ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

米其林剛落幕！網紅一口氣嗑5家必比登滷肉飯　不藏私「升天」好吃攻略

▲▼ 。（圖／翻攝IG＠littlenado）

▲米其林剛落幕！人氣美食網紅一口氣嗑5家「新北必比登滷肉飯」收最愛好吃攻略。（圖／翻攝IG＠littlenado）

記者王威智／綜合報導

2025米其林名單8月才剛剛公布，IG上有23.6萬粉絲的人氣美食網紅 「豆比登美食旅遊指南」 就帶大家走訪新北巷弄內的五家超強「必比登」滷肉飯店，從三重到永和，從豬皮膠質到手切原肉，每一口都是滿滿幸福感。

「每個人心中都有自己的一碗滷肉飯」，他開場就霸氣示範，而這集攻略也讓網友們忍不住直呼：「快點收藏，口水都流出來了！」

●三重大同北路：膠質滿點、蒜辣雙吃
第一站是店小二魯肉飯，雖然還沒到用餐時間，店外人潮已經滿出店面。膠質豐厚的豬皮滷肉飯帶有微甜風味，豆比登美食指南示範兩種吃法：「醬香原味已經很好吃，再加上靈魂生蒜辣椒加持簡直「飛天了！」他形容蒜香與辣香混合的口感，讓這碗滷肉飯瞬間升天。

▲▼ 。（圖／記者胡至欣攝）

▲店小二魯肉飯膠質豐厚的豬皮滷肉飯帶有微甜風味。（圖／記者胡至欣攝）

●三重光興街：腿庫大塊、口感完美
第二站光興腿庫，半肥半瘦的大塊腿庫，口感軟嫩又彈牙。配上小魚辣椒的麻香氣，咬下瞬間散開，整碗飯的風味被瞬間放大。

▲光興腿庫。（圖／Darren 蘋果樹提供）

●板橋四維路：黑金夢幻滷汁
第三站大碗公當歸羊肉，以肥肉為主的黑金滷汁，油香濃郁卻不膩，鮮甜比例恰到好處。豆比登美食指南大讚：「可以為了這一碗跑來板橋！」

●新店中正路：丁狀肉燥、滷汁鹹香
第四站賴岡山羊肉，滷汁以鹹味為主，肉燥丁狀有皮有油，吃起來滿口膠質與肉香，深夜想吃也能享受這份小確幸。

●永和復興街：麻辣滷肉飯爽感十足
最後一站宋朝，麻辣滷汁上點綴手切原肉，辣味剛好中和滷汁甜度，每一口都是衝擊感與層次感。豆比登美食指南大喊：「這碗真的很好吃！」

豆比登美食指南分享滷肉飯心得：「吃到一碗好吃的滷肉飯，可以開心一整天！」這集的滷肉飯巡禮，不只是味蕾的享受，更像是一場巷弄美食的小旅行，也讓粉絲直呼：「我要立刻衝去排隊！」

關鍵字： 米其林 必比登 新北 滷肉飯 美食網紅 美食攻略 小吃 排隊美食 新北美食 人氣餐廳 豆比登美食指南 美食雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

推薦閱讀

橫濱牛排「平日午餐不限時」延長到年底

橫濱牛排「平日午餐不限時」延長到年底

1人1010元住台中飯店　加10元贈早餐

1人1010元住台中飯店　加10元贈早餐

肉次方推A5和牛吃到飽

肉次方推A5和牛吃到飽

日本佐賀老牌飯店！窗景盡收古城遺跡

日本佐賀老牌飯店！窗景盡收古城遺跡

體驗美國世界最短天使纜車

體驗美國世界最短天使纜車

「六星級探險船遊南極」2027行程曝

「六星級探險船遊南極」2027行程曝

網紅一口氣嗑5家新北必比登滷肉飯

網紅一口氣嗑5家新北必比登滷肉飯

全台首創360度開放式企鵝缸！

全台首創360度開放式企鵝缸！

頂呱呱炸雞桶限時7折　4夯品任選2款特價99元

頂呱呱炸雞桶限時7折　4夯品任選2款特價99元

上半年419.7萬國際旅客來台　地震謠言影響6月港澳客大減

上半年419.7萬國際旅客來台　地震謠言影響6月港澳客大減

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

筷子擋壽司　業者急消毒並防範措施

迷客夏「蜜緹紅烏龍系列」新上市

發票中178任2碼「玩樂園178元」

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到年底

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

9/22吃海底撈有機會免單

4大手搖飲組合優惠齊發

台中水上魔毯免費玩　今中午開放報名

住房買1送1！花蓮7飯店優惠一次看　送早餐下午茶、可住滿24小時

手搖飲最新買1送1優惠

熱門行程

最新新聞更多

橫濱牛排「平日午餐不限時」延長到年底

1人1010元住台中飯店　加10元贈早餐

肉次方推A5和牛吃到飽

日本佐賀老牌飯店！窗景盡收古城遺跡

體驗美國世界最短天使纜車

「六星級探險船遊南極」2027行程曝

網紅一口氣嗑5家新北必比登滷肉飯

全台首創360度開放式企鵝缸！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366