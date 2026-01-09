東京名店「爆彈燒本舖」1/16登台　開賣直徑8公分超大章魚燒

▲爆彈燒本舖1/16登台快閃。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

每日銷量千顆的東京名店「爆彈燒本舖」將登台，1月16日至3月31日快閃進駐LaLaport南港5樓，限時販售大尺寸的章魚燒，每顆180元起。

「爆彈燒本舖」發跡東京池袋，目前在日本已有10家門市，韓國也有4家分店，捨棄傳統章魚燒的小巧尺寸，放大成直徑8公分、重達200克的巨型球體，像是結合了大阪燒、文字燒與御好燒優點的「究極合體」，1顆就能帶來如正餐般的飽足感，最高紀錄是日銷2500顆。

▲爆彈燒裡面有章魚、蛤蜊、玉米、鵪鶉蛋等10多種食材。（圖／業者提供）

爆彈燒裡面有章魚、蛤蜊、玉米、鵪鶉蛋等10多種食材，麵糊經過團隊的調配，確保在10多分鐘的翻轉烘烤後，能達到「外酥內嫩」口感。

▲日本爆彈燒本舖購買人潮。（圖／業者提供）

「爆彈燒本舖」在日本曾與動漫、手遊IP合作，如「鬼滅之刃」、「咒術迴戰」、「鏈鋸人」、「初音未來」、「原神」等，合作推出立牌或是小卡等週邊，日前與「刀劍亂舞」聯名口味，還在東京巨蛋創下連續1個月、每日銷售破千顆的紀錄。

現在台灣也吃得到「爆彈燒本舖」大顆章魚燒，1月16日至3月31日於LaLaport南港5樓快閃，預計提供15種口味，每顆售價180元起。

▲日本生甜甜圈「Truffle Donut」台灣首店1/10開幕。（圖／Truffle Donut提供）

另外，發跡鳥取縣的「Truffle Donut」，目前在日本已有25家門市，1月10日正式登台，首家門市落腳高雄市苓雅區，除了引進多款日本經典與人氣口味，還研發出台灣限定的芋頭口味。

Truffle Donut於2022年在鳥取縣開設第1家店，至今全日本已有25家門市，每家店開幕時幾乎都會超過100人排隊，甚至有時2小時內就完全賣完。其甜甜圈使用揉入南瓜的麵糰，進行長時間發酵，讓麵體維持柔軟、濕潤且富有彈性的口感。「松露原味甜甜圈」是店裡旗艦產品，同時也是品牌名稱的由來，散發芳醇的松露香氣。