墾丁民宿4人就能包棟！恆春市區開車8分鐘　泳池麻將KTV全都有

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

每年都會來墾丁無數次，這一次入住離車城福安宮步行五分鐘就能抵達的「青寓白 Blue inn White」，這是今年全新的包棟民宿，而且最棒的就是，淡季平日十人包棟，一個人平均下來只需要1000元就可以住到這樣有質感的北歐風民宿，感受一個鬧中取靜的度假體驗。

空間介紹

一走進庭院，最吸睛的就是那座純白文青的網美戲水池，與其他民宿的戲水池不同，這邊的水是有到肚子的深度，這樣玩起水來特別的過癮，特別的放鬆，無論是拍照打卡還是親子玩水都非常適合。包棟價格根據人數調整，最少4人最多10人。

▲這邊天然的色調，不管怎麼拍都非常的好看，泳池的白與泳池跟天空的湛藍，帶出了南國最愜意的色調。

▲泳池旁還有懶骨頭，可以躺在上面盡情的享受午後時光。

室內空間

內部的設施也十分齊全，除了有舒適的休憩空間外，戶外還設有烤肉區，非常適合晚上來一場BBQ。室內空間散發出濃濃的北歐質感風格，一走進民宿，立刻被那份簡約卻不失溫度的氛圍所包圍，整體裝潢以柔和的米白、淺色為主調，搭配乾淨俐落的線條設計，營造出一種靜謐、放鬆的生活節奏。

▲貼心地為各位準備了電動麻將桌與卡拉OK設備，讓家人朋友能夠在民宿裡完全不怕無聊。

▲廚房也開放使用，提供電磁爐、電鍋還有燒烤微波爐，器具與鍋碗瓢盆都很齊全且很有質感。

▲一旁也有提供掛耳咖啡與茶包可以使用。

獨立用餐空間

我覺得用餐空間的設計非常棒，如果想要喝酒聊天的話，也不會打擾到在看電視或是唱歌的家人朋友。這一次我們剛好碰見了每周限定的車城夜市，走路不到五分鐘就能抵達，夜市裡琳瑯滿目的在地小吃，讓我們買得心滿意足，再帶回民宿慢慢享用。

▲當我們拾級而上來到了房間，意外發現樓梯與廊道也是米白的色調，看似普通的廊道意外成了很好拍的打卡點。

民宿房型介紹

全棟總共有四間房間，三間雙人房跟一間四人房，格局基本上都一樣的，差別在於面向而已，而且四間都會有獨立的露台空間。

▲四人房一走到露台的空間，還可以從高處看到庭院泳池的空間，從上往下看的視野又是另一種不同的景色。

獨立梳化間

我覺得更特別的是每間房間都有獨立的梳化間，這樣的設計在一般民宿中相當罕見，這是我過去在任何民宿都沒有看到的空間，大部分都是直接在房間裡設置一個化妝台。而這裡的梳化間是一個真正獨立的空間，與睡眠區分開，不僅讓整體動線更流暢，也讓旅客能有一個安靜、專注打理自己的地方。

▲室內配有明亮柔和的燈光、大面鏡子與舒適的座椅，甚至還貼心備有吹風機、收納區與插座，完全就是飯店等級的規格。

▲衛浴空間是採用乾濕分離的設計。

住宿結語心得

很多人都說來到南國的物價與住宿費用非常高，但這幾次前往，如果眼光不要放在那麼高規格的住宿，其實還是有非常多平價的選擇都藏在巷弄裡。像是這間新開幕的民宿，雖然是位於車城，但是開車到恆春市區6到8分鐘就可以到達了，平日一個人平均下來只要1000元就可以住到這樣鬧中取靜的住宿品質，各位如果也想要當小資族的話，建議可以把這間車城民宿收藏起來。

青寓白 Blue inn White

地址：屏東縣車城鄉中山路24巷48號

電話：0911－976811

