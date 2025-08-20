ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
坐落台東山海交界的隱世藝廊咖啡！遠眺湛藍太平洋享受慢活步調

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

月光小棧（女妖在說畫藝廊暨咖啡屋）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

現在台東越來越多景點了，這間位於台東東河的「月光小棧」是很多人都知道，但卻很少有人來過的地方。這是一個藝術的空間，更是一間非常推薦的東河咖啡廳，在這裡有著絕佳的視野美景，同時擁有著山海面貌。午後時光在這邊享受著一杯咖啡，真的可以用「享受」來形容這樣的旅行。

交通
沿著台東南迴公路前行，伴隨著太平洋的海風與遠山的綠意，轉入一條小小的山路，便來到位於東河鄉與成功鎮交界的月光小棧。

月光小棧（女妖在說畫藝廊暨咖啡屋）

月光小棧（女妖在說畫藝廊暨咖啡屋）

環境
這裡原本是電影《月光下我記得》的拍攝場景，如今被保存並改建為一座結合藝術展覽、咖啡香與海景的文創空間。月光小棧的外觀是一棟溫潤的木造建築，帶著一種低調的日式氣息，推開木門，一股咖啡香混合著木頭的味道撲面而來。

月光小棧（女妖在說畫藝廊暨咖啡屋）

月光小棧（女妖在說畫藝廊暨咖啡屋）

室內保留了電影場景的元素，牆上掛著劇照與藝術家的作品，讓人彷彿置身一場流動的時光展。月光小棧不只是一間咖啡廳，還是一個小型的藝術展館，展覽內容會不定期更換，從攝影、繪畫到雕塑都有可能出現。漫步在空間中，每一件作品都像是一段來自台東的故事，靜靜等待旅人閱讀。

月光小棧（女妖在說畫藝廊暨咖啡屋）

月光小棧（女妖在說畫藝廊暨咖啡屋）

月光小棧（女妖在說畫藝廊暨咖啡屋）

月光小棧（女妖在說畫藝廊暨咖啡屋）

月光小棧（女妖在說畫藝廊暨咖啡屋）

月光小棧（女妖在說畫藝廊暨咖啡屋）

▲二樓的露台是最好的景觀台，從這邊看出去的視野真的非常好。

坐在草地上看海
坐在一樓的草原上遠眺海景真的很愜意，點一杯拿鐵，眼前就是藍得發亮的太平洋，海浪拍打岩岸的聲音成了最天然的配樂。當陽光穿過雲層，海面閃著銀光，那一刻，真的能理解為什麼它叫月光小棧，就像海面上永遠留著一片光。

月光小棧（女妖在說畫藝廊暨咖啡屋）

月光小棧（女妖在說畫藝廊暨咖啡屋）

月光小棧（女妖在說畫藝廊暨咖啡屋）

飲品甜點

月光小棧（女妖在說畫藝廊暨咖啡屋）

▲這裡的飲品跟甜點選擇算蠻多的，尤其是這裡的咖啡真的也不錯。但是來到這邊，我最愛的就是這樣的氛圍感。

月光小棧（女妖在說畫藝廊暨咖啡屋）

月光小棧（女妖在說畫藝廊暨咖啡屋）

月光小棧（女妖在說畫藝廊暨咖啡屋）

地址：台東縣東河鄉46鄰20號
電話：08－9530012
營業時間：11：00－17：00（周日、周三公休）

部落客《黑皮的旅遊筆記》

