中山區「不限時咖啡廳」還有免費網路＋插座　筆電族安靜工作首選

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

搜尋台北中山區不限時、有免費網路和插座的咖啡廳，找到這間「Hoto Cafe」，隱身在巷弄內的日系復古風咖啡館，累積超過千則Google評價。沒有提供訂位服務，平日不限時，可以帶筆電來工作。菜單除了手沖咖啡與特調飲品，甜點櫃裡更是有季節限定蛋糕，像是抹茶戚風、焦糖布丁，搭配一杯咖啡，來一個完美下午茶。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置＆交通

▲位在台北市中山區林森北路巷弄內，從捷運中山國小站走路約6分鐘可抵達。

環境

店裡延續了懷舊感，磨石子地板、木質桌椅與昏黃吊燈營造出溫暖氛圍。咖啡館大約有20多個座位，有雙人桌和沙發座，氛圍安靜，特別適合帶電腦工作或一個人放空喝咖啡。

▲平日不限時，提供免費網路和插座，適合想安靜、需要帶筆電工作的上班族。

▲也有和室座位。

▲蛋糕很受歡迎，下午很多人來外帶蛋糕，也有人來買生日蛋糕。

▲一保堂抹茶捲看起來好好吃。

▲發現他們用好的紅蛋製作蛋糕。

菜單

飲料品項豐富，有咖啡、大師特調、奶茶和抹茶，也有無咖啡因飲品，像是烤黑糖牛奶、香蕉黑芝麻牛奶，茶飲則以唐寧、日月潭紅茶為主。低消一杯飲品，小孩占位也以低消計算。只收現金，免服務費。

咖啡推薦

西西里咖啡 170元

夏天來一定要試試西西里咖啡，視覺上頂著厚厚泡沫，一片新鮮檸檬點綴，酸香清爽，咖啡的醇厚感包覆舌尖，冰涼順口，咖啡的苦韻中和了檸檬的酸，尾韻帶點回甘。

烤黑糖拿鐵 170元

黑糖拿鐵一上桌，先被那層焦糖色的脆皮吸引，迷人的焦香氣息。濃郁的黑糖與拿鐵咖啡交融，入口帶點微微的焦香苦韻，隨後是黑糖的厚實甜味慢慢釋放，讓拿鐵的醇厚多了一層溫潤的層次感，熱熱的喝特別療癒。

心得

Hoto Cafe是台北中山區值得的文青咖啡廳，不限時間、提供免費Wi-Fi和插座，環境安靜舒適，飲品與甜點水準也都相當高。無論是想找個地方工作或是一個人放鬆喝咖啡，這裡都很適合。下次如果想找台北中山區不限時咖啡廳，可以參考這間！

Hoto Cafe

地址：台北市中山區南京東路一段13巷7弄6號

電話：02－25214334

營業時間：平日12：00－18：30、假日11：00－18：30（周二、三休息）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►永春站「不限時、有插座」放空咖啡廳！小玻璃屋隱身松山工農旁

►台南必訪景點！搭竹筏漫遊袖珍版亞馬遜河 穿越浪漫林蔭隧道

►三重「生魚片外送」宵夜時段也能吃到！內用鮮甜魚湯免費續