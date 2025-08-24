東北角純樸卯澳漁村挖寶平價海鮮！碗公裝小卷米粉只賣150元

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

東北角貢寮海鮮餐廳推薦「卯澳船長平價小吃」，評價高又不貴，聽朋友說假日常常客滿。菜單提供小卷海鮮米粉、滷鮑魚、燙鮮蝦、蒜泥龍蝦、涼拌小九孔、煎魚等海鮮料理。

交通

▲抵達時已經晚上六點，接近打烊時間，漁村周邊好停車，開車來不用煩惱停車位。

環境

▲餐廳在純樸的卯澳漁村，搜尋卯澳美食都會出現這間地標，吃飽還可以在卯澳漁村散步看海。

▲餐廳養殖許多活龍蝦，來這可以吃到龍蝦料理、龍蝦板條等招牌海鮮。

▲平日接近打烊時段的卯澳漁村相當安靜，幾乎沒有觀光客，聽網友說假日人潮多，餐點和排隊常常會出現負評。

▲餐具自助區。

▲卯澳船長平價小吃的店貓，在漁村可以看到許多餐廳都有貓咪。

▲常有媒體新聞來報導，季節限定的火山藤壺滷鮑魚是餐廳的招牌。

菜單

▲推薦必點小卷米粉、滷鮑魚、炒海菜等在地海鮮，菜單上有提醒主食份量多，兩人一碗分享即可。

▲當天寫在白板的特別菜色可以參考。

餐點



白鯧米粉 200元

一碗料滿滿的白鯧米粉價格很便宜，只要200元，整隻白鯧肉質細嫩新鮮。米粉量多，細滑有嚼勁，吸滿鮮甜湯頭真的很不錯。除了白鯧還有小九孔、蝦子、丸子和青菜等，店家還貼心提供小碗讓我們分食。

小卷米粉 150元

▲這碗價格比白鯧米粉更便宜，份量依舊驚人；裡面有四隻小卷，肉質Q彈新鮮。

▲小卷米粉和白鯧米粉真的好大一碗，我原本想點三碗，被好心店員提醒三個人點兩碗就可以。



炒海菜 220元

▲滑嫩鹹香的海菜，帶點脆甜，加上芹菜、紅蘿蔔絲、香菇等爆炒，簡單又美味。

涼拌小九孔 200元

▲醃製入味的小九孔，肉質Q彈，醬汁帶有蒜頭和辣椒，是相當下酒的一道菜。

滷鮑魚 一顆100元

▲大顆鮑魚飽滿扎實，滷汁鹹香不膩，每一口都是鮮味。

乾煎鮮魚 300元

▲店員介紹這天吃的是肚肉，肉質略乾，我和爸爸都沒有很喜歡。

石花凍 50元

▲來海鮮必點的飲料就是手工石花凍，費時費工熬製，比愛玉還滑溜的口感，滋味清爽。

卯澳船長平價小吃

地址：新北市貢寮區福興街13之1號

電話：02－24991220

營業時間：10：00－19：00（周四休息）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

