天採買，難怪口感很新鮮。肚子空間夠的話，牛肉湯也可以試，份量真的有在「浮誇」。

圖／ReadyGo

陳越南

地址：台中市東區十甲路470號五街三路

電話：0922－799467

營業時間：12：00－19：00

甲新炸彈蔥油餅

外酥內Q＋爆漿蛋，甜甜鹹鹹超上癮！餅皮炸得酥香，裡層帶Q勁，塞進一顆半熟蛋後直接「爆漿」！刷上帶甜的醬汁、再點一點辣，鹹甜交錯很過癮，拿著邊走邊吃超涮嘴。小編推薦能吃辣的一定要加辣！更帶勁，逛累了來一份剛剛好。

圖／ReadyGo

甲新炸彈蔥油餅

地址：台中市東區十甲路452號

電話：0913－879062

營業時間：依現場為準（建議下午提早去，晚到常售完）

正宗哈爾濱水餃

一顆一隻蝦的三鮮、水餃多汁超飽足，每一顆都超扎實，他們家的水餃圓滾滾、餡料實在，喜歡重口的可以加自家辣油；三鮮蝦水餃咬開真的吃得到蝦子，還有酸菜、青花椒、剝皮辣椒等多款口味。夏天想清爽點就來份Q彈涼麵或酸辣湯，宵夜場也吃得到，太加分！

圖／ReadyGo

正宗哈爾濱水餃

地址：台中市東區十甲路470號

電話：0963－176974

營業時間：周四～周日 08：30－21：30；周二～周三 08：30－21：30（周一公休）

台中美食牛肉麵地圖｜5間在地人激推牛肉麵店，一碗吃出職人魂！

【你可能也想看】

►搜集全台5間夢幻主題房！療癒三麗鷗、呆萌町布滿房內

►自己動手DIY機械錶、客製化專屬調香！全台8個浪漫手作提案

►全台7間特色烤肉攻略！嘗鮮鴕鳥紅鹿肉、個人包廂邊烤邊看網飛