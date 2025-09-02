入住積木房玩整天！還有三溫暖＋大球池　6分鐘到台中港OUTLET

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

玩台中海線景點，就來「台中港酒店」住一晚吧！台中景點超豐富，建議能停留一晚細細賞遊更充實。酒店位在梧棲區，梧棲景點多，也都很好玩，附近就是超人氣的MITSUI OUTLET PARK 台中港，能盡情購物血拼，還能搭全台最美的海景摩天輪，以及享受異國美食。

這裡相當豪華，提供質感舒服的住宿房型，還有小朋友最愛的親子房型，積木主題房好驚艷！可以在房間溜滑梯、玩積木，讓小孩玩樂不間斷，搭配多元設施，健身房、三溫暖，還有大球池和賽車，早餐是澎湃自助吧Buffet，飽餐一頓後繼續旅程，走跳台中海線，入宿台中港酒店也是不錯的選擇喔！

交通方式＆停車資訊

台中是我熱愛的旅遊縣市之一，一年來走跳大台中，十根手指都不夠數。這次玩台中，規劃梧棲景點二日遊，梧棲周邊景點豐富，有知名的台中港三井Outlet，還有梧棲文化出張所、頂魚寮公園、梧棲漁港，以及擁有絕美海岸景緻的高美濕地，都值得一訪。此行安排入宿這裡，網上的評價相當高，更棒的是地點超好，距離三井Outlet開車只要6分鐘，酒店周邊也有餐廳、便利商店等，便利性十足。

免費高鐵接駁

開車來訪的朋友，導航搜尋就能輕鬆抵達，搭車旅人，也可搭台中客運及豐原客運來訪，台中港酒店也有提供免費高鐵接駁的服務，覺得這點超加分，不過需要事前預約。

▲這次是我第二次入宿此家酒店，酒店有規劃地下室室內停車場，住客旅客免費停車，停好車後再搭電梯直達大廳。

▲酒店的建築外觀華麗又氣派，環境寬敞有質感，白天採光也很明亮。

迎賓服務

酒店的服務人員親切迎賓，貼心協助旅人拿行李，入住時，快速俐落，並簡介飯店的設施和環境，登記好資料後，便提供房卡，以及當時的優惠票券，房卡相當繽紛，是結合台中港的元素特色呢！

還有景點接駁服務

另外，酒店有三井Outlet及高美濕地的接駁服務，我覺得超貼心，讓搭車旅人，也能輕鬆玩台中，有需要的朋友，可搭配接駁時間，規劃台中旅程。

積木主題房型

二訪台中港酒店，滿分帶著ZAQ寶入住全新親子房型。親子房有叢林風、海洋風、飛機風及童話風等，以及這次體驗的積木主題房型，開門就好驚艷，童趣的布景，有點像是走進馬力歐的電玩世界。

房內空間相當寬敞

積木主題房型超級寬敞，14坪大空間，兩張雙人中床，可住四個人，基本生活設備應有盡有，冷氣、電視、冰箱、梳妝台、茶几和躺椅，活動範圍真的很大，房間還有小美犀智能管理，能放兒童樂曲好棒喔！

▲比較特別的是，積木主題房房間就能玩積木，超大積木繽紛吸睛，一進房就被吸引了！

▲更犯規的是，除了許多好玩的積木之外，還有小型溜滑梯！房間裡採用全實木地板，乾淨也很安全。

積木款式超多樣

積木主題房裡還有磁力片積木可以玩，台中港酒店與台灣在地積木品牌Gigo智高合作，讓小朋友發揮創意組裝玩具，旁邊還有積木組裝攻略書，感覺就很好玩。

衛浴乾溼分離

衛浴空間也很大，採乾濕分離，盥洗用品也都有提供，還有兒童馬桶坐墊，就連洗手間的佈置也都與積木相連結。若有需要澡盆、消毒鍋、床圍、嬰兒床，以及溫奶器等嬰兒備品的旅人，也都能在訂房入宿前先向飯店申請。打開冰箱，飲料瓶裝水都是免費供應的！

兒童遊戲區

最新打造的兒童遊戲室也很好玩，以海洋為主題風格，遊艇直接開進球池裡，每個來玩的小朋友，都玩得不亦樂乎。

▲兒童遊戲區裡也有小火車、積木和扮家家酒，積木牆新增智高品牌，小朋友都會很喜歡。

▲比較特別的是，還有戶外小型的親子賽道可以玩，現場有帥氣的卡丁車，能讓小朋友在飯店裡奔馳。

▲兒童遊戲區還有Switch可以全家同樂，更貼心的是，有哺乳室和尿布台，帶寶貝們來玩，很友善很加分。

健身房＆SPA池

這裡還有健身房、三溫暖和SPA會館，住宿旅人可免費使用，芳療療程採預約制須另外付費。飯店設施雖說空間不算大，但整體環境很美很乾淨，尤其是SPA池，玩整天，晚上泡個三溫暖更放鬆好睡啦！

