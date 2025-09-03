米其林剛落幕！網紅一口氣嗑5家必比登滷肉飯　不藏私「升天」好吃攻略

▲米其林剛落幕！人氣美食網紅一口氣嗑5家「新北必比登滷肉飯」收最愛好吃攻略。（圖／翻攝IG＠littlenado）

記者王威智／綜合報導

2025米其林名單8月才剛剛公布，IG上有23.6萬粉絲的人氣美食網紅 「豆比登美食旅遊指南」 就帶大家走訪新北巷弄內的五家超強「必比登」滷肉飯店，從三重到永和，從豬皮膠質到手切原肉，每一口都是滿滿幸福感。

「每個人心中都有自己的一碗滷肉飯」，他開場就霸氣示範，而這集攻略也讓網友們忍不住直呼：「快點收藏，口水都流出來了！」

●三重大同北路：膠質滿點、蒜辣雙吃

第一站是店小二魯肉飯，雖然還沒到用餐時間，店外人潮已經滿出店面。膠質豐厚的豬皮滷肉飯帶有微甜風味，豆比登美食指南示範兩種吃法：「醬香原味已經很好吃，再加上靈魂生蒜辣椒加持簡直「飛天了！」他形容蒜香與辣香混合的口感，讓這碗滷肉飯瞬間升天。

▲店小二魯肉飯膠質豐厚的豬皮滷肉飯帶有微甜風味。（圖／記者胡至欣攝）

●三重光興街：腿庫大塊、口感完美

第二站光興腿庫，半肥半瘦的大塊腿庫，口感軟嫩又彈牙。配上小魚辣椒的麻香氣，咬下瞬間散開，整碗飯的風味被瞬間放大。

▲光興腿庫。（圖／Darren 蘋果樹提供）

●板橋四維路：黑金夢幻滷汁

第三站大碗公當歸羊肉，以肥肉為主的黑金滷汁，油香濃郁卻不膩，鮮甜比例恰到好處。豆比登美食指南大讚：「可以為了這一碗跑來板橋！」

●新店中正路：丁狀肉燥、滷汁鹹香

第四站賴岡山羊肉，滷汁以鹹味為主，肉燥丁狀有皮有油，吃起來滿口膠質與肉香，深夜想吃也能享受這份小確幸。

●永和復興街：麻辣滷肉飯爽感十足

最後一站宋朝，麻辣滷汁上點綴手切原肉，辣味剛好中和滷汁甜度，每一口都是衝擊感與層次感。豆比登美食指南大喊：「這碗真的很好吃！」

豆比登美食指南分享滷肉飯心得：「吃到一碗好吃的滷肉飯，可以開心一整天！」這集的滷肉飯巡禮，不只是味蕾的享受，更像是一場巷弄美食的小旅行，也讓粉絲直呼：「我要立刻衝去排隊！」