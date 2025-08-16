直接給整盤台式泡菜超阿莎力！台南隱藏版臭豆腐每天只賣4小時

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

台南安南區的「店小二臭豆腐」在地經營20多年，每天只販售4小時。菜單提供臭豆腐、素食臭豆腐等餐點，鄰近理想社區、安慶國小、商60、草湖寮是不少人的安南區臭豆腐美食好選擇。

好吃嗎？

在地人從小吃到大，從前在魚塭旁邊起家，後來搬遷至今的民宅，只有提供臭豆腐、素食臭豆腐與泡菜。

在哪裡？

位於台南市安南區大安街301號；距離台南市公車站－理想社區走路15分鐘；鄰近理想社區、安慶國小、商60、草湖寮。

價目表

菜單提供臭豆腐有分大份和小份兩種區別，還可以選擇素食與非素食，菜單提供以下選擇小份40元，大份60元。適合素食者，可依個人喜好客製化調整，可以選擇酥脆些抑或是軟嫩些，臭豆腐保留整塊不切，皆可滿足需求。

環境

環境算是簡單的路邊攤，附有簡單內用座席，在透天民宅的側牆外，有一間外加的鐵皮屋，作為這裡的廚房使用，內用提供紙巾與電扇。

料理過程

料理過程由多年經驗的老師傅掌廚，豆腐炸熟後，切成較小的塊狀後入鍋炸酥，炸好的臭豆腐再淋上醬汁增添風味，最後點綴蔥花增添香氣，話說安南區臭豆腐好像蠻多家都會加蔥花，像是樺谷的阿發、國宅的阿成也都會加。

▲調味料提供辣醬與秘方醬汁。

吃什麼

這次來到了台南安南區找美食，我們前往商60的店小二臭豆腐吃下午茶，在店小二臭豆腐我們點了素食大臭豆腐、小臭豆腐。

素食大臭豆腐

金黃酥脆，酥炸後的臭豆腐，外酥內嫩的絕佳口感，切塊大小恰到好處，內層柔軟細緻飽含汁水；大份臭豆腐搭配了一整盤台式泡菜，泡菜酸甜平衡口感脆爽，帶著甜辣風味非常誘人，使每一口都充滿層次與美味，讓人不禁一口接著一口。

▲加點辣醬更過癮。

小臭豆腐

葷食臭豆腐就多了蔥花與蒜汁，這份就是泡菜跟豆腐在同一盤，酸爽的泡菜與酥脆的豆腐完美組合，搭配上酸甜醬汁幸福無比。

店小二臭豆腐

地址：台南市安南區大安街301號

營業時間：15：00－19：00（周二公休）