伴手禮、手作DIY

這一區是商務中心及手作教室，可以購物買伴手禮，也能帶小孩來體驗手作DIY。館內也有販售一些台中在地的特色產品，能結合台灣在地的文化與觀光，真的很棒，有喜歡的朋友，也能洽詢服務櫃台。

不怕肚子餓

另外，飯店裡也有小食餐飲的服務，像是沙拉、蛋糕、啤酒、三明治等等。更棒的是，台中港酒店也能叫到foodpanda喔！

豪華家庭房

這裡佔地超大，提供種類豐富的房型，包含雙人房、三人房、家庭房、四人房及親子房等，朋友們可依人數需求，訂房時選擇喜歡的房間。之前入宿的是台中港的豪華家庭房型，敲門進房，豪華家庭房型整體的空間超級寬敞，房間格局不錯，乾淨舒適。

▲豪華家庭房型提供兩張雙人大床，回到飯店就想跳上床，軟硬適中好舒服。

房內布置簡約舒適

豪華家庭房型裝潢簡約，卻不失單調，主要是給人舒服及質感的感受，讓人感到很放鬆。房間基本的生活配備應有盡有，包含電視、空調、小沙發、茶几、台燈，以及一張寬敞的辦公桌，老實說，我個人非常喜歡台中港酒店的這個房型，因為我是重度電腦使用者，有張辦公桌很加分，就連充電插座也都幫旅人準備好了。

各種備品一應俱全

打開衣櫃，裡面有吊衣架、雨傘和保險箱，旁邊還有小冰箱、熱水壺、瓶裝水和玻璃杯，另外還提供各式茶包及咖啡等飲品，通通免費喔！

超大化妝鏡

房門的旁邊是家庭房的沐浴浴廁空間，化妝室也規劃得非常大，採乾濕分離，看到這麼大的化妝鏡，又再加分一筆，對於愛漂亮的女孩來說，這空間真的超讚。

淋浴區提供浴缸

拉開隔門，房間裡還有大浴缸和淋浴區，睡前再泡個澡也很享受，房間裡也有提供各式沐浴用品、吹風機和乳液，若為個人清潔保養品，則請旅人自行攜帶喔！

洗衣間＆茶水間

▲飯店內的7、9、10、11樓層有規劃洗衣間，這裡有投幣洗衣及烘衣的機台，若有需要的旅人，也都能自行使用。

自助吧早餐

一覺到天亮後，我們來去品嚐飯店早餐，早餐是位在一樓的樂滿地西餐廳，假期入宿的人潮真的也很踴躍，我們7點左右到餐廳，就已經不少人在用餐了！餐廳的空間也很大，入館會有服務人員帶位。

餐點豐富多樣

入座後，旅人們即可自行拿餐盤取餐喔！放眼參觀，自助吧的食材品項相當豐富，有中式稀飯、西式麵包、各式熱炒、炸物，也有生菜沙拉、水果、咖啡、果汁等飲料，喜歡吃什麼就拿什麼，很多小朋友都超愛。

▲比較特別的是，這裡居然有現燙擔仔麵，有米粉、黃麵搭配青菜，再淋上肉燥超好吃！

早餐推薦現燙擔仔麵

豐盛的早餐，是一整天營養元氣的來源，早餐也在水準之上，大多都好吃，其中我最愛的就是現燙的擔仔麵啦！早上來一碗，喝上熱騰騰的湯超暖和的。

端午假期早餐竟有肉粽

再訪台中港酒店，我覺得餐點依舊很豐盛，玩樂當天是端午節連假，早餐還吃得到肉粽，真的是太應景了啦，真心覺得很讚。

入住心得

玩樂的時間過得好快，台中二日遊即將進入尾聲，這次二訪台中港酒店，我們都玩得很開心，其中一點是人員的服務態度，讓人覺得暖心和備至。房型與飯店提供的設施環境也都很乾淨很有質感，相信住宿的旅人朋友，也會愛上飯店的遊戲設施吧！

更棒的是，全新的兒童遊戲區，以及童趣的親子房型，親子同遊也很值得安排入宿台中港酒店。最後就是這裡的地點真的很不錯，交通便利，設施完善，能順遊玩周邊景點，而且離三井Outlet也很近，血拼購物超方便，同時能滿足各種客群的台中飯店，推薦給大家。

台中港酒店

地址：台中市梧棲區大智路二段388號

電話：04－26568888

