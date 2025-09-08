雜草叢生小路深藏三合院秘境！與世隔絕咖啡廳隱身高鐵隧道旁

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

這一間位於新竹全新的新埔咖啡廳「森苑酒咖」可是一間超級懷舊的三合院。在這條路的路口處兩旁長滿了雜草，一開始真的很懷疑自己是不是走錯了路，殊不知勇敢的往上開，就在這樣的世外桃源中。這裡的咖啡，有很多都融入了當地的食材，像是仙草拿鐵以及加入仙草的焦糖布丁就蠻不錯的。因為目前試營運中，各位如果要前往的話，建議先到店家的IG查看營業時間。

停車資訊

▲如果要前往的話會建議各位把車子停在道路的路口處，因為裡面很難會車，步行前往三分鐘就可以到達了。

▲走在小徑中回頭看還可以看到高鐵經過的景象。

環境介紹

踏入這裡的那一刻，我便被一股溫潤而古樸的氣息所包圍。這是一棟經過悉心修復的老宅，紅磚瓦牆在陽光下透著暖意，彷彿能聽見歲月輕聲的低語。

保留原有的老屋結構

店家保留了老屋的原始結構與許多舊物，巧妙地融入現代的設計語彙，讓每一個角落都充滿了故事感與溫度。這裡的氛圍，簡直是為尋求心靈平靜的我們量身打造的！三合院的外觀，走進去一看，保留了原始的老屋結構，就連氛圍感也相當的懷舊。在這樣的環境下享用咖啡，瞬間什麼都不想動腦，只想好好沉浸在這樣穿越時空的光陰下。

復古氛圍

裡頭空間以老舊家具與復古唱片為靈魂，營造出一種慢時光的美學。午後陽光灑落在木質桌面，經典歌曲，而這一天一直聽到耳熟能詳的張學友金曲，那一種童年回憶瞬間湧上。每一張椅子都有歲月痕跡，每個角落都藏著故事與溫度。

▲如果想找個安靜不打擾的角落，這裡不只是咖啡廳，更像一處時間緩慢流動的庇護所。

菜單Menu

檸檬塔

外觀樸實卻藏著驚喜，塔皮酥脆中帶點厚實感，咬下去口感層次豐富。最特別的是表層擠上了一圈新鮮金桔汁，不僅提升了香氣層次，也讓原本濃郁的檸檬酸度多了幾分果香清甜，尾韻明亮、收口乾淨。

焦糖布丁

這道焦糖布丁真的很有特色！滑嫩的布丁本身帶有濃郁蛋香與焦糖香氣，甜度恰到好處，不膩口；但最讓人驚喜的，是盤中那幾塊搭配的仙草，而且不是外面買現成的，是店家自己手工熬製的！

髒髒咖啡

一上桌就讓人忍不住多看幾眼，杯中層次分明，濃郁的咖啡緩緩與下層的鮮奶融合，像極了雲霧繚繞的山景，視覺效果超療癒！這杯「髒髒」的其實一點也不邋遢，反而是一種隨性的美感與風味的精準拿捏，特別適合午後來一杯，搭配陽光與甜點，療癒身心剛剛好。

關西仙草拿鐵

這杯關西仙草拿鐵真的讓人一喝驚豔，視覺上就很吸引人，拿鐵中透著晶亮的仙草凍。冰涼濃郁的拿鐵中融入了仙草凍，一入口先是咖啡的香氣和奶香交融，接著仙草的微微草本清香慢慢浮現，清爽回甘。仙草滑嫩有彈性，咀嚼感十足，搭配咖啡意外地契合，像是台味與西式的完美融合。

森苑酒咖

地址：新竹縣新埔鎮義民路二段380巷51弄59號

營業時間：13：00－19：00（試營運中營業時間請查看IG）

