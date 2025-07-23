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純白南灣沙灘回來了！不再有五顏六色傘海　坐躺咖啡廳超放鬆

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼南灣沙灘。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

自從去年底「南灣沙灘」重新整頓以來，那個曾經擁擠凌亂、五顏六色傘海交錯的景象，如今已悄然退場，正式成為歷史。現在走進墾丁南灣，迎接各位的，是一幅簡約乾淨的畫面，—整片潔白的沙灘搭配純白統一的遮陽設備，與一望無際的蔚藍大海交織成最純粹的南國風景。這裡不再是過度商業化的觀光地，而是回歸自然本質、視覺與心靈都能放鬆的療癒角落。

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停車資訊

▲▼南灣沙灘。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲這裡有設置平面付費停車場，如果要前往的話，不用擔心停車的問題。

環境

▲▼南灣沙灘。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼南灣沙灘。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼南灣沙灘。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

走在南灣的沙灘上，迎面而來的是一片純白潔淨的沙灘。整齊排列的米白色陽傘，在陽光下泛著柔和的光澤，為整個南灣營造出一種清新而典雅的氛圍，不同於以往五彩繽紛的雜亂，如今的南灣回歸了最純粹的美。

▲▼南灣沙灘。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼南灣沙灘。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼南灣沙灘。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

在這樣的環境裡，遊客不再只是匆匆經過的旅人，而是真正能夠放慢腳步，坐下來、躺下來，悠閒地享受南國的藍天與碧海。海風輕拂，浪聲不斷，一切喧囂彷彿在這裡自動消音，只剩下眼前這片療癒的風景。

▲▼南灣沙灘。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼南灣沙灘。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼南灣沙灘。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

不想要租傘的話，也可以選擇沙灘咖啡廳
整排總共有六七間，每一間都有不同的特色跟座位區。除了飲品以外，還有提供不同的異國料理與炸物選擇。我每一次來的話都會選擇不同的店家，這邊有著各式各樣的座位區，我最愛的就是有躺椅的位置，點一杯生啤酒，好好欣賞這麼美的地方。

▲▼南灣沙灘。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼南灣沙灘。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼南灣沙灘。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼南灣沙灘。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

南灣沙灘

地點：屏東縣恆春鎮南灣路223號

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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關鍵字： 南灣沙灘 屏東旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 黑皮的旅遊筆記

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