新莊在地人推薦手工韭菜水餃　滷味拼盤必點

「旺旺餃子館」是位在新莊巷弄的水餃老店，營業時間從中午到晚上，下午沒有空班，睡到下午想找有營業的美食就很方便，菜單以手工韭菜水餃和滷味聞名，是許多新莊在地人推薦，評價也很不錯的水餃店。

▲位在新莊幸福商圈、中和街的巷弄，離捷運有段距離，但公車很多，可以搭到新莊的中和街口站下車。

內用環境

環境接地氣，紅底黃字的招牌顯眼，騎樓擺著幾張桌子，有提供冷氣用餐座位。空間不大，座位安排得較為緊湊，避開用餐時間來還是高朋滿座，入口擺放的滷味架很吸睛，牆上掛有電視播放新聞。

▲招牌必點滷味小菜，門口進來就可以看到這堆密集的滷味，選好自己想吃的滷味交給店家，滷味還會再加熱。

菜單

滷味價格寫在一旁牆上的板子，價格實在不貴，水餃口味有韭菜和高麗菜，湯餃有牛肉湯餃和酸辣湯餃，其他餐點還有牛肉麵、餛飩麵、麻醬麵等，選擇超豐富，想吃什麼直接跟店員點就好。

韭菜水餃（10顆）65元

水餃一顆6.5元，份量大又飽滿，價格不貴，韭菜和豬肉比例剛好，內餡鮮香多汁；餃子皮偏厚但不乾，加點沾醬和辣椒更對味，水餃皮Q光滑，內餡飽滿，光看就覺得好吃，幾位朋友特地來新莊吃過也很推薦。

▲角落的架子還有蒜頭，可以搭配水餃一起吃。

▲桌上擺有各種調味料。

▲滷味是這裡必點的招牌小菜，種類很多，上桌前再加熱，加上醬油、薑絲和蔥花。

心得

「旺旺餃子館」是新莊老字號水餃店，平價又不貴的美味，有時候來新莊想要找小吃，又不想吃得太飽，這間水餃店就很推薦，下午正常營業沒空班，對於睡太晚的我非常方便。

旺旺餃子館

地址：新北市新莊區中和街155巷8號

電話：02－29940777

營業時間：11：00～20：30

