ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

中山區「不限時咖啡廳」還有免費網路＋插座　筆電族安靜工作首選

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼Hoto Cafe。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

搜尋台北中山區不限時、有免費網路和插座的咖啡廳，找到這間「Hoto Cafe」，隱身在巷弄內的日系復古風咖啡館，累積超過千則Google評價。沒有提供訂位服務，平日不限時，可以帶筆電來工作。菜單除了手沖咖啡與特調飲品，甜點櫃裡更是有季節限定蛋糕，像是抹茶戚風、焦糖布丁，搭配一杯咖啡，來一個完美下午茶。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置＆交通

▲▼Hoto Cafe。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲位在台北市中山區林森北路巷弄內，從捷運中山國小站走路約6分鐘可抵達。

環境
店裡延續了懷舊感，磨石子地板、木質桌椅與昏黃吊燈營造出溫暖氛圍。咖啡館大約有20多個座位，有雙人桌和沙發座，氛圍安靜，特別適合帶電腦工作或一個人放空喝咖啡。

▲▼Hoto Cafe。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲平日不限時，提供免費網路和插座，適合想安靜、需要帶筆電工作的上班族。

▲▼Hoto Cafe。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼Hoto Cafe。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼Hoto Cafe。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼Hoto Cafe。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼Hoto Cafe。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼Hoto Cafe。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼Hoto Cafe。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲也有和室座位。

▲▼Hoto Cafe。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲蛋糕很受歡迎，下午很多人來外帶蛋糕，也有人來買生日蛋糕。

▲▼Hoto Cafe。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲一保堂抹茶捲看起來好好吃。

▲▼Hoto Cafe。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲發現他們用好的紅蛋製作蛋糕。

菜單
飲料品項豐富，有咖啡、大師特調、奶茶和抹茶，也有無咖啡因飲品，像是烤黑糖牛奶、香蕉黑芝麻牛奶，茶飲則以唐寧、日月潭紅茶為主。低消一杯飲品，小孩占位也以低消計算。只收現金，免服務費。

▲▼Hoto Cafe。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼Hoto Cafe。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

咖啡推薦

西西里咖啡 170元
夏天來一定要試試西西里咖啡，視覺上頂著厚厚泡沫，一片新鮮檸檬點綴，酸香清爽，咖啡的醇厚感包覆舌尖，冰涼順口，咖啡的苦韻中和了檸檬的酸，尾韻帶點回甘。

▲▼Hoto Cafe。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

烤黑糖拿鐵 170元
黑糖拿鐵一上桌，先被那層焦糖色的脆皮吸引，迷人的焦香氣息。濃郁的黑糖與拿鐵咖啡交融，入口帶點微微的焦香苦韻，隨後是黑糖的厚實甜味慢慢釋放，讓拿鐵的醇厚多了一層溫潤的層次感，熱熱的喝特別療癒。

▲▼Hoto Cafe。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

心得
Hoto Cafe是台北中山區值得的文青咖啡廳，不限時間、提供免費Wi-Fi和插座，環境安靜舒適，飲品與甜點水準也都相當高。無論是想找個地方工作或是一個人放鬆喝咖啡，這裡都很適合。下次如果想找台北中山區不限時咖啡廳，可以參考這間！

Hoto Cafe

地址：台北市中山區南京東路一段13巷7弄6號
電話：02－25214334
營業時間：平日12：00－18：30、假日11：00－18：30（周二、三休息）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►永春站「不限時、有插座」放空咖啡廳！小玻璃屋隱身松山工農旁
►台南必訪景點！搭竹筏漫遊袖珍版亞馬遜河　穿越浪漫林蔭隧道
►三重「生魚片外送」宵夜時段也能吃到！內用鮮甜魚湯免費續

關鍵字： Hoto Cafe 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

推薦閱讀

水火共舞超過300年卻從未熄滅！台灣七大奇景之一

水火共舞超過300年卻從未熄滅！台灣七大奇景之一

在地人都來這外帶魚丸米粉！宜蘭靈鎮廟旁隱藏百年小吃

在地人都來這外帶魚丸米粉！宜蘭靈鎮廟旁隱藏百年小吃

米其林推介懷舊台菜料理藏身天母　膠質感烘肉、肉絲米粉必點

米其林推介懷舊台菜料理藏身天母　膠質感烘肉、肉絲米粉必點

花蓮豪邁牛骨麵只賣150元！肉質Q嫩越啃越香　必加秘製辣醬

花蓮豪邁牛骨麵只賣150元！肉質Q嫩越啃越香　必加秘製辣醬

全球最難訂10大餐廳曝光　「這一間」黃牛代訂喊價4.2萬

全球最難訂10大餐廳曝光　「這一間」黃牛代訂喊價4.2萬

COLD STONE豪撒冰淇淋買1送1券

COLD STONE豪撒冰淇淋買1送1券

踏入摩洛哥「夢幻藍城」舍夫沙萬！

踏入摩洛哥「夢幻藍城」舍夫沙萬！

台中高美濕地棧道維修　9／15起部分封閉

台中高美濕地棧道維修　9／15起部分封閉

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

泰市場吃到飽優惠延長到9月底

大稻埕8分鐘「800米千輪煙火」明壓軸

4家飯店教師國軍餐飲優惠整理

築間新品牌「麟德殿牛肉麵」9/1開幕

福容台北一館「福粵樓」推吃到飽

花蓮河上餐桌體驗吃浮誇石頭火鍋

褪色招牌下藏了飄香萬華50年的老味道

日賣2000碗擔仔麵！生意好到包下3個店面

圓山新景點眺望「大稻埕480秒煙火」

南投杉林溪「6千棵波波草」轉紅超美

熱門行程

最新新聞更多

全球最難訂10大餐廳曝光　「這一間」黃牛代訂喊價4.2萬

COLD STONE豪撒冰淇淋買1送1券

踏入摩洛哥「夢幻藍城」舍夫沙萬！

台中高美濕地棧道維修　9／15起部分封閉

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

2大手搖飲限時買1送1

台南新光三越小北門餐飲優惠整理

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366