九份背山面海的寧靜角落！石頭屋藏秘境咖啡還是寵物友善　

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

九份老街最讓我喜歡的地方就在於，這裡不管怎麼走，都沒有所謂的盡頭，而且往往繞著繞著就可以找到一些寶藏。這間咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中，以九份特有的石頭建築打造成一間絕美的景觀咖啡廳。

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九份停車場推薦

說到九份老街，其實一直以來我都覺得在停車方面嚴重出了問題，而且從我小時候到現在，似乎也沒什麼改變。這裡的停車場大部分都是私人停車場，費用普遍都是200塊兩小時，而且是平日的價格就已經那麼貴了，但礙於這附近沒什麼公有停車場，所以不得已的情況下也只能停了。但這一次前往無意間發現一個大型停車場，150塊卻是以計次的方式，相較起來真的划算非常多，但就是要走小小的一段。各位下次前往的話，可以搜尋「九份隔頂停車場」，但繳完費一定要跟老闆拿收據證明。

地理位置

地點不算好找，位在一處非常不起眼的小巷弄裡，因為前往的時候我也是問了當地的店家，才知道哪一條巷子才可以前往。暇咖啡就在曉宅山Daybreak附近而已，如果有機會的話，各位也可以來住上一晚。

空間介紹

走進店裡頭，映入眼簾的是北歐質感工業風，融合了大片的落地窗，給人的第一印象就是世外桃源的氛圍感，空間不算大，但因為落地窗帶來的透視感，給人一種寬廣的沒壓迫感的視覺。

▲在吧台前有一處高腳座位區，這裡的位置比較適合與世無爭的情侶或是朋友，好好來這個位置享受時光。

這裡的牆面選用城堡石與清水模的元素相互融合，所以給人的感覺是一種沉穩內斂的氛圍感，在每一個空間的設計上也可以看得出來老闆本身的品味。

九份的建築特色點就是石頭屋，所以許多都是依附山壁而成，也因為如此，廁所的空間有著非常漂亮的曲線，在裡頭上廁所好像來到了雪屋裡的錯覺。

戶外雖然有擺放座位區，但可能剛開幕，加上現在非常忙碌，所以暫時還沒時間整理這個區域。但可以想像未來規劃好的話，這裡絕對又是一個非常好拍的網美寶座，最愛這種大自然的光影感了。

比起大家都想要坐的二樓，其實我更愛一樓角落的這一處座位區，這一個位置很適合一群朋友前往，而且有一種被綠林圍繞的氛圍感。最棒的就是當中午後的時間點，這一處的光影真的很迷人，隨著時間的消逝，光影不斷地在這個空間挪移著，那樣的畫面感真的用言語無法形容。

拾級而上來到了二樓

這裡是超多人想要搶的座位，但整體的體驗好與壞，取決於各位有沒有遇到素質好的客人。二樓屬於榻榻米席地而坐的座位區，在這開放式的空間中，大概可以坐七八組，但是每一個人都想要坐靠窗。如果幸運坐到靠窗的，其實不見得是好事，因為當下有不少組客人會一直說，可不可以先借我拍照，以禮貌來說，我會答應，但平均一組一拍就是兩分鐘。

寵物友善咖啡廳

暇咖啡也是一間寵物友善咖啡廳，一樓需牽繩、室內需進籠。

餐點

老闆是一位專業的咖啡師，所以如果有來到暇咖啡的話，可以點咖啡，細細的去品味這專業的咖啡氣息。如果想要拍照的話，我會推薦照片的這兩款，拿鐵跟可可牛奶，豐富的漸層感，與有質感的玻璃杯交織在一起，直接將飲品帶到了另一個層級。

這裡的甜點也都是老闆自己製作

焦糖布丁是這裡的人氣甜點，幾乎每一個前往的人都會點一份來吃。口感滑順，而且甜而不膩，最喜歡的就是那淡淡的焦糖香。

暇咖啡Hima Cafe

地址：新北市瑞芳區豎崎路18號

營業時間：11：00－18：00（假日營業到17：00或售完為止）

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